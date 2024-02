Bắt tạm giam 'nữ quái' lừa đưa người dân qua Campuchia lao động trái phép

Bé gái 12 tuổi bị bà ngoại và mẹ đẻ ép bán ra nước ngoài GĐXH - Mờ mắt trước đồng tiền, 3 người phụ nữ đã ép bán bé gái 12 tuổi cho một người đàn ông ở Trung Quốc để lấy làm vợ.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phù Thị Nguyệt (SN 1995, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", quy định tại khoản 2, Điều 349 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Công an huyện Bắc Quang, tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc bị lừa, đưa đi Campuchia lao động trái phép.