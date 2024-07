Bất ngờ sau tai nạn liên hoàn ở Hải Dương, nhiều tài xế bị xử phạt, tước GPLX

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với lái xe container gây tai nạn liên hoàn trên QL5 xảy ra vào chiều ngày 26/5/2024.



Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ: Vào hồi 14h25 ngày 26/5, tại Km 64+590 Quốc lộ 5, chiều đường Hà Nội - Hải Phòng (thuộc 2 khu vực Ngã tư tín hiệu đèn giao thông, thôn Bắc giao cắt với thôn Đông, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), ông Phùng Ngọc Q. (SN 1992, trú huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) lái xe ô tô đầu kéo BKS 15C-056.65 kéo theo romoc BKS 15R-050.41 chở hàng không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Cùng với đó, ông Q. điều khiển xe trên đường nhưng trong cơ thể có chất ma túy. Điều khiển phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa có lắp camera nhưng không ghi, không lưu trữ được hình ảnh của người lái xe trong quá trình điều khiển tham gia giao thông theo quy định. Ngoài ra, tài xế Q. không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Với các lỗi trên, tổng mức tiền phạt đối với lái xe Q. là 48,4 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng kể từ ngày 5/7/2024.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào chiều 26/5/2024 tại QL5, đoạn xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương).

Trước đó, vào lúc 14h25 ngày 26/5/2024, tại Km 64+590 Quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện.

Thời điểm này, xe ôtô đầu kéo 15C-056.65+15R-050.41 do anh Phùng Ngọc Q. điều khiển từ Hà Nội đi Hải Phòng. Khi xe lưu thông đến địa điểm trên, phương tiện do tài xế Q. diều khiển va chạm vào phía sau xe ô tô BKS 15C-396.16 do chị Phạm Thị H. (SN 1985, trú phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) điều khiển và ngồi trên ghế phụ có anh Nguyễn Viết H. (SN 2004, ở cùng địa chỉ). Thời điểm xảy ra sự việc, xe ô tô do chị H. điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú va chạm của xe ô tô đầu kéo đã đẩy xe ô tô BKS 15C-396.16 lật ngang ra đường và va chạm với xe mô tô 34B4-307.61 do anh Cao Đặng Công N. (SN 1999) sau xe chở vợ là chị Vũ Thị Mỹ N. (SN 1998, trú phường Tân Dân, thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn làm 3 phương tiện hư hỏng và may mắn không có người bị thương. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn nói trên là do tài xế xe đầu kéo điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Ngoài xử phạt tài xế xe đầu kéo, UBND tỉnh Hải Dương cũng ra quyết định xử phạt 2 người trên xe môtô trong vụ tai nạn trên. Cụ thể, anh Cao Đặng Công N. bị xử phạt do điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 nhưng không có Giấy phép lái xe theo quy định, mức xử phạt 1,5 triệu đồng; chị Vũ Thị Mỹ N. (vợ anh N.) cũng bị xử phạt 1,4 triệu đồng vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện.

