Điểm danh những nơi mưa to hôm nay do ảnh hưởng không khí lạnh

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Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh đêm qua và sáng nay Bắc Bộ rét nhất. Trong khi Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn, lũ trên một số sông lên cao.

Nguyên nhân gây mưa do gió Đông Bắc của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông ở trên cao. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to, có nơi lượng mưa trên 200mm.

Còn phía Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa kéo dài từ 1-2 ngày tới. Trọng tâm mưa lớn từ TP Huế đến phía Đông của tỉnh Gia Lai. Lượng mưa đến thứ Tư phổ biến từ 150-300mm, có những nơi mưa rất to trên 500mm.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa lớn khiến lũ ở các sông lên nhanh nhất là các sông ở phía Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, có thể lên mức báo động 1 – báo động 2 và có sông trên báo động 2. Có thể gây ngập úng vùng trũng thấp ven sông.

Tại khu vực Bắc Bộ, sáng nay trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-18 độ, vùng núi cao như phường Sapa 9 độ. Đến trưa chiều trời khô ráo, nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn ở ngưỡng lạnh từ 19-24 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ từ sáng đến trưa có nắng mạnh. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 32-34 độ. Một số phường như Biên Hòa, Bến Thành, Tân Ninh nắng nóng 35 độ. Về chiều tối xuất hiện mưa dông rải rác, ít điểm mưa to.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh miền Trung có mưa to. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 10/11 đến ngày 11/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Trời rét.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối 11/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/11 đến ngày 19/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi, riêng Bắc Bộ từ đêm 11-13/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong ngày và đêm 11/11; ngày 12/11 mưa lớn giảm dần. Từ ngày 13-14/11 phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 12-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ từ đêm 11-13/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông, thời tiết Hà Nội có rét 10 độ C? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc, trời có mưa và chuyển gió lạnh. Nhiệt độ hôm nay tại khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội giảm đáng kể, còn từ 17-21 độ, trời chuyển rét.