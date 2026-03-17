Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồng

Thứ ba, 13:29 17/03/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 9%/năm.

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tayNgân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Techcombank công bố, lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 4,35%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 4,65%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,25%/năm, tăng mạnh 0,6%/năm so với trước đó.

Lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết mới của Techcombank là 6,35%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 12-36 tháng. Mức lãi suất mới này cũng đã tăng mạnh 0,6%/năm.

Tuy nhiên, đây chưa phải là lãi suất tiết kiệm cao nhất bởi Techcombank tiếp tục duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng. Khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng này nếu đáp ứng các điều kiện sẽ được cộng thêm lãi suất tối đa 1%/năm. Điều kiện là khách hàng gửi các kỳ hạn 3, 6 hoặc 12 tháng và không tất toán trước hạn.

Ngoài ra, Techcombank còn cộng thêm tới 1%/năm cho khách hàng hội viên có khoản tiền gửi mở mới từ 20 triệu đồng trở lên.

Thậm chí, lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7,5%/năm nếu khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện hưởng ưu đãi lãi suất và đặc quyền hội viên cao nhất hiện hành.

Ngoài Techcombank, nhiều ngân hàng vẫn đang duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm. Trong đó, một chi nhánh GPBank tại Hà Nội vừa công bố ưu đãi lãi suất huy động mức lên đến 8,4%/năm trong thời gian từ 13-31/3.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng từ 8,1-8,4%/năm; kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng có lãi suất từ 8-8,3%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết tại GPBank chỉ 5,85%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12-36 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16/3/2026 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK3,23,75,75,766
BIDV33,44,54,55,25,3
VIETINBANK33,44,54,55,25,3
VIETCOMBANK44,55,55,55,55,5
ABBANK3,846,36,36,36,3
ACB4,34,655,25,35,7
BAC A BANK4,554,556,86,86,856,9
BAOVIETBANK4,754,756,26,26,256,25
BVBANK4,754,756,36,36,67
EXIMBANK4,64,75,45,35,35,8
GPBANK3,945,555,655,855,85
HDBANK4,24,35,55,35,86,1
KIENLONGBANK4,44,45,75,465,35
LPBANK4,74,756,86,877,1
MB4,54,75,95,96,36,3
MBV4,64,756,56,57,27,2
MSB4,14,15,25,25,85,8
NAM A BANK4,64,755,75,65,75,9
NCB4,74,756,46,46,66,8
OCB4,754,756,36,36,66,8
PGBANK4,754,757,17,17,26,8
PVCOMBANK4,754,755,85,86,16,8
SACOMBANK4,64,65,95,96,16,4
SAIGONBANK4,754,75666,36,5
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK3,954,455,155,355,55,95
SHB4,64,6566,16,36,5
TECHCOMBANK4,354,757,256,257,356,35
TPBANK4,754,755,45,55,75,9
VCBNEO4,754,756,25,456,46,2
VIB4,754,755,75,86,55,9
VIET A BANK4,64,756,16,16,26,3
VIETBANK4,64,66,16,26,36,6
VIKKI BANK4,74,76,56,56,66,7
VPBANK4,754,756,66,66,76,4

Tại Ngân hàng số Cake by VPBank, khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu sẽ được cộng thêm lãi suất 0,9%/năm, qua đó lãi suất tiết kiệm thực nhận lên tới 8,4%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB và Techcombank.

Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% khi gửi tiền 13 tháng

Theo khảo sát của Báo Lao Động, lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6,3% khi khách hàng gửi tiền online và 6% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 8,1% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,9% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất PGBank niêm yết cao nhất, áp dụng ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

Ở điều kiện thường, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết cao nhất là 7,5% áp dụng ở kỳ hạn 11, 12 tháng.

Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,85% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,7% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 800 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

800 triệu đồng x 7,2%/12 x 13 = 62,4 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 1,5 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,1%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

1,5 tỉ đồng x 7,1%/12 x 13 = 115,375 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng

Gửi 200 triệu đồng 12 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Gửi 200 triệu đồng 12 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xao

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xao

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid vừa ra mắt mang đến lời giải về tính kinh tế khi tiêu thụ chỉ 1,6 lít xăng, sẵn sàng chia lại thị phần đô thị.

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng nhà phố thương mại rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).

Giá iPhone 15, iPhone 14 giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, xứng danh bộ đôi iPhone ngon, bổ, rẻ ăn đứt iPhone 17e

Giá iPhone 15, iPhone 14 giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, xứng danh bộ đôi iPhone ngon, bổ, rẻ ăn đứt iPhone 17e

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 15 cực kỳ dễ tiếp cận và vẫn đủ tốt để ăn đứt các lựa chọn hàng đầu như iPhone 17e.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 17/3: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.068 đồng/USD, USD Index dưới mốc 100

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 17/3: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.068 đồng/USD, USD Index dưới mốc 100

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Sáng 17/3, thị trường ngoại tệ trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.068 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại khu vực huyện Đan Phượng cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới, trong đó xã Ô Diên sau sáp nhập là khu vực có số lượng chung cư được rao bán đông đảo nhất.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp cùng những trang bị vượt phân khúc với giá quy đổi chỉ từ 23 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC duy trì mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Hatchback cỡ nhỏ giá 218 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị công nghệ cao, sạc siêu nhanh, đi tới 405km/lần sạc, cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 218 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị công nghệ cao, sạc siêu nhanh, đi tới 405km/lần sạc, cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hatchback 5 cửa, 5 chỗ ngồi được trang bị cổng sạc nhanh từ 30%-80% chỉ trong vòng 30 phút.

Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?

Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ô tô điện mini hai chỗ gây chú ý khi có giá chỉ khoảng 70 triệu đồng nhưng có thể di chuyển tới hơn 300km/lần sạc.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 38 triệu đồng đẹp hơn cả SH Mode, pin siêu bền, đi tới 320km/lần sạc, ABS kênh đôi, rẻ chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 38 triệu đồng đẹp hơn cả SH Mode, pin siêu bền, đi tới 320km/lần sạc, ABS kênh đôi, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện với giá cạnh tranh, hứa hẹn sẽ khiến khách hàng gạt bỏ những cái tên vốn đã quen thuộc như Honda Vision hay SH Mode.

Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?

Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường
Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?

Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

