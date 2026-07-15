Thân thế người đóng 'mẹ ruột' Tăng Thanh Hà

"Hoàng hậu cuối cùng" không chỉ gây bất ngờ với dàn chính: Tăng Thanh Hà (Nguyễn Hữu Thị Lan - Nam Phương Hoàng hậu), Ma Ran Đô (vua Bảo Đại),... mà gương mặt thú vị không kém là bà Võ Thị Xuân Trang đảm nhận vai bà Lê Thị Bình - thân mẫu của Nam Phương Hoàng hậu. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng không nhiều, nhưng nhân vật này được xem là mắt xích quan trọng góp phần nuôi dạy Nguyễn Hữu Thị Lan trở thành người phụ nữ nề nếp, thanh lịch trước khi trở thành vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

