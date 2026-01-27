Mới nhất
90% người nội trợ Việt làm sai cách khiến độc tố tăng thêm, hãy cẩn trọng khi chế biến loại thực phẩm này!

Thứ ba, 19:01 27/01/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nhiều người cho rằng ngâm nấm mộc nhĩ càng lâu thì nấm càng nở, càng ngon. Thực tế, đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm.

Sai lầm khi ngâm mộc nhĩ

Nấm mộc nhĩ ngâm quá lâu

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 1.

Khi ngâm mộc nhĩ trong môi trường ấm, đặc biệt ở nhiệt độ trên 25°C, vi khuẩn Burkholderia cocovenenans có thể phát triển và sinh ra axit bongkrekic – một độc tố cực mạnh, gây tổn thương gan, thận và hệ thần kinh.

Độc tố này không mùi, không vị và không bị phá hủy bởi nhiệt. Chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong cao.

Vì vậy, mộc nhĩ chỉ nên ngâm tối đa khoảng 3–4 tiếng, tốt nhất trong nước mát hoặc ngăn mát tủ lạnh, thay nước trong quá trình ngâm và tuyệt đối không sử dụng nếu nước ngâm có mùi lạ hoặc nhớt.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 2.

Bí quyết ngâm mộc nhĩ chuẩn

Muốn mộc nhĩ nở nhanh, điều quan trọng nằm ở nhiệt độ nước và thời gian. Nên dùng nước ấm khoảng 40 độ C vì nhiệt độ này sẽ giúp mộc nhĩ hút nước nhanh mà vẫn giữ nguyên dưỡng chất và độ giòn.

Chuẩn bị lượng mộc nhĩ khô vừa đủ, cho vào một dụng cụ có nắp. Rót nước ấm vào ngập mộc nhĩ. Thêm một muỗng đường và một muỗng bột mì vào. Tiếp theo, đậy kín nắp và lắc đều trong khoảng 3-5 phút. Sau khi mở nắp, bạn sẽ thấy mộc nhĩ đã nở to, mềm và có thể sử dụng được ngay.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 3.

Đường là phân tử nhỏ, dễ dàng thẩm thấu vào tế bào của mộc nhĩ, giúp đẩy nhanh quá trình hút nước, giúp nở nhanh và mềm hơn. Còn bột mì có khả năng hấp thụ mạnh, giúp loại bỏ các tạp chất và bụi bẩn thường bám trong các nếp gấp của mộc nhĩ.

Cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn cặn bám. Lưu ý không ngâm quá nhiều cùng lúc vì mộc nhĩ khô sẽ nở rất nhiều khi hút nước.

Gợi ý món ngon với mộc nhĩ

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 4.

Chả lá lốt thịt băm mộc nhĩ.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 5.

Nem rán (chả giò) nhân mộc nhĩ truyền thống.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 6.

Canh mọc nấm mộc nhĩ.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 7.

Trứng hấp thịt mộc nhĩ (kiểu Nhật - Chawanmushi).

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 8.

Miến xào mộc nhĩ chay.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 9.

Xôi mặn mộc nhĩ lạp xưởng.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 10.

Trứng chiên mộc nhĩ.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 11.

Thịt gà xào mộc nhĩ.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 12.

Cháo trắng ăn kèm mộc nhĩ xào.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 13.

Mộc nhĩ xào trứng muối.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 14.

Bún mọc mộc nhĩ.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 15.

Bánh cuốn mộc nhĩ (kiểu Bắc)

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 16.Tết ông Công ông Táo 2026 rơi vào ngày nào Dương lịch? Mâm cúng đầy đủ gồm những gì?

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp được xem là ngày ông Táo lên thiên đình báo cáo việc nhân gian. Việc xác định chính xác Tết ông Công ông Táo năm 2026 rơi vào ngày nào theo Dương lịch sẽ giúp các gia đình chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian, chuẩn bị lễ cúng và công việc cuối năm.

90 % người nội trợ Việt mắc sai lầm khi chế biến nấm mộc nhĩ, khiến độc tố tăng thêm - Ảnh 17.Loại quả giúp bổ sung nước và điện giải tự nhiên, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt không phải ai cũng biết

GĐXH - Không chỉ góp phần làm phong phú bữa ăn hàng ngày, loại dưa này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp TếtNhững thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp Tết

GĐXH - Cà phê, trong đó cà phê hòa tan là một trong những thức uống được lựa chọn hàng đầu để gia đình tiếp khách ngày Tết.

Các loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp TếtCác loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp Tết

GĐXH – Do chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng gan, nên việc ăn gì và uống gì tốt cho gan luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đặc biệt vào dịp Tết chúng ta ăn uống nhiều hơn thường ngày, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.

