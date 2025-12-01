Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm
Dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Công an cho biết nếu ông L tiếp tục cố tình không trả, vụ việc sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật.
Theo đó, lãnh đạo Công an phường Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bảy lần vận động ông L trả lại số tiền 499 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản nhưng ông này vẫn không hợp tác, gây nhiều khó khăn cho quá trình giải quyết.
Trước đó, ngày 10/11, trong lúc giao dịch qua Mobile Banking, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú Khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) do gặp lỗi mạng nên chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.
Sau khi sao kê, kiểm tra lại giao dịch và xác định người nhận nhầm là ông N.T.L ở phường Quảng Trị, chị Thủy nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp khóc lóc xin được hoàn lại tiền nhưng ông L không những không hợp tác mà còn chặn liên lạc.
Trước sự chây ì của ông L, chị Thủy gửi đơn tố giác đến Công an phường Quảng Trị. Đơn vị đã mời ông L làm việc nhiều lần nhưng người này tiếp tục né tránh. Theo lãnh đạo Công an phường Quảng Trị, nếu ông L vẫn cố tình không trả lại số tiền chuyển nhầm, công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can theo quy định pháp luật.
Công an khẳng định việc chiếm giữ tiền người khác chuyển nhầm mà không trả lại là hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Thu Thủy.
Theo quy định của pháp luật, người nhận tiền chuyển nhầm phải chuyển lại cho người chuyển. Trong trường hợp nếu người nhận tiền chuyển nhầm cố tình không trả lại, họ có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù tuỳ theo giá trị tài sản chiếm giữ.
Tại khoản 2, Điều 176 Bộ Luật Hình sự quy định “Tội chiếm giữ trái phép tài sản” quy định: “Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.
