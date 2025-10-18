Bắt người cha ở Đồng Tháp bạo hành bé trai 7 tuổi vì nghi không phải con ruột
Nghi ngờ con trai không phải con ruột, Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, tạm trú tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần ra tay đánh đập, hành hạ bé trai 7 tuổi.
Ngày 18/10, VKSND Khu vực 4 (tỉnh Đồng Tháp) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng để điều tra về hành vi hành hạ người khác.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 6/9, Công an phường Cai Lậy nhận được tin báo từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy về việc một bé trai khoảng 7 tuổi đi lạc trong khuôn viên bệnh viện, trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định cháu bé là Nguyễn Phan M.P (7 tuổi), con của Nguyễn Văn Hoàng và chị Lê Phan Anh T (25 tuổi, quê Đà Nẵng). Cháu P hiện sống cùng cha, bà nội (61 tuổi) và hai em nhỏ tại khu nhà trọ ở phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp.
Theo lời khai của mẹ cháu bé, Hoàng và chị từng sống chung như vợ chồng, sau đó đăng ký kết hôn vào năm 2018. Do nghi ngờ cháu P không phải con ruột, Hoàng thường xuyên ghen tuông, đánh đập và ngược đãi bé trong thời gian dài.
Từ năm 2023, chị T rời đi làm việc tại TP Cần Thơ, để ba con cho Hoàng và bà nội chăm sóc. Hằng ngày, Hoàng bắt các con cùng bà đi bán vé số dạo quanh chợ Cai Lậy và các khu vực lân cận.
Trong quá trình sinh sống, Hoàng nhiều lần dùng tay, chân, thậm chí cán chổi nhựa để đánh vào người và đầu cháu P., khiến cháu bị thương tích, sưng bầm, chảy máu. Nhiều người dân sống gần khu nhà trọ cho biết thường xuyên chứng kiến cảnh Hoàng bạo hành con, thậm chí ngay giữa ban ngày.
