'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

'Bống' Hồng Nhung sẽ tham gia 'Điều còn mãi' GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung sau nhiều năm vắng bóng ở chương trình hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi", nữ diva nhạc Việt sẽ xuất hiện trở lại và tạo nhiều bất ngờ với khán giả.

'Bống' Hồng Nhung đã trải qua một năm 2025 nhiều biến động và vào khoảnh khắc sắp chuyển giao sang năm mới chị đã viết những dòng tâm sự nhiều ý nghĩa.

Diva nhạc Việt viết: "Hôm nay 31/12/2025, kính chúc mọi nhà đêm cuối cùng của năm 2025 hạnh phúc quây quần, khi ta đang còn có nhau, bằng tình yêu thương và niềm hy vọng không bao giờ tắt, hướng tới 2026, khỏe khoắn vươn mình đến với nhiều giấc mơ trở thành sự thật".

Thực ra trong vòng một năm qua, 'Bống' Hồng Nhung đã trải qua một biến cố lớn về sức khỏe. Đầu năm 2025, diva nhạc Việt viết về căn bệnh ung thư vú của chị. Tuy nhiên, thay vì tuyệt vọng, giọng ca sinh năm 1970 lại chọn cách sống rất tích cực, mang lại nguồn năng lượng tốt lành đến với mọi người.

'Bống' Hồng Nhung khoe ảnh vui tươi và tràn ngập sức sống.

Chị viết: "Nhìn lại một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách, và cả những ngạc nhiên mà tưởng rằng tới độ tuổi này chắc khó có gì làm mình phải ngỡ ngàng hay là kinh ngạc! Nhưng rồi nếu tự nhủ đây là ngày cuối cùng của một năm đầy biến động, chắc ta tự cho phép mình hít sâu và thở ra nhẹ nhàng một hơi dài, để biết rằng dù là thế nào chăng nữa, mọi sự đã qua đi, và ta vẫn còn ở lại đây, chào đón những ngày mới tinh của năm 2026".

Diva nhạc Việt cũng nhắn gửi thông điệp tích cực rằng với những kinh nghiệm sống đã từng trải qua thì thay vì lo lắng những điều xảy ra trong tương lai thì chúng ta nên bình thản đón nhận tất cả.

'Bống' Hồng Nhung vẫn làm việc, chữa bệnh và chăm sóc con cái.

Cuối cùng, 'Bống' Hồng Nhung gửi gắm: "Chúng ta gieo những hạt giống hiền lương, nếu chỉ để gió cuốn đi, thì chính là để cho điều tốt lành được ươm mầm nơi vùng đất rộng, để không phải chỉ trong khu vườn yên tĩnh của riêng mình, mà cả những đồng trống vắng mênh mông cũng nảy mầm lên những điều tươi tốt".

Được biết, trong một năm qua, dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng 'Bống' Hồng Nhung vẫn cố gắng làm việc, vẫn tập luyện và chữa bệnh. Chị cũng dành thời gian cho gia đình, chăm lo cho con nhỏ và cha già ốm yếu. Hiện tại, diva nhạc Việt vẫn tận hiến cho âm nhạc và sống trong niềm vui của cuộc đời.

Xuất hiện rạng rỡ sau đợt xạ trị thứ 3, Bống Hồng Nhung chia sẻ về thú vui duy trì suốt thời gian bị bệnh GĐXH - Tinh thần, cách sống của Hồng Nhung luôn làm nhiều người nể phục. Cô truyền cảm hứng sống mãnh liệt, sự dũng cảm và thái độ lạc quan tới nhiều người.



