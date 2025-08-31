Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàng
Đón bé trai chào đời, ê-kíp bác sĩ không ngờ cậu bé có tới 6 vòng dây rốn quấn cổ, tình trạng hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) ngày 30/8 cho biết các bác sĩ Khoa Phụ sản ở đây vừa đón thành công bé trai rất đặc biệt, chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ .
Trao đổi với VietNamNet ngày 30/8, bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Văn Toan, Trưởng Khoa Phụ sản, cho biết sản phụ 19 tuổi, mang thai lần 2. Những ngày gần thời điểm dự sinh, hình ảnh siêu âm phát hiện thai nhi có 4 vòng dây rốn quấn cổ, một trường hợp hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao với bé.
Bác sĩ Toan cho biết sản phụ có cơn chuyển dạ tự nhiên ở tuần thứ 40, được theo dõi sát sao, đánh giá đủ điều kiện sinh thường nên được chỉ định theo dõi sinh thường.
"Thời điểm khiến bác sĩ lo lắng nhất là khi sản phụ rặn sinh vì nguy cơ xấu thường xảy ra lúc này", bác sĩ Toan cho biết. Nhờ theo dõi sát sao, tình trạng thai nhi được kiểm soát chặt chẽ. Không ngờ, khi bé trai ra đời, bác sĩ phát hiện bé có tới 6 vòng (do các vòng bị chồng lên nhau).
"Cả ê-kíp ngỡ ngàng vì chưa từng đón bé sơ sinh nào có nhiều vòng dây rốn quấn cổ đến vậy, bình thường bé có 3 vòng dây quấn cổ đã là nhiều. Mất tới 4 phút để các thầy thuốc gỡ hết các vòng dây rốn ra khỏi cơ thể bé. Bé trai 2,7kg khóc to, bú tốt, hồng hào chào đời khỏe mạnh", bác sĩ Toan cho hay.
Sau sinh, người mẹ cũng phục hồi nhanh chóng, sức khỏe ổn định.
Theo các bác sĩ, tình trạng thai nhi bị nhiều vòng dây rốn quấn cổ có thể làm giảm lưu lượng máu qua thai nhi, dẫn đến suy dinh dưỡng nặng, thậm chí mất tim thai bất kỳ lúc nào.
Bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần đi khám định kỳ, theo lịch hẹn của bác sĩ, đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường. Trong quá trình chuyển dạ, nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn, theo dõi cuộc sinh nhằm phát hiện sớm bất thường để xử lý phù hợp.
