Ngỡ ngàng bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc Khánh

Thứ ba, 14:30 02/09/2025 | Ẩm thực 360
GĐXH - Những chiếc bánh nhỏ xinh góp một phần nhỏ lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.

"Vừa làm mà vừa rạo rực hân hoan. Bánh em làm khá đơn giản, ai cũng có thể làm được, chỉ cần tỉ mỉ một chút. Em dùng chủ yếu là dưa hấu đỏ, một số trái cây khác để trang trí thêm gồm có: xoài, ổi, táo, lựu, cam". Chị Cao Thanh Thủy (Hà Nội) nói về bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc Khánh, từng khiến cộng đồng các chị em yêu bếp dồn dập bình luận, sẻ chia.
Tiệc trái cây chào mừng Quốc Khánh - Ảnh 1.

Tất cả những chiếc bánh lan tỏa tình yêu nước, tuyệt đẹp này, đều được làm từ nguyên liệu là hoa quả.

Tiệc trái cây chào mừng Quốc Khánh - Ảnh 2.

"Cốt bánh em dùng dưa hấu. Đặt khuôn hình trái tim lên trên miếng dưa hấu rồi cắt theo. Cam tháo lát mỏng xếp xung quanh. Phủ hạt lựu lên trên. Dùng khuôn hình sao tạo hình cho miếng xoài thì ngôi sao sẽ cân đối và đẹp" - Chị Thủy chia sẻ cách làm.

Tiệc trái cây chào mừng Quốc Khánh - Ảnh 3.

"Đối với bánh dưa hấu 2 tầng: Phần xòe cánh quạt em dùng ổi. Dưa hấu tròn sẵn rồi nên không cần dùng khuôn, cứ cắt vỏ xung quanh sẽ có miếng dưa hấu tròn, gắn 2 miếng dưa hấu lại bằng que xiên thịt". Bí quyết được chị Thủy chia sẻ rất đơn giản, ai cũng làm được.

Tiệc trái cây chào mừng Quốc Khánh - Ảnh 4.

Để làm hình sắc nét, công cụ chị Thủy sử dụng tuy nhất chỉ là một cái khuôn tạo hình.

Tiệc trái cây chào mừng Quốc Khánh - Ảnh 5.

Bàn tiệc hoa quả vừa lộng lẫy, vừa ý nghĩa, vừa ngon miệng và tốt cho sức khỏe.

Tiệc trái cây chào mừng Quốc Khánh - Ảnh 6.

Với hướng dẫn như trên, bữa tiệc trái cây này không khó thực hiện.

Tiệc trái cây chào mừng Quốc Khánh - Ảnh 7.

Hãy thử trổ tài với hướng dẫn đơn giản nêu trên.

Tiệc trái cây chào mừng Quốc Khánh - Ảnh 8.

Bạn cũng sẽ có một bàn tiệc trái cây đẹp mắt và ý nghĩa.

Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời TâyMâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

GĐXH - Dù ở xa quê hương nhưng văn hóa Việt vẫn hiện diện sâu đậm mỗi ngày trong gia đình diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái".

 

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồng

Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồng

Ẩm thực 360 - 5 giờ trước

GĐXH - "Đây là chiếc bánh Tiramisu mang đậm màu sắc Việt Nam, là món quà sinh nhật mình dành tặng bố chồng mình".

'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay

'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay

Ẩm thực 360 - 8 giờ trước

GĐXH - "Nội trợ cũng là yêu nước!" - đó là lời chị Ngọc Minh (Hà Nội) chia sẻ trên một diễn đàn các chị em yêu bếp.

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

Nàng dâu Hà Nội bất ngờ trước văn hóa quê chồng ở miền Trung, từ món đặc sản trên mâm cỗ đến thói quen mừng quà và hát nhạc sống.

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Ăn - 3 ngày trước

Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Ẩm thực 360

GĐXH - Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của cơ thể thường suy giảm. Một mâm cơm gia đình đủ chất, nhiều món ăn ngon, chính là “lá chắn” giúp cả nhà khỏe mạnh.

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360
Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn
Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Ăn

