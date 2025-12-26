Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'
GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.
Những ngày cuối năm 2025, ca sĩ Mai Diệu Ly bất ngờ phát hành album mới "Một đời để nhớ – dự án âm nhạc đánh dấu album thứ hai của cô, khép lại một hành trình sáng tạo bền bỉ và giàu cảm xúc trong một năm. Việc liên tiếp ra mắt hai album trong năm 2025 không chỉ cho thấy sức làm việc miệt mài của Mai Diệu Ly, mà còn phản ánh rõ nét quá trình bồi đắp nội tâm và tình yêu nghiêm túc cô dành cho âm nhạc.
Mai Diệu Ly chia sẻ, "Một đời để nhớ" được cô ấp ủ như một món quà tri ân gửi đến những khán giả đã luôn yêu thương, lắng nghe và đồng hành cùng cô trên hành trình nghệ thuật. Đồng thời, album cũng là món quà cô tự dành tặng cho chính mình nhân dịp sinh nhật tháng 12 – một dấu mốc đặc biệt khi nữ ca sĩ nhìn lại trọn vẹn năm 2025 như một hành trình "tỉnh thức", quay vào bên trong để chiêm nghiệm, đón nhận, chắt lọc và giữ gìn những giá trị tinh thần quý giá nhất.
Việc đặt tên album là "Một đời để nhớ" là cách Mai Diệu Ly gìn giữ và nâng niu những hoài niệm của riêng mình. Ở thời điểm hiện tại, Mai Diệu Ly quan niệm, niềm vui hay nỗi buồn đều trở nên đẹp đẽ nếu con người biết đón nhận, chấp nhận và giữ vững tinh thần lạc quan để sống. Cô tin rằng mọi điều xảy đến trong cuộc đời đều mang một ý nghĩa nhất định, mở ra những bước đi tiếp theo trên hành trình sống.
Album được phát hành dưới hình thức online, gồm 9 ca khúc nhạc tình, ballad lãng mạn, là những sáng tác và ca khúc mà Mai Diệu Ly đặc biệt tâm đắc.
Mỗi ca khúc là một bản tình ca lãng mạn, tất cả đều mang tinh thần nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không ồn ào hay phô bày cao trào, mà đủ sâu để ở lại và đủ lặng để người nghe có thể tìm thấy một phần ký ức của chính mình trong đó. Với Mai Diệu Ly, âm nhạc trong "Một đời để nhớ" không chỉ để nghe, mà còn để nghỉ ngơi, để tìm một khoảng an yên giữa những bộn bề cuộc sống, nơi giá trị tinh thần của âm nhạc được đưa vào đời sống một cách tự nhiên và chân thành.
Các ca khúc đều được Mai Diệu Ly thực hiện MV, quay tại Đà Lạt- nơi mà cô cho rằng phong cảnh quá đẹp và lãng mạn, phù hợp với tinh thần của album mà cô muốn chuyển tải.
Nhìn lại năm 2025, Mai Diệu Ly cho rằng đây là một năm đầy ý nghĩa, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong đời sống tinh thần của chính cô. Cô đã có những khoảng lặng để quay về nội tâm, nhìn lại hành trình thanh xuân đã và đang đi qua, học cách đón nhận mọi điều cuộc sống mang đến với sự nhẹ nhàng và lạc quan.
