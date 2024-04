Bắt khẩn cấp thanh niên 24 tuổi vì...'thèm' lấy vợ

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã bắt khẩn cấp đối tượng Vừ Mí Nu (SN 2000, trú tại thôn Thăm Noong, xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc) về hành vi "Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo cơ quan điều tra, do có nhu cầu muốn tìm bạn gái để kết hôn, ngày 7/4, Vừ Mí Nu được bạn bè giới thiệu cháu L.T.G (SN 2009, trú tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc).

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Vừ Mí Nu. Ảnh: CA

Sau khi gặp cháu G nói chuyện, làm quen, Vừ Mí Nu đã đưa bé gái đi chơi đến khoảng 20h cùng ngày. Sau đó Nu đưa cháu G. về nhà ra mắt bố mẹ và được gia đình đồng ý cho lấy làm vợ. Tối cùng ngày cả 2 ngủ tại nhà của Vừ Mí Nu và có quan hệ tình dục.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc đã kịp thời phát hiện vụ việc. Xét thấy hành vi của Vừ Mí Nu có dấu hiệu của hành vi xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi nên Công an xã Tát Ngà đã củng cố hồ sơ, tài liệu chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc để thụ lý, điều tra theo quy định.

