Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Trứng đập vào tô, đánh tan. Cho thịt xay, hành lá, gia vị (nước mắm, hạt nêm, mì chính, tiêu) vào trộn đều. Đổ 1.5 lít nước vào nồi, đun sôi. Khi nước sôi, cho hỗn hợp trứng thịt vào, khuấy nhẹ để tạo thành từng mảng thịt nổi. Khi thịt đã nổi và chín, vớt ra đĩa riêng. Phi thơm hành tím với dầu ăn, sau đó cho cà chua vào đảo đều đến khi mềm. Thêm đậu trắng vào xào cùng. Cho toàn bộ hỗn hợp cà chua – đậu trắng vào nồi nước dùng. Khi nước sôi lại, cho cải Kale vào nấu thêm 5 phút. Nêm nếm lại cho vừa miệng, múc canh ra tô, thêm phần váng thịt đã vớt ban nãy vào. Thưởng thức khi còn nóng.