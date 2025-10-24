Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Thứ sáu, 10:11 24/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Cải Kale - thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ

Cải xoăn là loại rau lá xanh giàu dưỡng chất và chất chống oxy hóa, cung cấp vitamin A, C, K cùng chất xơ dồi dào - những thành phần quan trọng giúp bảo vệ và thanh lọc gan. Các chất chống oxy hóa trong cải xoăn giúp giảm viêm, đồng thời hỗ trợ gan loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 1.

Chất xơ trong cải xoăn góp phần cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cân nặng, từ đó hạn chế sự tích tụ mỡ trong gan. Nhờ hàm lượng phytochemical cao, cải xoăn được xem là thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, đồng thời nâng cao chức năng gan một cách tự nhiên.

Cách chế biến cải kale? Cải xoăn kale làm món gì?

Cải xoăn xào tỏi thơm lừng

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 2.

Làm nóng chảo với một ít dầu, phi thơm tỏi cho đến khi vàng. Thêm cải xoăn vào chảo, đảo đều tay từ 5-7 phút đến khi rau chín tới. Nêm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp. Bày ra đĩa và thưởng thức khi còn nóng.

Cải xoăn xào cùng thịt bò mềm ngọt

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 3.

Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi, rồi cho thịt bò vào đảo đều với lửa lớn trong 5 phút, sau đó trút ra đĩa. Dùng lại chảo, thêm chút dầu, cho rau cải vào xào đến khi mềm. Trộn thịt bò đã xào vào chảo rau, xào tiếp khoảng 5 phút nữa, nêm lại cho vừa miệng. Khi món ăn đã dậy mùi thơm và rau chín đều, tắt bếp và thưởng thức.

Trứng chiên cải xoăn – món ăn đơn giản mà đầy đủ dưỡng chất

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 4.

Trộn rau đã thái nhỏ vào trứng, khuấy cho hòa quyện. Phi thơm hành tím trong dầu nóng, sau đó đổ hỗn hợp trứng vào chảo. Tráng đều khắp mặt chảo, chiên vàng đều hai mặt là có thể gắp ra đĩa. Cắt thành miếng vừa ăn và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Salad rau cải xoăn kale thanh mát

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 5.

Ngâm cải xoăn trong nước muối pha loãng, rửa lại nhiều lần rồi để thật ráo nước. Có thể vò nhẹ để lá mềm hơn. Thái nhỏ lá cải, cho vào tô lớn. Trứng gà đã luộc sẵn cắt thành từng lát tròn mỏng. Gọt táo và dưa leo, cắt dạng hạt lựu. Bơ và cà chua bi cũng cắt hạt lựu, hành tây thì thái sợi mỏng. Rưới phần nước sốt đã pha lên cải xoăn, trộn đều tay. Thêm phần rau củ và hành tây vào tô, đảo đều lần nữa để các nguyên liệu hòa quyện. Bày salad ra đĩa, trang trí với trứng luộc cắt miếng quanh viền và thưởng thức ngay.

Canh cải kale với thịt băm và đậu trắng

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 6.

Trứng đập vào tô, đánh tan. Cho thịt xay, hành lá, gia vị (nước mắm, hạt nêm, mì chính, tiêu) vào trộn đều. Đổ 1.5 lít nước vào nồi, đun sôi. Khi nước sôi, cho hỗn hợp trứng thịt vào, khuấy nhẹ để tạo thành từng mảng thịt nổi. Khi thịt đã nổi và chín, vớt ra đĩa riêng. Phi thơm hành tím với dầu ăn, sau đó cho cà chua vào đảo đều đến khi mềm. Thêm đậu trắng vào xào cùng. Cho toàn bộ hỗn hợp cà chua – đậu trắng vào nồi nước dùng. Khi nước sôi lại, cho cải Kale vào nấu thêm 5 phút. Nêm nếm lại cho vừa miệng, múc canh ra tô, thêm phần váng thịt đã vớt ban nãy vào. Thưởng thức khi còn nóng.

Sinh tố cải kale 

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 7.

Tách riêng phần lá cải kale, bỏ thân cứng. Ngâm với nước muối loãng, rửa lại rồi để ráo. Sau đó cắt khúc nhỏ. Táo rửa sạch, bỏ lõi, cắt nhỏ miếng vừa. Vắt lấy nước cốt từ nửa quả chanh. Cho cải xoăn và táo vào máy xay sinh tố, thêm nước lọc rồi xay nhuyễn. Rót hỗn hợp ra ly, cho nước cốt chanh vào khuấy đều. Nếu muốn dùng lạnh, bạn có thể thêm đá viên.

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 8.Loại rau giúp hỗ trợ dinh dưỡng ở người bị gan nhiễm mỡ, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.

Thực phẩm thiết yếu phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả - Ảnh 9.Loại rau giúp gan thải độc hiệu quả, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, có cách chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Duy trì thói quen ăn cải bó xôi trong chế độ dinh dưỡng sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng gan nhiễm mỡ và tăng cường sức khỏe tổng thể.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.

Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ Việt

Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ Việt

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.

Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình

Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình

Ăn - 14 giờ trước

Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.

Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng

Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng

Ăn - 15 giờ trước

Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.

Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Ăn - 18 giờ trước

Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Ăn - 21 giờ trước

Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.

Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Ăn - 1 ngày trước

Cứ tưởng là vô giá trị, không ngờ thứ bỏ đi này của quả táo ta lại có giá trị kinh tế cực cao.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn
Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top