Bé trai chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ: Điều mẹ bầu nên biết khi thai nhi bị dây rốn quấn cổ

Vừa qua, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, Quảng Trị cho biết, các bác sĩ đơn vị này đã đỡ đẻ thành công cho một trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn cổ 6 vòng.

Theo đó, sản phụ 19 tuổi, mang thai lần 2, chuyển dạ tự nhiên và được chỉ định theo dõi sinh thường. Trong suốt quá trình vượt cạn, nhờ sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ và nữ hộ sinh, tình trạng thai nhi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ. Ảnh: BVCC.

Điều bất ngờ là khi bé cất tiếng khóc chào đời, ê-kíp phát hiện dây rốn quấn cổ tới 6 vòng – một trường hợp hiếm gặp và tiềm ẩn nguy cơ cao đối với thai nhi. May mắn, với sự phối hợp nhịp nhàng, các y bác sĩ đã xử trí kịp thời, giúp bé trai nặng 2,7kg chào đời khỏe mạnh.

Sau sinh, cả sản phụ và em bé hồi phục nhanh chóng, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tại sao có hiện tượng dây rốn quấn cổ?

Theo các bác sĩ, thông thường, cứ 4 ca sinh thì có 1 ca dây rốn quấn cổ nhưng thường chỉ quấn 1-2 vòng. Trường hợp bé sơ sinh bị dây rốn quấn tới 6 vòng là khá hiếm.

Nguyên nhân chính của dây rốn quấn cổ là do chuyển động quá mức của thai nhi ở những tháng đầu thai kỳ. Lúc này, thai nhi di chuyển nhiều trong buồng tử cung làm cho dây rốn quấn vào thân hay vào cổ thậm chí bị thắt nút lại.

Hoặc ở những tháng cuối, khi thai nhi quay đầu xuống dưới, dây rốn mềm trơn cũng dễ quấn vào thai nhi. Dây rốn quấn vào thân thai nhi thì có thể tự tháo được, nhưng khi quấn vào cổ thì dây rốn không thể tự tháo được và ngày càng chặt hơn.

Với những trường hợp có dây rốn dài hơn bình thường, nhiều nước ối, đa thai… có thể làm tăng nguy cơ dây rốn quấn cổ thai nhi.

Khi nào dây rốn quấn cổ gây nguy hiểm?

Dây rốn có thể quấn quanh cổ 1 hoặc nhiều vòng. Nếu quấn từ 3 vòng trở lên, thai phụ cần phải đi thăm khám thường xuyên, theo dõi sát sao thai kỳ để tránh gặp những biến chứng không mong muốn.

Một số biến chứng khi thai nhi bị quấn cổ nhiều vòng:

- Giảm lưu lượng máu đến thai nhi.

- Chất dinh dưỡng giảm làm thai kém phát triển, dẫn đến tình trạng hạn chế tăng trưởng trong tử cung.

- Dây rốn thắt nút: Điều này có thể chặn hoàn toàn bất kỳ lưu lượng máu nào đến thai nhi, làm tăng nguy cơ tử vong ở thai nhi.

- Thai lưu: Hạn chế kéo dài lượng máu và oxy có thể dẫn đến tử vong.

Hiện không có phương pháp nào để ngăn ngừa hoặc điều trị dây rốn quấn cổ. Nếu nhìn thấy dây rốn quấn cổ qua siêu âm, bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của thai nhi và lượng nước ối hiện có và theo dõi chuyển động của thai nhi.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn trong cả thai kỳ, thai phụ cần đi khám thai định kỳ hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ và đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường.

Trong quá trình chuyển dạ, nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn cũng như theo dõi cuộc sinh nhằm phát hiện sớm những bất thường để xử lý phù hợp.