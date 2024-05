Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Sau một thời gian thu thập tài liệu, hồi 10h30 ngày 14/5/2024, tại khu vực ngõ 64 phố Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, tổ công tác đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an phường Xuân La bắt quả tang Nguyễn Phú Chiến (SN 1984, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) thu giữ bên trong cốp xe máy của Chiến đang điều khiển có cất giấu nhiều loại ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh CACC

Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chiến tại địa chỉ số nhà 25 ngõ 64 Tứ Liên. Tại đây, Công an quận Tây Hồ tiếp tục phát hiện và bắt giữ tại tầng 2 của căn nhà có 3 đối tượng gồm 1 nam và 2 nữ là: Mai Đức Thuận (SN 1983, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Trà My (SN 1992, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) và Lê Thị Khánh Hưng (SN 1991, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) đang có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều loại ma túy, cân điện tử và dụng cụ sử dụng ma túy đã qua sử dụng. Các đối tượng trên khai nhận đã mua ma túy để tổ chức sử dụng tại nhà Chiến.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã phát hiện, thu giữ và đã giám định tổng số ma túy trong vụ việc trên gồm: 3.215 viên ma tuý tổng hợp; 54,78 gram heroin; 38,863 gram ma tuý đá; 67,522 gram ma tuý ke; 54,411 gram MDMA; 4 gói nước vui và 2 cái coóng.

Đáng chú ý trong vụ án này, số lượng ma túy bị thu giữ lớn, có đối tượng nữ đang mang thai 8 tháng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an quận Tây Hồ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Phú Chiến và Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với Mai Đức Thuận, Nguyễn Trà My, Lê Thị Khánh Hưng.

Hiện cả 4 đối tượng Chiến, Thuận, My, Hưng đã bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật. Công an quận Tây Hồ cho biết đơn vị sẽ kiên quyết không để các đối tượng phạm tội về ma túy hoạt động trên địa bàn, phấn đấu từng bước xây dựng địa nói không với ma túy.