Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố
GĐXH - Để góp vui cho đám cưới, người đàn ông ở Hà Tĩnh mang súng ngắn ra bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ thay cho tiếng pháo.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trước đó, đêm 13/11, tại nhà anh D.V.N. (30 tuổi, trú thôn Phố Hòa, xã Hương Phố) tổ chức đám cưới. Đến 21h cùng ngày, Bạch đi về nhà lấy 1 khẩu súng mang đến đám cưới để bắn gây tiếng nổ thay pháo. Khoảng 30 phút sau, Bạch mang súng ra bắn chỉ thiên 1 phát lên trời để tạo tiếng nổ góp vui cho đám cưới, rồi mang súng về nhà cất giấu.
Trưa 19/11, khi nghe được thông báo qua hệ thống loa phát thanh của Công an xã Hương Phố về việc rà soát người liên quan đến vụ việc nổ súng tại đám cưới vào tối 13/11, Trương Văn Bạch đã đến Công an xã Hương Phố đầu thú. Đồng thời giao nộp khẩu súng ngắn cùng 5 viên đạn.
Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
