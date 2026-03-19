Cập nhật lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi tiết kiệm 50 triệu đồng Agribank bao nhiêu tiền về tay?
GĐXH - Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank đang được niêm yết ổn định trong khoảng từ 2,1%/năm đến 5,3%/năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa chính thức tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng. Lãi suất huy động được MB điều chỉnh tăng ở các kỳ hạn từ 12-48 tháng, với mức lãi suất thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.
"Lãi đậm nhất năm. Linh hoạt chưa từng có", "sẵn sàng phá vỡ mọi quy luật gửi tiết kiệm trước đây"... là những cụm từ được MB sử dụng để giới thiệu về một "mega saving" chuẩn bị được tung ra.
Ngay trong sáng 18/3, ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động cao nhất lên tới 7,5%/năm.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do MB công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-18 tháng tăng 0,25%/năm lên tới 6,55%/năm.
Ngoài ra, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-48 tháng đã vượt mốc 7%/năm, niêm yết tại 7,5%/năm.
Đây là một trong số ít ngân hàng hiện công khai niêm yết lãi suất tiền gửi trên 7%/năm.
Đáng chú ý, mức lãi suất huy động 7,5%/năm cũng được MB áp dụng cho tiết kiệm tại quầy, với kỳ hạn từ 24-60 tháng. Trong khi đó, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 12-18 tháng được niêm yết 6,5%/năm nếu tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, 6,6%/năm nếu tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.
MB giữ nguyên lãi suất ở các kỳ hạn còn lại. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ là 4,5%/năm với kỳ hạn 1 tháng, 4,6%/năm với kỳ hạn 2 tháng, 4,7%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng và 5,9%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng.
Lãi suất huy động gần đây tại một số ngân hàng được đẩy lên cao nhưng không niêm yết công khai. Thay vào đó, ngân hàng cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền, mức lãi suất cộng thêm tùy thuộc vào lượng tiền gửi của khách hàng.
Bên cạnh đó, tùy theo nhu cầu huy động vốn, mỗi chi nhánh ngân hàng cũng sẽ có những chính sách lãi suất khác nhau.
Một chi nhánh ngân hàng TPBank đưa ra lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,96%/năm, thậm chí lãi suất kỳ hạn 12 tháng được đẩy lên tới 8,06%/năm.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 18/3/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3,2
|3,7
|5,7
|5,7
|6
|6
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|4
|4,5
|5,5
|5,5
|5,5
|5,5
|ABBANK
|3,8
|4
|6,3
|6,3
|6,3
|6,3
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,3
|5,3
|5,8
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|4,4
|4,4
|5,7
|5,4
|6
|5,35
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,8
|6,8
|7
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,9
|5,9
|6,55
|6,55
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,7
|4,75
|6,4
|6,4
|6,6
|6,8
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|5,9
|6,1
|6,1
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6,3
|6,5
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,35
|5,49
|5,8
|6,25
|SHB
|4,6
|4,65
|6
|6,1
|6,3
|6,5
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|7,25
|6,25
|7,35
|6,35
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,4
|5,5
|5,7
|5,9
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,6
|4,75
|6,1
|6,1
|6,2
|6,3
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|6,1
|6,2
|6,3
|6,6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,4
Ngoài ra, từ nay đến hết 31/3, TPBank cộng thêm lãi suất 0,16%/năm so với lãi suất niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm vào thứ Hai hằng tuần.
Tại GPBank, một chi nhánh tại Hà Nội công bố mức lãi suất từ nay đến 31/3 lên tới 8,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết tại GPBank chỉ 5,85%/năm.
Mức lãi suất tiền gửi 8,4%/năm cũng đang được một chi nhánh Ngân hàng NCB tại Hà Nội mời chào khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.
Đáng chú ý, ngay cả chi nhánh của một ngân hàng Big4 cũng vừa nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên đến 7,38%/năm cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng.
Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện đang triển khai khung lãi suất huy động VND dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 2,6%/năm đến 5,3%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng.
Xét về chi tiết, đối với các kỳ hạn ngắn, Agribank niêm yết mức lãi suất 2,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 2,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.
Tại phân khúc trung hạn, trong khi kỳ hạn 6 tháng được hưởng mức lãi 4%/năm thì kỳ hạn 9 tháng vẫn duy trì ở mức 3,8%/năm.
Với các khoản tiền gửi dài hạn, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và mức trần cao nhất hệ thống của Agribank là 5,3%/năm dành riêng cho kỳ hạn 24 tháng.
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục được giữ nguyên trong khoảng 2,1 - 5,3%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.
Về chi tiết biểu phí, mức lãi suất thấp nhất hệ thống là 2,1%/năm đang áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng, tăng nhẹ lên 2,4%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng.
Các khoản tiền gửi 6 tháng và 9 tháng cùng hưởng mức lãi suất 3,5%/năm.
Trong khi đó, khách hàng chọn kỳ hạn 12 tháng sẽ nhận lãi suất 5,2%/năm, và mức lãi suất ưu đãi nhất 5,3%/năm được dành cho các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên.
Trên kênh gửi tiền trực tuyến, Vietcombank cũng duy trì khung lãi suất tương đương từ 2,1%/năm đến 5,3%/năm. Các mức lãi suất chi tiết hoàn toàn đồng nhất với kênh tại quầy: kỳ hạn 1 tháng đạt 2,1%/năm, 3 tháng đạt 2,4%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng được ấn định ở mức 5,2%/năm và mức cao nhất là 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Song song đó, biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đi ngang từ 2,1%/năm đến 5,3%/năm cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.
Về chi tiết biểu lãi suất, nhà băng này niêm yết mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 2,4%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng.
Các khoản tiền gửi trung hạn từ 6 tháng đến 9 tháng hiện đang hưởng chung mức lợi suất là 3,5%/năm.
Đối với khách hàng ưu tiên gửi tiền dài hạn để hưởng lãi suất cao, BIDV áp dụng mức 5,2%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng. Mức lãi suất kịch trần 5,3%/năm hiện được dành cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 24 tháng.
Cùng thời điểm khảo sát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) niêm yết khung lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 2,1%/năm đến 5,3%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến trên 36 tháng.
Cụ thể, VietinBank áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 đến dưới 3 tháng. Khi khách hàng lựa chọn các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, mức lợi suất sẽ được nâng lên 2,4%/năm.
Tại phân khúc trung hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, ngân hàng duy trì một mức lãi suất chung là 3,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn.
Đối với những khoản tiền gửi dài hạn mang tính chất tích lũy, VietinBank niêm yết lãi suất 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và áp dụng mức lãi suất ưu đãi nhất hệ thống là 5,3%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.
Gửi tiết kiệm 50 triệu đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?
Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:
Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi
Như vậy, gửi 50 triệu đồng tại Agribank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay 19/3: Tăng trở lại, tín hiệu nhu cầu nắm giữ USD gia tăng?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 19/3, tỷ giá USD/ VND trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế phục hồi sau các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Thực tế xe máy điện Honda giá 8,5 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, đi tối đa 80km/lần sạc, rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với mẫu xe điện với thiết kế nhỏ gọn, giá từ khoảng 8,5 triệu đồng và quãng đường tối đa 80km/lần sạc.
Giá vàng hôm nay 19/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâuGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn chịu áp lực lớn khi giảm tới gần 5 triệu đồng/lượng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026 được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.
Sedan hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, 7 túi khí, ADAS cấp độ 2 rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến khách hàng trẻ mê mẩnGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B hướng đến nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, công nghệ cao và hàng loạt trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 18/3: Giá bán ra giảm nhẹ, về mức 26.320 đồng/USDGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Phiên giao dịch giữa tuần hôm nay (18/3), tỷ giá USD trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại cả cơ quan điều hành và hệ thống ngân hàng thương mại.
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer giảm cực sốc, thấp kỷ lục, MPV 7 chỗ chỉ ngang xe hạng A, rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Stargazer đang được xả hàng mạnh lên tới 80 triệu đồng trước khi phiên bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam.
MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.
Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV Hyundai Stargazer 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 4 với giá bán khởi điểm từ 489 triệu đồng.
Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí ‘mềm’ hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.