Ngỡ ngàng bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc Khánh

"Vừa làm mà vừa rạo rực hân hoan. Bánh em làm khá đơn giản, ai cũng có thể làm được, chỉ cần tỉ mỉ một chút. Em dùng chủ yếu là dưa hấu đỏ, một số trái cây khác để trang trí thêm gồm có: xoài, ổi, táo, lựu, cam". Chị Cao Thanh Thủy (Hà Nội) nói về bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc Khánh, từng khiến cộng đồng các chị em yêu bếp dồn dập bình luận, sẻ chia.