5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụng
GĐXH - Không phải loại dầu ăn nào cũng giống nhau. Có những loại dầu nếu dùng đúng cách sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, hỗ trợ tim mạch và giảm cảm giác đầy bụng sau ăn. Dưới đây là 5 loại dầu được chuyên gia khuyến nghị cùng cách chế biến đơn giản, dễ áp dụng trong bữa ăn hằng ngày.
5 loại dầu tốt cho sức khoẻ và không gây đầy bụng
Việc lựa chọn đúng loại dầu ăn và sử dụng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe và hệ tiêu hóa. Các loại dầu như dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu dừa, dầu mè và dầu đậu nành đều mang lại lợi ích nếu dùng đúng nhiệt độ, đúng liều lượng, giúp hạn chế đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
