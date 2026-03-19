Cập nhật lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi tiết kiệm 50 triệu đồng Agribank bao nhiêu tiền về tay?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa chính thức tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng. Lãi suất huy động được MB điều chỉnh tăng ở các kỳ hạn từ 12-48 tháng, với mức lãi suất thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

"Lãi đậm nhất năm. Linh hoạt chưa từng có", "sẵn sàng phá vỡ mọi quy luật gửi tiết kiệm trước đây"... là những cụm từ được MB sử dụng để giới thiệu về một "mega saving" chuẩn bị được tung ra.

Ngay trong sáng 18/3, ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động cao nhất lên tới 7,5%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do MB công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-18 tháng tăng 0,25%/năm lên tới 6,55%/năm.

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-48 tháng đã vượt mốc 7%/năm, niêm yết tại 7,5%/năm.

Đây là một trong số ít ngân hàng hiện công khai niêm yết lãi suất tiền gửi trên 7%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất huy động 7,5%/năm cũng được MB áp dụng cho tiết kiệm tại quầy, với kỳ hạn từ 24-60 tháng. Trong khi đó, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 12-18 tháng được niêm yết 6,5%/năm nếu tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, 6,6%/năm nếu tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

MB giữ nguyên lãi suất ở các kỳ hạn còn lại. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ là 4,5%/năm với kỳ hạn 1 tháng, 4,6%/năm với kỳ hạn 2 tháng, 4,7%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng và 5,9%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng.

Lãi suất huy động gần đây tại một số ngân hàng được đẩy lên cao nhưng không niêm yết công khai. Thay vào đó, ngân hàng cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền, mức lãi suất cộng thêm tùy thuộc vào lượng tiền gửi của khách hàng.

Bên cạnh đó, tùy theo nhu cầu huy động vốn, mỗi chi nhánh ngân hàng cũng sẽ có những chính sách lãi suất khác nhau.

Một chi nhánh ngân hàng TPBank đưa ra lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,96%/năm, thậm chí lãi suất kỳ hạn 12 tháng được đẩy lên tới 8,06%/năm.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 18/3/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,9 5,9 6,55 6,55 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,7 4,75 6,4 6,4 6,6 6,8 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,6 5,9 5,9 6,1 6,1 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,35 5,49 5,8 6,25 SHB 4,6 4,65 6 6,1 6,3 6,5 TECHCOMBANK 4,35 4,75 7,25 6,25 7,35 6,35 TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,6 4,75 6,1 6,1 6,2 6,3 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,4

Ngoài ra, từ nay đến hết 31/3, TPBank cộng thêm lãi suất 0,16%/năm so với lãi suất niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm vào thứ Hai hằng tuần.

Tại GPBank, một chi nhánh tại Hà Nội công bố mức lãi suất từ nay đến 31/3 lên tới 8,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết tại GPBank chỉ 5,85%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi 8,4%/năm cũng đang được một chi nhánh Ngân hàng NCB tại Hà Nội mời chào khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.

Đáng chú ý, ngay cả chi nhánh của một ngân hàng Big4 cũng vừa nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên đến 7,38%/năm cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng.

Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện đang triển khai khung lãi suất huy động VND dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 2,6%/năm đến 5,3%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng.

Xét về chi tiết, đối với các kỳ hạn ngắn, Agribank niêm yết mức lãi suất 2,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 2,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Tại phân khúc trung hạn, trong khi kỳ hạn 6 tháng được hưởng mức lãi 4%/năm thì kỳ hạn 9 tháng vẫn duy trì ở mức 3,8%/năm.

Với các khoản tiền gửi dài hạn, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và mức trần cao nhất hệ thống của Agribank là 5,3%/năm dành riêng cho kỳ hạn 24 tháng.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục được giữ nguyên trong khoảng 2,1 - 5,3%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Về chi tiết biểu phí, mức lãi suất thấp nhất hệ thống là 2,1%/năm đang áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng, tăng nhẹ lên 2,4%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng.

Các khoản tiền gửi 6 tháng và 9 tháng cùng hưởng mức lãi suất 3,5%/năm.

Trong khi đó, khách hàng chọn kỳ hạn 12 tháng sẽ nhận lãi suất 5,2%/năm, và mức lãi suất ưu đãi nhất 5,3%/năm được dành cho các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên.

Trên kênh gửi tiền trực tuyến, Vietcombank cũng duy trì khung lãi suất tương đương từ 2,1%/năm đến 5,3%/năm. Các mức lãi suất chi tiết hoàn toàn đồng nhất với kênh tại quầy: kỳ hạn 1 tháng đạt 2,1%/năm, 3 tháng đạt 2,4%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng được ấn định ở mức 5,2%/năm và mức cao nhất là 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Song song đó, biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đi ngang từ 2,1%/năm đến 5,3%/năm cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Về chi tiết biểu lãi suất, nhà băng này niêm yết mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 2,4%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng.

Các khoản tiền gửi trung hạn từ 6 tháng đến 9 tháng hiện đang hưởng chung mức lợi suất là 3,5%/năm.

Đối với khách hàng ưu tiên gửi tiền dài hạn để hưởng lãi suất cao, BIDV áp dụng mức 5,2%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng. Mức lãi suất kịch trần 5,3%/năm hiện được dành cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 24 tháng.

Cùng thời điểm khảo sát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) niêm yết khung lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 2,1%/năm đến 5,3%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến trên 36 tháng.

Cụ thể, VietinBank áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 đến dưới 3 tháng. Khi khách hàng lựa chọn các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, mức lợi suất sẽ được nâng lên 2,4%/năm.

Tại phân khúc trung hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, ngân hàng duy trì một mức lãi suất chung là 3,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn.

Đối với những khoản tiền gửi dài hạn mang tính chất tích lũy, VietinBank niêm yết lãi suất 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và áp dụng mức lãi suất ưu đãi nhất hệ thống là 5,3%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Gửi tiết kiệm 50 triệu đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 50 triệu đồng tại Agribank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.