5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụng

5 loại dầu tốt cho sức khoẻ và không gây đầy bụng

Việc lựa chọn đúng loại dầu ăn và sử dụng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe và hệ tiêu hóa. Các loại dầu như dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu dừa, dầu mè và dầu đậu nành đều mang lại lợi ích nếu dùng đúng nhiệt độ, đúng liều lượng, giúp hạn chế đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

