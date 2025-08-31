Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Chủ nhật, 10:34 31/08/2025 | Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đón bé trai chào đời, ê-kíp bác sĩ không ngờ cậu bé có tới 6 vòng dây rốn quấn cổ, tình trạng hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) ngày 30/8 cho biết các bác sĩ Khoa Phụ sản ở đây vừa đón thành công bé trai rất đặc biệt, chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ .

Trao đổi với VietNamNet ngày 30/8, bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Văn Toan, Trưởng Khoa Phụ sản, cho biết sản phụ 19 tuổi, mang thai lần 2. Những ngày gần thời điểm dự sinh, hình ảnh siêu âm phát hiện thai nhi có 4 vòng dây rốn quấn cổ, một trường hợp hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao với bé.

Bác sĩ Toan cho biết sản phụ có cơn chuyển dạ tự nhiên ở tuần thứ 40, được theo dõi sát sao, đánh giá đủ điều kiện sinh thường nên được chỉ định theo dõi sinh thường.

"Thời điểm khiến bác sĩ lo lắng nhất là khi sản phụ rặn sinh vì nguy cơ xấu thường xảy ra lúc này", bác sĩ Toan cho biết. Nhờ theo dõi sát sao, tình trạng thai nhi được kiểm soát chặt chẽ. Không ngờ, khi bé trai ra đời, bác sĩ phát hiện bé có tới 6 vòng (do các vòng bị chồng lên nhau).

"Cả ê-kíp ngỡ ngàng vì chưa từng đón bé sơ sinh nào có nhiều vòng dây rốn quấn cổ đến vậy, bình thường bé có 3 vòng dây quấn cổ đã là nhiều. Mất tới 4 phút để các thầy thuốc gỡ hết các vòng dây rốn ra khỏi cơ thể bé. Bé trai 2,7kg khóc to, bú tốt, hồng hào chào đời khỏe mạnh", bác sĩ Toan cho hay.

Sau sinh, người mẹ cũng phục hồi nhanh chóng, sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, tình trạng thai nhi bị nhiều vòng dây rốn quấn cổ có thể làm giảm lưu lượng máu qua thai nhi, dẫn đến suy dinh dưỡng nặng, thậm chí mất tim thai bất kỳ lúc nào.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần đi khám định kỳ, theo lịch hẹn của bác sĩ, đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường. Trong quá trình chuyển dạ, nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn, theo dõi cuộc sinh nhằm phát hiện sớm bất thường để xử lý phù hợp.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cô gái 19 tuổi bất ngờ phát hiện u quái buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Cô gái 19 tuổi bất ngờ phát hiện u quái buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Cơn đau bụng âm ỉ tưởng chỉ là rối loạn tiêu hóa, nhưng bên trong bụng cô gái trẻ lại tồn tại một khối u quái buồng trứng chứa đầy tóc và răng.

Bé trai chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ: Điều mẹ bầu nên biết khi thai nhi bị dây rốn quấn cổ

Bé trai chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ: Điều mẹ bầu nên biết khi thai nhi bị dây rốn quấn cổ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, với những trường hợp có dây rốn dài hơn bình thường, nhiều nước ối, đa thai… có thể làm tăng nguy cơ dây rốn quấn cổ thai nhi.

Bất ngờ tiền sử bệnh của sản phụ sinh đôi ở Phú Thọ: Nhiều bệnh lý nền nguy hiểm nhưng không đi khám

Bất ngờ tiền sử bệnh của sản phụ sinh đôi ở Phú Thọ: Nhiều bệnh lý nền nguy hiểm nhưng không đi khám

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ bất ngờ phát hiện sản phụ có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như tiền sản giật nặng, Basedown, đái tháo đường type II đang tiêm insulin... nhưng không theo dõi sát trong 3 tháng gần đây.

3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, người phụ nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, người phụ nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp băng huyết có tổn thương mạch máu bất thường do thông nối động – tĩnh mạch (AVM) trong cơ tử cung – một bệnh lý hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm.

Người phụ nữ 35 tuổi bị tổn thương não, nguyên nhân bất ngờ từ nhiễm trùng phụ khoa

Người phụ nữ 35 tuổi bị tổn thương não, nguyên nhân bất ngờ từ nhiễm trùng phụ khoa

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài một tuần, kèm choáng váng khi thay đổi tư thế, chị Linh được chẩn đoán tổn thương hiếm gặp ở não do nhiễm trùng từ ổ áp xe buồng trứng.

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Giây phút em bé được gặp mẹ khiến cả ê-kíp xúc động. Em chính là minh chứng sống của câu chuyện y học đặc biệt ấn tượng – hành trình phôi thai "ngủ yên" hơn 1 thập kỷ nay đã thực sự trở thành sự sống.

Vượt 40km trong bão lũ đưa sản phụ đến viện sinh con

Vượt 40km trong bão lũ đưa sản phụ đến viện sinh con

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Một sản phụ ở xã biên giới Mường Chanh (tỉnh Thanh Hóa) trở dạ khó sinh và đã được lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng y tế vượt mưa lũ đưa đến bệnh viện an toàn.

Người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh có 19 khối u xơ trong tử cung

Người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh có 19 khối u xơ trong tử cung

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp với số lượng u xơ nhiều bất thường, kích thước từ nhỏ đến khối u lớn kích thước hơn 5cm, chiếm gần hết khoang tử cung.

Nhầm lẫn rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện máu tràn ổ bụng do vỡ nang buồng trứng

Nhầm lẫn rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện máu tràn ổ bụng do vỡ nang buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị vỡ nang hoàng thể, máu chảy tràn ổ bụng nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn âm ỉ từng cơn kéo dài khoảng 6 tiếng.

Thanh niên 22 tuổi mắc bệnh 'khó nói' thừa nhận mắc sai lầm này

Thanh niên 22 tuổi mắc bệnh 'khó nói' thừa nhận mắc sai lầm này

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh giang mai thừa nhận 1 tháng trước khi vào viện có quan hệ tình dục không an toàn.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Dân số và phát triển
Người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh có 19 khối u xơ trong tử cung

Người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh có 19 khối u xơ trong tử cung

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top