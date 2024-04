Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Theo thông tin từ Bệnh viện A Thái Nguyên, cơ sở này vừa tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị tai nạn sinh hoạt do chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Bệnh nhi may mắn vì xiên que đâm xuyên không trúng vào các mạch máu và dây thần kinh ở lưỡi.

Theo lời kể từ phía gia đình bệnh nhi, cháu bé cầm xiên que tự chơi đùa và ngã, khiến que đâm vào lưỡi, cắm xuống phía sàn miệng, gây chảy máu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã xử trí rút dị vật, cầm máu vết thương.

BSCKI Phạm Thế Hùng, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, người trực tiếp xử lý ca bệnh, chia sẻ trường hợp này may mắn là xiên que đâm xuyên không trúng vào các mạch máu và dây thần kinh ở lưỡi. Vì vậy, bé không bị chảy nhiều máu, vết thương ở lưỡi sau khi lành cũng không gây ảnh hưởng đến vị giác cũng như khả năng nói, phát âm của bé.

Xử trí và cách phòng tai nạn ở trẻ

Bác sĩ Hùng cho biết, đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp trẻ bị thương tích do tai nạn sinh hoạt mà bệnh viện tiếp nhận. Những tai nạn thường gặp nhất là thương tích do ngã, tai nạn cắt, đâm do vật sắc nhọn (dao, kéo, đũa, que…), tai nạn do bỏng, sặc.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo: "Cha mẹ cần chú ý cẩn thận trong quá trình chăm sóc trẻ, sát sao khi trẻ chơi đùa. Không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật sắc nhọn để tránh những tổn thương đáng tiếc có thể xảy ra".

Trong trường hợp không may bị dị vật đâm, phụ huynh phải bình tĩnh, không được tự ý rút dị vật ra mà cố gắng giữ cố định nguyên trạng dị vật và đưa bé đến bệnh viện để các bác sĩ có chuyên môn xử lý.