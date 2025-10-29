Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn?

Tiên Nguyễn và vị hôn phu Justin Cohen thực hiện bộ hình cưới được đăng tải trên tạp chí Elle Italy hôm 28/10, và được đăng trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Charlotte Wise. Các thông tin về đám cưới của Tiên Nguyễn nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi cả hai trông rất đẹp đôi. Chú rể còn được nhận xét đẹp trai như tài tử điện ảnh.