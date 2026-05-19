Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua Facebook

Ngày 19/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1996) và Nguyễn Văn Đạt (SN 2001), cùng trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng hoạt động mua bán trực tuyến trên mạng xã hội, hai đối tượng đã lập nhiều trang Facebook như "Pod Xlim Pro", "Pod chính hãng", "Pod Xlim giá rẻ", "Pod Hà Nội giá rẻ"… để quảng cáo bán thuốc lá điện tử với giá 299.000 đồng/hộp.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Đạt - (ảnh CAPT).

Khi có khách đặt mua, các đối tượng sử dụng chân đế điện thoại giá rẻ, vỏ hộp thuốc lá điện tử cùng nilon, máy khò, máy hàn để tự đóng gói thành các kiện hàng giả rồi gửi qua dịch vụ Ship COD.

Để qua mắt khách hàng, các đối tượng lấy lý do thuốc lá điện tử là hàng cấm nên trên vận đơn phải ghi là "chân đế điện thoại", đồng thời yêu cầu người mua thanh toán đầy đủ mới được mở kiểm tra hàng. Sau khi khách nhận hàng và phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 2/2026 đến nay, Nguyễn Văn Tùng đã lừa bán 5.108 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 1,56 tỷ đồng. Trong khi đó, từ tháng 11/2025 đến nay, Nguyễn Văn Đạt lừa bán 3.923 đơn hàng, chiếm đoạt gần 1,19 tỷ đồng.

Hàng hóa đối tượng gửi cho khách hàng - (ảnh CAPT).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận trình báo của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan công an đề nghị những người từng là nạn nhân của Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Đạt hoặc bị lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự qua các trang mạng xã hội nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán hàng hóa trên mạng xã hội, tuyệt đối không thanh toán Ship COD khi chưa được trực tiếp kiểm tra hàng hóa bên trong và cần thận trọng với các lý do như "hàng cấm", "hàng nhạy cảm" nhằm né tránh việc đồng kiểm hàng hóa.