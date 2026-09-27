Lào Cai: Xử phạt người đàn ông điều khiển xe có nồng độ cồn gấp 2,75 lần mức kịch khung

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Theo Page Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai trong quá trình tăng cường, kiểm tra giao thông trong dịp Tết Trung thu năm 2026, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Vào hồi 07h53 ngày 25/9/2026, tại Km58+400 Quốc lộ 70, thuộc xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác phát hiện ông B.Đ.T (SN 1990), điều khiển xe mô tô BKS 99L2-25XX có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, kết quả đo nồng độ cồn của người điều khiển là 1,099 mg/l khí thở, đồng thời người này không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm (ảnh cắt từ clip của Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai).

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, ông B.Đ.T bị xử phạt tổng số tiền 12.250.000 đồng, gồm:

Vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở, quy định tại điểm d khoản 9 Điều 7: 9.000.000 đồng.

Không có giấy phép lái xe, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18: 3.000.000 đồng.

Không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18: 250.000 đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng tiếp tục lập biên bản đối với chủ phương tiện N về hành vi để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông. Với hành vi này, chủ phương tiện bị xử phạt 9.000.000 đồng theo khoản 10 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Tổng số tiền xử phạt đối với người điều khiển và chủ phương tiện là 21.250.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông khi người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia, đồng thời không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Mỗi người dân hãy tự giác chấp hành pháp luật, chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; cùng chung tay phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.