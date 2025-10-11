Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát

Bé Thái, 2 tuổi, bị nhiễm trùng tiêu hóa, sau điều trị vẫn tiêu lỏng hơn 10 lần trong đêm kèm nôn ói, phải nhập viện lần 2.

Gia đình cho biết, trước đó em được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, kèm tiêu chảy cấp. Bé được điều trị tại một bệnh viện bằng kháng sinh, sau 4 ngày xuất viện. Tối cùng ngày tiếp tục nôn ói, mất nước, tiêu lỏng hơn 10 lần trong đêm nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Bác sĩ Ngọc khám cho bé Thái. Ảnh: BVCC

ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc, khoa Nhi, cho biết bé Thái phải nhập viện lần hai có thể do phác đồ điều trị lần một chưa tiêu diệt hết vi khuẩn, hoặc vi khuẩn đã kháng thuốc ngay từ đầu. Ngoài ra, thức ăn bị nhiễm khuẩn có thể gây bệnh lần hai.

Bệnh nhi được điều trị bằng phác đồ kháng sinh mới, với liệu trình 5-7 ngày, kết hợp men vi sinh để cân bằng lại hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và phục hồi niêm mạc ruột. Bé được truyền dịch để xử lý tình trạng mất nước nghiêm trọng, sau 3 ngày đi tiêu đều đặn, tiếp tục được theo dõi và điều trị đến hết liệu trình.

Nhiễm trùng đường ruột nguy hiểm thế nào?

Nhiễm trùng đường ruột là bệnh thường gặp ở trẻ, xảy ra khi vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng gây viêm đường tiêu hóa. Bệnh xảy ra khi vi khuẩn, vi rút, hoặc ký sinh trùng gây viêm niêm mạc dạ dày và ruột. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là virus Rotavirus, Norovirus, Adenovirus; vi khuẩn Salmonella, E. coli, Shigella, Campylobacter. Ngoài ra, một số loài ký sinh trùng cũng có thể gây nhiễm trùng.

Bệnh thường lây truyền khi trẻ tiếp xúc với phân của người bệnh (thông qua tay bẩn, đồ chơi bị nhiễm bẩn) sau đó đưa tay lên miệng, hoặc khi ăn uống phải thực phẩm hoặc nước bị nhiễm vi khuẩn, vi rút.

Triệu chứng điển hình là tiêu chảy phân lỏng, nôn ói nhiều lần, sốt, đau bụng. Ở những trường hợp bệnh diễn tiến nặng như bé Thái sẽ đi kèm mất nước, đây là biến chứng nguy hiểm, biểu hiện bằng môi khô, da khô, háo nước, mắt trũng, ít đi tiểu, thờ ơ, lừ đừ.

Ở trẻ nhũ nhi, do hệ miễn dịch còn non yếu, mất nước nặng có thể dẫn đến sốc, suy thận cấp, co giật, tổn thương não và thậm chí tử vong nếu không được can thiệp y tế khẩn cấp. Ngoài ra có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, nhiễm khuẩn huyết, hội chứng tan máu – ure huyết, tổn thương niêm mạc ruột.

Ảnh minh họa.

Cần làm gì khi trẻ bị nhiễm trùng đường ruột?

Bác sĩ Ngọc lưu ý, khi trẻ bị nhiễm trùng tiêu hóa dẫn đến mất nước, cần bù nước và điện giải bằng dung dịch Oresol theo chỉ dẫn của bác sĩ. Sau đó tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa công thức nếu còn nhỏ, nếu trẻ lớn thì cho ăn thức ăn dễ tiêu hóa như cháo, súp, chuối, khoai tây.

Tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng. Không tự ý dùng thuốc tiêu chảy bởi chúng có thể giữ vi khuẩn hoặc độc tố trong ruột, làm tình trạng nặng hơn. Các loại kháng sinh và men vi sinh cần dùng theo chỉ định của bác sĩ, cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ.

Cần đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay lập tức nếu có biểu hiện môi khô, mắt trũng, tiểu ít, khóc không ra nước mắt, li bì, sốt cao không hạ, tiêu chảy có máu nhầy, nôn ói liên tục, đau bụng dữ dội.

Bệnh rất dễ tái phát do môi trường tiếp xúc của trẻ dễ lây nhiễm các tác nhân gây bệnh, vệ sinh cá nhân kém, nguồn nước và thực phẩm chưa đảm bảo. Đặc biệt, mùa mưa bão là thời điểm bùng phát các bệnh tiêu hóa.

Bác sĩ khuyến cáo, để giảm nguy cơ tái phát, điều quan trọng nhất là duy trì vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sống của trẻ, ăn chín uống sôi, sử dụng các loại thực phẩm đảm bảo nguồn gốc và tiêm phòng vaccine Rotavirus theo lịch khuyến cáo.