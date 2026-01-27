90% người nội trợ Việt làm sai cách khiến độc tố tăng thêm, hãy cẩn trọng khi chế biến loại thực phẩm này!
GĐXH - Nhiều người cho rằng ngâm nấm mộc nhĩ càng lâu thì nấm càng nở, càng ngon. Thực tế, đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm.
Sai lầm khi ngâm mộc nhĩ
Nấm mộc nhĩ ngâm quá lâu
Khi ngâm mộc nhĩ trong môi trường ấm, đặc biệt ở nhiệt độ trên 25°C, vi khuẩn Burkholderia cocovenenans có thể phát triển và sinh ra axit bongkrekic – một độc tố cực mạnh, gây tổn thương gan, thận và hệ thần kinh.
Độc tố này không mùi, không vị và không bị phá hủy bởi nhiệt. Chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong cao.
Vì vậy, mộc nhĩ chỉ nên ngâm tối đa khoảng 3–4 tiếng, tốt nhất trong nước mát hoặc ngăn mát tủ lạnh, thay nước trong quá trình ngâm và tuyệt đối không sử dụng nếu nước ngâm có mùi lạ hoặc nhớt.
Bí quyết ngâm mộc nhĩ chuẩn
Muốn mộc nhĩ nở nhanh, điều quan trọng nằm ở nhiệt độ nước và thời gian. Nên dùng nước ấm khoảng 40 độ C vì nhiệt độ này sẽ giúp mộc nhĩ hút nước nhanh mà vẫn giữ nguyên dưỡng chất và độ giòn.
Chuẩn bị lượng mộc nhĩ khô vừa đủ, cho vào một dụng cụ có nắp. Rót nước ấm vào ngập mộc nhĩ. Thêm một muỗng đường và một muỗng bột mì vào. Tiếp theo, đậy kín nắp và lắc đều trong khoảng 3-5 phút. Sau khi mở nắp, bạn sẽ thấy mộc nhĩ đã nở to, mềm và có thể sử dụng được ngay.
Đường là phân tử nhỏ, dễ dàng thẩm thấu vào tế bào của mộc nhĩ, giúp đẩy nhanh quá trình hút nước, giúp nở nhanh và mềm hơn. Còn bột mì có khả năng hấp thụ mạnh, giúp loại bỏ các tạp chất và bụi bẩn thường bám trong các nếp gấp của mộc nhĩ.
Cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn cặn bám. Lưu ý không ngâm quá nhiều cùng lúc vì mộc nhĩ khô sẽ nở rất nhiều khi hút nước.
