Xuân Mai “con cò bé bé” bất ngờ quay trở lại âm nhạc

Sau hơn 20 năm gần như vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc, ca sĩ Xuân Mai "con cò bé bé" gây chú ý khi thông báo trở lại với âm nhạc bằng việc kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu".

Bài hát dự kiến được trình làng vào ngày 17/7 trên kênh YouTube và các nền tảng nhạc số. Đây là lần đầu hai giọng ca gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ đứng chung trong sản phẩm âm nhạc.

Xuân Mai - Xuân Nghi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết dù mỗi người đều có cuộc sống riêng. Ảnh: Báo Thanh Niên

Sự trở lại của "bé" Xuân Mai thu hút sự quan tâm của khán giả. Chia sẻ trên Báo Thanh Niên, Xuân Mai cho biết, sau nhiều năm sống kín tiếng tại Mỹ chăm lo gia đình, cô muốn đứng trên sân khấu lần nữa, nhưng băn khoăn chưa biết bắt đầu từ đâu.

Cuộc gặp gỡ với Xuân Nghi diễn ra nhờ sự kết nối của người bạn chung. Lời mời tham gia dự án làm cô cảm thấy đúng người, đúng thời điểm, quyết định nhận lời sau thời gian dài không đi hát.

"Có những hành trình phải đi thật xa, để rồi một ngày đủ can đảm quay trở về. Đây không chỉ là một bài hát, đây là một cột mốc rất đặc biệt trong hành trình của tôi. Cảm ơn Xuân Nghi vì đã cùng mình tạo nên một kỷ niệm thật đẹp".

Sau rất nhiều năm, Xuân Mai và Xuân Nghi có dịp được cùng nhau thực hiện một dự án âm nhạc. Ảnh: FBNV

Trên báo TPO, nữ ca sĩ cũng cho biết cô hồi hộp khi bước vào phòng thu sau hơn 20 năm. "Tôi hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích. Tôi nhận ra mình nhớ sân khấu, micro đến nhường nào", Xuân Mai chia sẻ.

Xuân Nghi cũng cho biết bản thân không khỏi tự hào khi có dịp kết hợp cùng Xuân Mai trong dự án này. "Không từ nào có thể diễn tả được niềm vui và sự hãnh diện khi được đứng cạnh người bạn vô cùng yêu quý của mình. Chúng tôi đã thật sự cùng nhau thu âm bài hát, đi quay MV và dành cả tuần lễ chỉ để tâm sự, cập nhật về cuộc sống của mỗi người", Xuân Nghi chia sẻ trên Báo Thanh Niên.

Hình ảnh mới nhất của Xuân Mai. Ảnh: TPO

Hiện nay, Xuân Mai đã lập gia đình, sống cùng chồng và ba con tại bang Ohio (Mỹ). Gia đình là chỗ dựa tinh thần quan trọng giúp Xuân Mai đủ tự tin quay trở lại với nghệ thuật. Sự động viên từ chồng và mẹ giúp cô vượt qua rào cản tâm lý, tiếp tục đi hát trở lại.

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai (sinh năm 1995) trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu.

Từ năm hai tuổi, Xuân Mai được khán giả biết đến là một trong những giọng ca nhí nổi bật của làng nhạc Việt với nhiều album thiếu nhi, trong đó có "Con cò bé bé". Cô từng thực hiện live show riêng khi mới 5 tuổi và phát hành hơn 30 album cá nhân cũng như album chung.

Năm 9 tuổi, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư. Cô thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn trước khi lập gia đình vào năm 2015. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của khán giả.