Hé lộ cách làm món ăn giúp Đình Bắc tăng 20cm chiều cao trong 7 tháng, tăng tốc như xe F1 để rực sáng ở VCK U23 Châu Á 2026

Đình Bắc vừa khép lại hành trình rực rỡ ở VCK U23 Châu Á 2026 với vị trí thứ 3 cùng tập thể U23 Việt Nam. Cá nhân tiền đạo số 7 nhận giải Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Bên cạnh khả năng dứt điểm sắc bén, Đình Bắc còn gây ấn tượng mạnh khi sở hữu thể hình cao lớn, rắn chắc và tốc độ tuyệt vời.

Ít ai biết rằng, ngôi sao số 1 của U23 Việt Nam từng bị loại vì quá thấp bé và điều thần kỳ xảy ra khi anh tăng vọt tới 20cm chiều cao chỉ trong… 7 tháng.

"Bắc còi" là biệt danh gắn liền với tuổi thơ của đội phó U23 Việt Nam. Sinh năm 2004, cậu bé nhỏ thó Nguyễn Đình Bắc lớn lên cùng trái bóng nhưng luôn chịu thiệt thòi về thể hình.

Đình Bắc từng là cậu bé thấp nhỏ trước khi "lột xác" ngoạn mục về thể hình để tỏa sáng ở VCK U23 Châu Á 2026. Ảnh: FBNV

So với bạn bè đồng trang lứa, cậu bé quê Yên Trung (Nghệ An) khiêm tốn cả về chiều cao lẫn thể trạng, điều khiến con đường theo đuổi ước mơ của Đình Bắc sớm chạm phải những thử thách lớn.

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2018. Sau ba năm tập luyện tại lò Sông Lam Nghệ An, Đình Bắc bất ngờ nhận thông báo bị loại chỉ vì một lý do ngắn gọn nhưng đau lòng: "Không thể lớn được". Sự phũ phàng ấy như một cú đánh mạnh giáng xuống niềm tin non nớt của cậu bé 14 tuổi. Bà Nguyễn Thị Ngọc, mẹ của Bắc, vẫn nhớ khoảnh khắc con trai cúi mặt, lặng im rồi bật khóc khi nghe tin xấu. "Thằng bé suy sụp hoàn toàn", bà nghẹn ngào kể lại.

Đình Bắc hiện cao 1m80, sở hữu tốc độ tuyệt vời. Ảnh: FBNV

Không đành nhìn con từ bỏ giấc mơ, bà Ngọc đưa Bắc tìm đến các lò đào tạo. Nhưng ở bất kỳ nơi nào, rào cản thể hình vẫn khiến các trung tâm đào tạo lắc đầu. Chỉ đến khi Đình Bắc được giới thiệu tới lò trẻ Quảng Nam, cậu mới tìm thấy bến đỗ không đặt nặng ngoại hình mà đề cao ý chí và sự tiến bộ.

Cuối năm 2019, Bắc vào Quảng Nam tập luyện nhưng lại gặp khó trong hòa nhập. Cậu tiếp tục gọi điện xin mẹ cho về nhà. Đó có thể đã là lần bỏ cuộc thứ hai nếu như dịch Covid-19 không bùng phát vào đầu năm 2020 khiến mọi di chuyển bị hạn chế. Bị kẹt lại Quảng Nam suốt bảy tháng, Đình Bắc bất đắc dĩ ở lại trung tâm và chính quãng thời gian ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình "lột xác" ngoạn mục của tiền đạo trẻ tuổi.

Đình Bắc (trái) khi 14 tuổi, vào năm 2018.

Xa gia đình, ý thức rõ điểm yếu thể hình của bản thân, Đình Bắc lao vào tập luyện với cường độ cao. Cậu chủ động xây dựng một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, trong đó có món trứng gà đánh mật ong mà Bắc kiên trì ăn hằng ngày suốt một năm trời dù "ngán đến tận cổ", theo lời bà Ngọc chia sẻ trên Thể Thao Văn Hóa. Kết hợp với giáo án thể lực từ ban huấn luyện và nguồn dinh dưỡng gia đình gửi vào, thể trạng Đình Bắc thay đổi từng ngày.

Tháng 8/2020, khi trở về nhà sau thời gian dài xa quê, Đình Bắc khiến mẹ ngỡ ngàng. Từ cậu bé chỉ cao 1m50, Bắc lúc đó đã cao hơn 1m70, thân hình săn chắc và vạm vỡ. "Tôi nắm tay, sờ chân con mà không tin vào mắt mình", bà Ngọc vừa cười vừa kể. Đến nay, Bắc đã cao tới 1m80, chiều cao ấn tượng với một tiền đạo của bóng đá Việt Nam.

Trứng gà ngâm mật ong có tác dụng gì đối với sức khỏe con người

Dinh dưỡng và tác dụng của trứng gà

Trong 100g trứng gà, trung bình có 12,7g protein; 9,5g lipid; 2,2g gluxit; 159mg vitamin A; cùng các vitamin B1; vitamin B2; vitamin B6; vitamin B12; vitamin D; vitamin E... Như vậy, trứng gà là thức ăn lý tưởng cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, sau khi đẻ và người yếu mệt...

Giá trị dinh dưỡng của lòng đỏ cao hơn lòng trắng. Lòng đỏ trứng gà rất tốt cho trẻ nhỏ, người già cũng như người lao động trí óc bởi chúng chứa lecithin, trong cơ thể chất này sẽ được các enzym phân giải thành acetylcholin, chất này sau khi đi vào máu sẽ nhanh chóng được đưa đến các cơ quan, tổ chức của cơ thể.

Dinh dưỡng và tác dụng của mật ong

Mật ong từ lâu đã được biết đến như là một thực phẩm bổ dưỡng và cũng là một vị thuốc chữa ho cũng như bồi dưỡng sức khoẻ. Mật ong có chứa đường, nhiều loại vi khoáng và các vitamin A, vitamin D, vitamin E, cùng các enzym quý, có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Có rất nhiều bài thuốc dân gian chữa ho có thể làm với mật ong. Khi mật ong ngâm với trứng thì sẽ giúp tăng cường sức đề kháng.

Trong lòng đỏ trứng gà có chứa nhiều chất béo tốt, vitamin và chất đạm tốt cho hệ miễn dịch. Việc làm lòng đỏ trứng gà chín hơn bằng cách ngâm trong mật ong ngoài việc bổ sung thêm các dưỡng chất có trong mật ong mà vẫn giữ nguyên thành phần dinh dưỡng của lòng đỏ trứng gà. Sử dụng trứng gà ngâm mật ong một cách hợp lý giúp cho sức đề kháng của cơ thể tốt hơn và có thể ngăn ngừa được một số chứng bệnh phổ biến như cảm cúm, suy nhược cơ thể, hạ huyết áp.

Mật ong rất giàu protein và canxi, lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong là thực phẩm có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Thêm vào đó, nó còn tăng cường sức đề kháng cho mẹ bầu tránh một số bệnh thông thường như ho, cảm cúm trong suốt thời kỳ mang thai. Một lưu ý đối với mẹ bầu là tránh sử dụng quá nhiều bởi lượng cholesterol và đường cao có thể dẫn đến việc tăng cân không kiểm soát

Hàm lượng đạm cao trong lòng đỏ có tác dụng kích thích hệ tiêu hoá, giúp cảm ăn ngon miệng hơn. Cũng là thực phẩm giàu năng lượng, mật ong ngâm trứng gà được khuyên dùng để bù đắp phục hồi cơ thể do suy nhược.

Trong lòng đỏ trứng gà có chứa nguồn collagen hỗ trợ các tế bào sản sinh tế bào mới và duy trì nội tiết tố nữ. Từ đó, làn da được cải thiện, trở nên mịn màng hơn, trắng sáng hơn. Thêm vào đó, cả trong mật ong và trứng gà đều có chứa nguồn vitamin B có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn giúp điều trị mụn hiệu quả.

Cách làm trứng gà ngâm mật ong

Cách làm trứng gà ngâm mật ong vô cùng đơn giản mà mọi người ai cũng có thể thực hiện được tại nhà.

Nguyên liệu

Gồm trứng gà, mật ong một lượng vừa đủ với hũ đựng thuỷ tinh với nắp đậy kín. Để trứng gà ngâm mật ong cần chọn trứng gà ta, ngon và mật ong nguyên chất.

Các bước thực hiện

Các bước thực hiện làm trứng gà ngâm mật ong:

Tách riêng phần lòng đỏ trứng gà và cho vào hũ đựng thuỷ tinh

Đổ mật ong vào hũ sao cho phủ kín phần lòng đỏ trứng gà rồi đậy kín nắp

Sau khi chuẩn bị xong, để hũ đựng sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Ngoài lòng đỏ trứng gà và mật ong, ở một số địa phương người dân còn có ngâm thêm với tam thất. Sau 2 ngày ngâm trong mật ong là lòng đỏ trứng gà đã chín và có thể mang ra sử dụng được.

Do loại bỏ lòng trắng trứng nên làm mất cân bằng cholesterol có trong trứng, vì vậy trong một tuần chỉ nên sử dụng từ 2-3 quả.

