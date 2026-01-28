Dấu hiệu hay bị bỏ qua gây độc từ mía, nhiều người không để ý
GĐXH - Mía có ruột đỏ không phải là mía ngọt hơn, mà là dấu hiệu bị nhiễm nấm mốc.
Cẩn trọng với vết đỏ trong cây mía
Theo dinh dưỡng học hiện đại, cứ mỗi 100g mía có chứa 84g nước, 0,2g chất đạm, 0,5g chất béo, 12g chất đường và nhiều các nguyên tố vi lượng như kali, canxi, phốt pho, magie, sắt..., các vitamin như vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin D...
Ngoài ra, mía hay nước mía khi chế biến món ăn đều mang lại những hương vị vô cùng lạ miệng. Điều đặc biệt, mía sẽ làm món ăn trở nên ngon ngọt, ăn tới miếng cuối cùng.
Món ngon với mía
