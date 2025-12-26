Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt
GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.
Trong tập 39 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Triển hẹn gặp Mỹ Trinh và Thiệu để bàn cách "gỡ rối" cho Tập đoàn Trinh Tam. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của phía doanh nghiệp, Triển thẳng thắn nhận định rằng đề xuất với Ủy ban là "không hề dễ".
Theo Triển, sau kết luận thanh tra, phương án phá dỡ toàn bộ phần xây dựng trái phép là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đồng nghĩa với việc Tập đoàn Trinh Tam phải bồi hoàn cho những người đã bỏ tiền mua nhà. Nghe tới đây, Mỹ Trinh không giấu nổi sự lo lắng.
Càng bàn cách giải quyết mâu thuẫn quan điểm giữa Triển và Thiệu càng lộ rõ. Thiệu cho rằng phá dỡ chẳng khác nào "phá game", còn Mỹ Trinh đề xuất phương án bồi thường, khắc phục hậu quả, song lại lo ngại viễn cảnh bồi hoàn cho khách hàng sẽ trở thành thảm họa tài chính.
Triển lúc này mới đau đầu khi phát hiện, ngay cả phần xây vượt tầng cũng đã được Tập đoàn Trinh Tam rao bán. Với Triển, phá dỡ phần xây trái phép không chỉ để giữ kỷ cương phép nước mà còn là cách "dập lửa" trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh khuyên doanh nghiệp cần chấp nhận "hy sinh phần ngọn" để nghĩ đến hậu phá dỡ và tái đầu tư lâu dài.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Nguyệt tiếp tục dấn sâu vào con đường đầy rủi ro. Sau khi nhận thùng tiền, cô mang một phần tới nhà trưởng đoàn thanh tra, lấy lý do quà cáp ở cơ quan không tiện nên nhờ vợ ông mở ra ngay giữa phòng khách. Khoảnh khắc người vợ sững sờ khi thấy bên trong chiếc hộp là số tiền rất lớn.
Trước đó, tại bệnh viện, Nguyệt thẫn thờ đến mức không nghe thấy bạn gọi. Hằng Thu ngạc nhiên khi biết Nguyệt đã nộp đủ viện phí cho con, còn Nguyệt chỉ phân trần ngắn gọn rằng mình rút tiền tiết kiệm. Sự mệt mỏi và bất an hiện rõ trên gương mặt cô, báo hiệu những hệ lụy khó tránh.
Trong khi đó, tại cơ quan thanh tra, Nguyệt chủ trì cuộc họp, thông báo đoàn đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ và tiến hành cấp sổ hồng cho người dân. Thế nhưng, ngay khi bước ra khỏi phòng họp, vẻ lo lắng khác thường của Nguyệt vẫn không giấu được, nhất là khi chạm mặt cấp trên.
Chủ tịch tỉnh Thủy có cuộc gặp không chính thức với Bí thư tỉnh Sơn. Ông Thủy thẳng thắn bày tỏ lo ngại rằng nội dung kết luận thanh tra "không bảo đảm", thậm chí có dấu hiệu bị tác động. Bí thư tỉnh Sơn khẳng định ủng hộ sự liêm chính và cho rằng Việt Đông có thể phải chấp nhận một cuộc "đại phẫu" để giữ kỷ cương.
Khi về nhà, Chánh thanh tra Tú nhận thái độ khác thường của vợ, bà tỏ ra quan tâm, chiều chuộng làm những món ngon cho chồng. Khi vợ ông ngập ngừng nhắc tới số tiền mà Trinh Tam gửi, ông lập tức khẳng định bà có thể làm gì tùy ý, miễn là không vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, vừa tới cơ quan, ông Tú đã nhận cuộc gọi từ Chủ tịch tỉnh Thủy với thông tin gây sốc: Bản dự thảo kết luận thanh tra có dấu hiệu làm sai, nội dung sơ sài, cần làm rõ trách nhiệm cá nhân của Nguyệt – trưởng đoàn thanh tra và cả chính ông Tú với tư cách Chánh thanh tra.
