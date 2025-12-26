Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú
GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.
Trong tập 33 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, nhóm của Tú đã có một phần thi thuyết phục tại chợ phim, tuy nhiên, kết quả của cuộc thi là sản phẩm của nhóm Hoàng "cận" đã chiến thắng. Kết quả này khiến cho những người đã được xem sản phẩm và bản thân nhóm Tú đều bất ngờ và thất vọng.
Hoàng "cận" rời đi trong sự tự mãn cao độ. Cuối cùng thì cậu ta cũng đã chiến thắng nhóm Tú. Tú nói mình hơi buồn vì kết quả này nhưng thương nhất là Đức đã đồng hành không biết mệt mỏi với cô. Đáp lại, Đức nói được làm việc với Tú thì anh không thấy mệt, lúc nào cũng thấy vui khi là cái đuôi của Tú.
Nhóm của Tú không có giải thưởng, nhưng vẫn lạc quan hướng tới phía trước. Ảnh VTV
Tú bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô lại rơi nước mắt khi người anh trai của cô xuất hiện. Viễn cũng biết Tú đã dành tâm huyết và sức lực cho bộ phim hoạt hình này như thế nào. Ngay khi nhìn thấy Tú, Viễn hỏi: "Sao cô vẫn chưa khóc? "Tưởng ngã ở đâu thì khóc luôn ở đó cho tiện". Chỉ đến lúc này Tú mới để cho nước mắt của mình rơi.
Viễn đã hẹn gặp Trung - bạn thân của Nghiêm để đưa ra một đề nghị. Không rõ đề nghị ấy là gì nhưng Viễn đã dàn cảnh một cuộc gặp với Ngân và thuê người chụp ảnh lại. Khi anh gọi Ngân lại, Viễn nhìn chăm chú vào Ngân và hỏi: "Nhìn thẳng vào mắt tôi, tình cảm lên được không?". "Để cho thám tử người ta còn chụp ảnh về báo cáo chồng bà. Đi làm vất vả, không có gì báo cáo, khổ thân người ta".
Sau đó, Viễn đã đưa cho Ngân túi đựng giày. Ngân mãi mới nhận ra đó chính là đôi giày gãy gót của cô hôm nào. Viễn nói anh rảnh quá nên đã mang về gắn lại. Nhưng cũng là vì đã làm cho Ngân khóc... Nghe Viễn nói, Ngân xúc động nhưng chỉ nói một chữ đáp lại: "Điên". "Cứ cho là tôi điên cũng được miễn sao bà cảm thấy vui" - Viễn nói.
Khi Ngân nói lần sau Viễn đừng đối xử với cô như thế này nữa, Viễn trả lời: "Cái gì mà đừng với không đừng? Tôi chỉ làm những gì tôi muốn".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Hiếu quen biết cả Hoàng "cận" và Tú và chứng kiến sản phẩm của cả hai tại cuộc thi phim hoạt hình. Vì thế, Hiếu đã khá bất ngờ khi kết quả được công bố, sản phẩm của Hoàng "cận" đã giành chiến thắng cho giải triển vọng, một trong những giải thưởng lớn mà các nhà sản xuất trẻ săn đón. Dự án của nhóm Tú chỉ thấp hơn dự án của Hoàng cận 2 điểm (37 và 35).
Vì nghi ngờ nên Hiếu đã quyết tìm ra chân tướng sự việc. Bằng mối quan hệ của mình, Hiếu đã có được trong tay bảng điểm của Ban giám khảo và từ kết quả này, Hiếu khẳng định được chắc chắn hơn những nghi ngờ của mình. Hiếu đã nhìn thấy số điểm của từng người trong 5 thành viên, trong đó điểm số của Duyên với nhóm dự án của Tú là rất thấp.
Duyên sau đó đã nhận được cuộc gọi từ Hoàng cận hẹn gặp riêng cô ta để nói lời cảm ơn. Và đáng buồn cho Duyên là cuộc gặp gỡ này đã diễn ra dưới tầm mắt của Hiếu. Vào đúng lúc Duyên mở phong bì tiền Hoàng "cận" đưa ra đếm thì Hiếu gọi điện. Hiếu đã chứng kiến tất cả và vào đúng lúc này anh chọn để xuất hiện trước mặt Duyên. Duyên thì không biết Hiếu đã nhìn thấy mọi hành động của cô nên lúc đầu còn nói dối và chối quanh.
Duyên giải thích với Hiếu rằng đây là số tiền Hoàng vay mình trước đây và bây giờ mang trả. Hiếu tất nhiên biết thừa sự bịa đặt của Duyên. "Anh mà phải nghĩ à Duyên? Anh luôn nói chuyện trên cơ sở dữ liệu. Anh đã nắm trong tay số điểm em chấm cho team của Tú và team của Hoàng đây này. Cả em với cậu Hoàng kia đều chơi không đẹp", Hiếu vừa nói vừa chìa bảng điểm ra trước mặt Duyên.
