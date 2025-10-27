Bất ngờ với loại củ hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ, chế biến thành nhiều món ngon

Cho thịt bò vào tô, ướp gia vị gồm muối, hạt nêm, tỏi băm, gừng thái sợ, nước mắm, hạt tiêu, đường, để yên trong 20 phút rồi cho tiếp ngũ vị hương và ít gia vị bò kho. Sau khi thịt thấm gia vị, bạn bắt nồi lên bếp, cho thêm một lượng dầu ăn vừa đủ, đợi dầu sôi cho thịt bò vào đảo đều đến khi thịt săn lại cho thêm sả vào và đổ nước ngập thịt. Nấu sôi nồi thịt, cho thêm bột quế và bột hoa hồi vào để tạo độ thơm cho món ăn. Nấu tiếp 15-20 phút nữa thì cho tiếp cà rốt vào và đậy nắp nồi. Khi thịt bò và cà rốt đã mềm thì bạn nêm nếm lại gia vị vừa ăn, cho thêm ít bột năng để tạo độ sánh cho nước bò kho và tắt bếp. Múc bò kho ra tô, thêm ít húng quế nếu thích. Món ăn này thích hợp ăn với cơm, bánh mì hoặc bún.