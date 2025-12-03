Mới nhất
Trả lại hơn 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

Thứ tư, 22:34 03/12/2025 | Xã hội
GĐXH - Bất ngờ nhận được hơn 300 triệu đồng do người lạ chuyển vào tài khoản, chị Thủy trình báo công an nhờ tìm người trả lại.

Công an xã Đan Hải (Hà Tĩnh) vừa hỗ trợ người dân trao trả tiền do chuyển nhầm tài khoản.

Trả lại hơn 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản - Ảnh 1.

Công an xã Đan Hải và chị Thủy trao trả lại 300 triệu đồng cho anh Đạt.

Trước đó, sáng 3/12, tài khoản ngân hàng của chị Trần Thị Thủy, (trú thôn Bình Phúc, xã Đan Hải) nhận được số tiền 303.000.000 đồng do một người lạ chuyển vào.

Phát hiện sự việc, chị Thủy liên hệ Công an xã Đan Hải để trình báo, nhờ xác minh và tìm người để hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên.

Tiến hành xác minh, công an xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Tiến Đạt (ở Nghệ An). Cùng ngày, công an đã hỗ trợ chị Thủy hoàn tất các thủ tục để hoàn trả số tiền trên cho anh Đạt.

Trước hành động đẹp của chị Thái, Công an xã Đan Hải đã biểu dương tinh thần trung thực và mong muốn lan tỏa hành động tích cực này đến cộng đồng dân cư.

Nhận 220 triệu từ tài khoản lạ, người đàn ông trình báo công anNhận 220 triệu từ tài khoản lạ, người đàn ông trình báo công an

GĐXH - Sau khi nhận 220 triệu đồng từ tài khoản lạ, thấy dấu hiệu bất thường, người đàn ông ở Quảng Trị đến cơ quan công an trình báo để được hướng dẫn xử lý.

Nguyễn Sơn
