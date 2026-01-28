Dấu hiệu hay bị bỏ qua gây độc từ mía, nhiều người không để ý

Cẩn trọng với vết đỏ trong cây mía

Theo dinh dưỡng học hiện đại, cứ mỗi 100g mía có chứa 84g nước, 0,2g chất đạm, 0,5g chất béo, 12g chất đường và nhiều các nguyên tố vi lượng như kali, canxi, phốt pho, magie, sắt..., các vitamin như vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin D...

Mía là một nguồn cung cấp chất xơ và chống oxy hóa tốt như polyphenol và flavonoid. Ngoài ra, mía còn có các acid hữu cơ và nhiều loại enzym. Trong đường mía có sucrose (chiếm 70 - 88% chất rắn hòa tan trong dịch mía), glucose và fructose. Mía chứa một lượng chất béo và protein không đáng kể.

Giải độc cơ thể rất quan trọng trong giảm cân và nâng cao sức khỏe tổng thể. Nước mía là một trong những cách tốt nhất để làm điều đó. Đặc tính lợi tiểu của nước mía nguyên chất giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và tăng cường sức khỏe của thận.

Một nghiên cứu cho thấy nước mía và các dạng chưa tinh chế của nó, chẳng hạn như mật đường, đường nâu và đường thốt nốt, là nguồn flavonoid và các hợp chất phenolic phong phú nhất có tác dụng giải độc mạnh mẽ.

Tuy vậy, mía bị "đỏ ruột" lại chứa chất độc mà nhiều người không để ý. Mía có ruột đỏ không phải là mía ngọt hơn, mà là dấu hiệu bị nhiễm nấm mốc. Loại nấm này có thể sinh ra axit 3-nitropropionic, một chất độc thần kinh nguy hiểm. Ngộ độc loại độc tố này thường diễn ra nhanh, với các triệu chứng từ buồn nôn, đau bụng đến chóng mặt, rối loạn thần kinh và suy hô hấp. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Khi mua mía, cần quan sát kỹ mặt cắt. Nếu phát hiện lõi đỏ, mùi lạ hoặc vị chua, tuyệt đối không sử dụng, kể cả những phần trông có vẻ “bình thường”. Một chút chủ quan, một lần tiếc rẻ có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình đôi khi bắt đầu từ việc… mạnh tay bỏ đi những thực phẩm không còn an toàn.

Ngoài ra, mía hay nước mía khi chế biến món ăn đều mang lại những hương vị vô cùng lạ miệng. Điều đặc biệt, mía sẽ làm món ăn trở nên ngon ngọt, ăn tới miếng cuối cùng.

Món ngon với mía

Cá nục kho nước mía. Nguyên liệu: Cá nục, chén nước mía, gia vị. Cá nục làm sạch, cắt đôi, rửa qua nước muối pha loãng rồi rửa lại cho sạch. Ướp cá với đầu hành băm, muối, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn.





Bắc cá lên kho rặt nước ướp thì cho nước mía vào kho tiếp, nếm lại cho vừa miệng.

Chả tôm bọc mía: Cho tôm thịt và các gia vị vào tô trộn đều và dùng thìa phết 1,2 phút cho dai sau đó bọc màng thực phẩm để ướp trong ngăn mát tủ lạnh. Cho dầu vào chảo chờ sôi thì thả miếng chả tôm vào chiên vàng 2 mặt.

Gà kho sả ớt với mật mía: Để đảm bảo vị ngọt mặn cân bằng, làm nước ướp trước khi trộn vào gà. Cho nước mắm, bột ngọt, hành, tỏi, sả băm nhuyễn vào chảo có sẵn mật mía. Đun sôi nhẹ rồi nêm vừa ăn. Tắt bếp, đợi chảo nguội cho gà vào trộn đều cho ngấm gia vị. Có thể bỏ vào ngăn mát tủ lạnh từ 30 phút - 1 tiếng. Bật bếp nấu lửa nhỏ để gà thấm gia vị.

Giò heo hầm mía: Cho dầu màu điều vào chảo phi với tỏi. Tỏi vừa dậy mùi thì trút thịt vào đảo tới đảo lui cho săn lại. Chẻ mía thành từng thanh dọc, xếp mía vào đáy một chiếc nồi sạch. Cho bắp giò đã xào vào nồi, đổ nước dừa vừa ngập mặt thịt. Đậy nắp hầm cho thịt mềm.