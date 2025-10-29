Mới nhất
Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn?

Thứ tư, 21:43 29/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Tiên Nguyễn con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, phong cách thời trang cá tính.

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn? - Ảnh 1.

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - mỹ nhân màn bạc những năm 90, nổi tiếng với phim "Vị đắng tình yêu".

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn? - Ảnh 2.

Tiên Nguyễn từng theo học tại Đại học RMIT TP.HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không. Người đẹp được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam. Tiên Nguyễn hiện là CEO một tập đoàn phân phối thời trang hàng đầu.

Tiên Nguyễn, rich kids Việt: Giữ sắc vóc săn chắc tràn đầy năng lượng nhờ siết cân nghiêm ngặt - Ảnh 2.

Tiên Nguyễn ngay từ nhỏ đã nổi tiếng với vẻ đẹp rất cuốn hút. Cô nàng sở hữu nước da bánh mật, vóc dáng chuẩn đẹp. Tiên Nguyễn mang vẻ đẹp khỏe khoắn, gợi cảm và tràn đầy năng lượng.

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn? - Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, phong cách thời trang cá tính. Là một CEO công ty về thời trang, nàng rich kid sinh năm 1997 xây dựng hình ảnh lộng lẫy trên mạng xã hội.

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn? - Ảnh 5.

Tiên Nguyễn thường xuyên xuất hiện tại các buổi ra mắt trang sức hay bộ sưu tập mới đến từ các thương hiệu quốc tế là đối tác của công ty.

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn? - Ảnh 6.

Trên Instagram 252.000 lượt theo dõi, nội dung bài đăng của Tiên Nguyễn chủ yếu đến từ các sự kiện thời trang tầm cỡ, dùng hàng hiệu hay khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí.

Tiên Nguyễn, rich kids Việt: Giữ sắc vóc săn chắc tràn đầy năng lượng nhờ siết cân nghiêm ngặt - Ảnh 8.

Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn txuất hiện tại các bữa tiệc xa hoa trên du thuyền, buổi hóa trang Halloween tại club khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn? - Ảnh 8.

Tiên Nguyễn còn thường xuyên xuất hiện tại các điểm du lịch trong và ngoài nước, check-in tại các resort sang trọng.

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn? - Ảnh 9.

Tiên Nguyễn và vị hôn phu Justin Cohen thực hiện bộ hình cưới được đăng tải trên tạp chí Elle Italy hôm 28/10, và được đăng trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Charlotte Wise. Các thông tin về đám cưới của Tiên Nguyễn nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi cả hai trông rất đẹp đôi. Chú rể còn được nhận xét đẹp trai như tài tử điện ảnh.

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn? - Ảnh 10.

Trước khi tiến đến hôn nhân, Tiên Nguyễn và vị hôn phu giữ kín chuyện tình cảm, hot girl cũng không chia sẻ về nửa kia. Khi cô thông báo sắp kết hôn, người hâm mộ và bạn bè đồng loạt chúc mừng.

(Ảnh: Ngôi sao, Znews, Elle Italy, Instagram)

Tiên Nguyễn - con gái "vua hàng hiệu" công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mòTiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mò

GĐXH - Hot girl Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo chuẩn bị kết hôn và có bộ ảnh cưới lãng mạn với vị hôn phu Justin Cohen.

Thân thế doanh nhân gốc Dubai là hôn thê của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThân thế doanh nhân gốc Dubai là hôn thê của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

GĐXH - Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là doanh nhân gốc Dubai, lớn lên tại Canada. Anh hiện kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.

T.Hằng (th)
