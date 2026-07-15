Con gái Hồng Đào tuổi 24 sống kín tiếng, là chỗ dựa tinh thần của mẹ

Hồng Đào hiện tại: Chỉ nhận lời hợp tác khi có kịch bản hoặc nhân vật hay GĐXH - Ở tuổi U70, Hồng Đào vẫn giữ trọn niềm đam mê với diễn xuất và luôn hết mình với các dự án điện ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết chỉ nhận lời tham gia khi kịch bản hoặc nhân vật thực sự hấp dẫn và có chiều sâu.

Nhân sinh nhật con gái Sophia Minh Châu, nghệ sĩ Hồng Đào đã viết: "Happy birthday Sophia. Mẹ chúc cô út của mẹ tuổi mới thật khỏe mạnh, bình an, được nhiều yêu thương và mỗi ngày đều có thật nhiều lý do để mỉm cười. Riêng Mẹ, con chính là một trong những lý do để mẹ luôn vui, luôn hạnh phúc và thấy cuộc sống của mẹ ý nghĩa hơn. Mẹ yêu con".

Hồng Đào và con gái út.

Được biết, con gái nghệ sĩ Hồng Đào sinh năm 2002, là con gái út của diễn viên Hồng Đào và nghệ sĩ Quang Minh. Từ nhỏ, cô từng xuất hiện trong một số tiểu phẩm hài cùng cha mẹ, nhưng khi lớn lên lại chọn cuộc sống khá kín tiếng, tập trung vào học tập thay vì tham gia nghệ thuật.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,7m, làn da khỏe khoắn cùng nụ cười rạng rỡ, con gái nghệ sĩ Hồng Đào nhiều lần được khán giả khen ngợi có ngoại hình nổi bật và thừa hưởng nhiều đường nét từ mẹ. Mỗi lần Hồng Đào đăng ảnh chụp cùng con gái, cư dân mạng đều dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng trưởng thành của cô.

Giống như Hồng Đào chia sẻ, con gái chính là chỗ dựa tinh thần của chị. Tuy nhiên, ở tuổi 65 vẫn bận rộn với công việc nên chị cũng ít phụ thuộc vào con. Trong cuộc sống thường ngày, Hồng Đào luôn tin tưởng, tôn trọng những quyết định của con gái.

Hồng Đào luôn coi con gái là chỗ dựa lớn.

Trong một buổi nói chuyện với báo chí nhân dịp ra mắt phim "Cục vàng của ngoại", Hồng Đào đã tiết lộ điều này. Chị nói: "Con tôi 18 tuổi thi đậu Đại học là đã ra ở riêng rồi. Khi có bạn trai các con cũng thông tin cho tôi biết và cũng đi ăn cơm hai gia đình với nhau để biết bạn của con mình như vậy thôi chứ tôi không can thiệp vào các mối quan hệ của chúng bao giờ. Con tôi còn giao hẹn trước: "Khi con đám cưới mẹ chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất với con vì đây là đám cưới của con".

Hồng Đào luôn tôn trọng cuộc sống riêng của con.

Về chuyện "có cháu ngoại", Hồng Đào cho biết chị chưa bao giờ có suy nghĩ vì mong có cháu mà ép buộc hay thúc giục các con lập gia đình. Nữ diễn viên chia sẻ, nhiều người từng than thở với chị rằng họ cảm thấy vô phước khi con vẫn còn độc thân và không biết đến bao giờ mới có cháu. Tuy nhiên, với chị, điều quan trọng nhất là các con được hạnh phúc và chị luôn tôn trọng quyết định của các con. Hồng Đào cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu các con bị ép buộc làm theo mong muốn của cha mẹ nhưng sau này không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì đó mới là điều đáng lo ngại.

Hồng Đào là diễn viên gạo cội với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Chị ghi dấu ấn trên sân khấu kịch, hài và điện ảnh ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại. Những năm gần đây, chị thành công với nhiều phim như: Mai, Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm, Beef và giành nhiều giải thưởng diễn xuất, khẳng định vị trí là một trong những nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh Việt.

Tuổi U70, Hồng Đào gây chú ý với vai 'chị đại', có mối quan hệ mập mờ với đàn em kém tuổi GĐXH - Ở tuổi U70, Hồng Đào vẫn hết mình cống hiến cho nghệ thuật. Mới đây, nữ nghệ sĩ đảm nhận một vai diễn có tính cách khác biệt, gai góc và được đánh giá là một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của chị.



