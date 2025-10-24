Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ Việt

Thứ sáu, 16:01 24/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.

Rau muống - Loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Bất ngờ với rau muống hỗ trợ làm chậm gan nhiễm mỡ cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 1.

Thông tin từ VnExpress cho hay: Rau muống chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ chức năng gan bằng cách loại bỏ độc tố và giảm cholesterol trong máu. Việc ăn rau muống thường xuyên giúp tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo, giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Bất ngờ với rau muống hỗ trợ làm chậm gan nhiễm mỡ cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 2.

Rau muống rất dễ chế biến, nấu nhanh và có thể kết hợp trong nhiều món ăn hằng ngày, vừa tăng giá trị dinh dưỡng, vừa giúp duy trì gan khỏe mạnh. Trong chế độ ăn của nhiều nước châu Á, rau muống là món phổ biến nhờ khả năng bảo vệ gan tự nhiên và làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ.

Những món ngon từ rau muống

Rau muống luộc

Bất ngờ với rau muống hỗ trợ làm chậm gan nhiễm mỡ cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 3.

Đĩa rau muống luộc, nước rau muống dầm sấu hoặc vắt chanh, thêm vài ba quả cà muối, thịt luộc thì sơn hào hải vị cũng nhường chỗ. Nước rau muống thêm chút chanh hay sấu, bổ sung đủ chất muối khoáng và vitamin C cho cơ thể.

Rau muống xào tỏi

Bất ngờ với rau muống hỗ trợ làm chậm gan nhiễm mỡ cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 4.

Rau muống và tỏi sinh ra như để 'dành cho nhau', đặc biệt trong món xào. Tỏi phi dậy mùi thơm, vị cay tính ấm trong tỏi cân bằng tính hơi lạnh của rau muống như bài thuốc quý, tăng cường sức đề kháng.

Canh cua khoai sọ rau muống

Bất ngờ với rau muống hỗ trợ làm chậm gan nhiễm mỡ cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 5.

Đây là món ăn truyền thống của người Hà Nội. Một bát canh gói trọn hương sắc với thịt cua đóng tảng, gạch cua thơm lừng, khoai sọ bùi dẻo, rau muống xanh mềm. Món này ăn cùng cà pháo, thịt rang cháy cạnh thì bao ký ức hương xưa vị cũ về món ngon Hà thành ùa về.

Nộm rau muống

Bất ngờ với rau muống hỗ trợ làm chậm gan nhiễm mỡ cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 6.

Để làm nộm rau muống nên chọn rau muống nước, nhặt bớt lá, luộc chín tới trên lửa lớn. Nhanh tay vớt rau ra hãm nhiệt bằng nước đá để giúp rau xanh và giòn sần sật. Sau đó, vớt ra rổ, ép cho ráo nước rồi mới trộn cùng nước mắm ngon, thêm chút đường, nước cốt chanh, tỏi ớt. Khi ăn, rắc lạc rang giã dập, kèm nhiều rau kinh giới thì bắt miệng lắm! Món chân quê vậy thôi, không chỉ hao cơm mà cũng ''tốn rượu'' lắm!

Bất ngờ với rau muống hỗ trợ làm chậm gan nhiễm mỡ cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 7.Loại rau giúp hỗ trợ dinh dưỡng ở người bị gan nhiễm mỡ, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.

Bất ngờ với rau muống hỗ trợ làm chậm gan nhiễm mỡ cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 8.Loại rau giúp gan thải độc hiệu quả, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, có cách chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Duy trì thói quen ăn cải bó xôi trong chế độ dinh dưỡng sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng gan nhiễm mỡ và tăng cường sức khỏe tổng thể.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.

Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình

Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình

Ăn - 13 giờ trước

Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.

Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng

Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng

Ăn - 15 giờ trước

Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.

Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Ăn - 17 giờ trước

Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Ăn - 21 giờ trước

Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.

Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Ăn - 1 ngày trước

Cứ tưởng là vô giá trị, không ngờ thứ bỏ đi này của quả táo ta lại có giá trị kinh tế cực cao.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn
Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top