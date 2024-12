Bắt nhóm cho vay nặng lãi liên tỉnh, khủng bố tinh thần 'con nợ'

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Đà Nẵng và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Chí Tâm (SN 1989, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Tấn Minh Quân (SN 2001, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) và Lê Hữu Đạt (SN 2001, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng bọn thực hiện.

4 đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho gần 450 người trên địa bàn các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, TP Đà Nẵng vay tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng (với lãi suất từ 120% - 360%/năm).

Các đối tượng cho vay theo chu kỳ ngắn từ 23 - 25 ngày, kết thúc kỳ vay nếu chưa trả hết lãi và gốc, các đối tượng sẽ tạo khoản vay mới. Người vay nợ sẽ phải chịu lãi suất kép, số tiền vay nợ ngày càng tăng.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng hoạt động phân tán nhiều nơi, phân công địa bàn cụ thể cho từng đối tượng để theo dõi, quản lý. Khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm mới tập trung, kết hợp với nhau đến nơi ở, nơi làm việc tìm "con nợ" để khủng bố tinh thần hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội hòng đòi tiền.

Khi nghe “động” hoặc mất liên lạc với nhau, các đối tượng lập tức giải tán, lánh đi nơi khác.

Được biết, các đối tượng Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Tuấn Anh từng bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng” và vừa chấp hành xong án phạt tại địa phương.