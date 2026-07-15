Thân thế người đóng 'mẹ ruột' Tăng Thanh Hà
GĐXH - Nữ doanh nhân Võ Thị Xuân Trang gây chú ý khi đảm nhận vai bà Lê Thị Bình - mẹ ruột Nam Phương Hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng".
Con gái Hồng Đào tuổi 24 sống kín tiếng, là chỗ dựa tinh thần của mẹGiải trí -
GĐXH - Hồng Đào đã viết những lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương gửi đến con gái. Từng câu chữ trong lời nhắn đều tràn ngập tình mẫu tử ấm áp.
Tin sao 15/7: Lam Trường gây chú ý với 'giao diện' đi hát lúc 7h sáng, Jennifer Phạm cùng chồng doanh nhân sang châu ÂuGiải trí -
GĐXH - Ca sĩ Lam Trường được khán giả nhận xét là giữ vững phong độ và tươi trẻ so với tuổi thực, trong khi đó Hoa hậu Jennifer Phạm cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tại châu Âu.
Con trai Minh Hằng gây chú ý khi cùng mẹ vi vu trời TâyGiải trí -
GĐXH - Minh Hằng cùng chồng và con trai trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời ở Australia. Bé Mỡ gây chú ý với phong cách thời trang đáng yêu trong chuyến xuất ngoại cùng bố mẹ.
Sinh cáu gắt vì Diệu được 'Tổng tài' Sơn quan tâmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Dù Diệu đã tìm mọi cách nhưng Sinh vẫn quyết không trở lại xưởng may vì ở đó dễ bắt gặp Sơn quan tâm tới Diệu.
Kim Lý - Hồ Ngọc Hà cùng cặp song sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè ngọt ngàoGiải trí -
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã chia sẻ những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ hè bên chồng và các con. Đáng chú ý, cặp song sinh Lisa - Leon tiếp tục chiếm được nhiều tình cảm của khán giả nhờ vẻ đáng yêu và lanh lợi.
Bộ VH-TT&DL giải thích về thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phêGiải trí -
GĐXH - Sáng 15/7, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) họp báo thường kỳ quý II/2026. Theo đó, vấn đề thu tiền bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là nhà hàng và quán cà phê nhận được sự quan tâm từ dư luận và báo chí.
Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu Kpop được tổ chức ở Việt NamGiải trí -
GĐXH - Lần đầu tiên Golden Disc Awards lựa chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức lễ trao giải vào tháng 1/2027.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh khiến mẹ phải đóng vai phản diệnGiải trí -
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây chú ý qua chia sẻ của mẹ.
'Tổng tài' thích Diệu (Quỳnh Châu) từ thời còn là học sinhXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sơn liên tục "thả thính" Diệu, anh vẫn còn giữ chú gấu bông kỷ niệm khó quên trong đời khi được cô bé hàng xóm giúp.
Vẻ ngoài tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnGiải trí -
GĐXH - Ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được vẻ ngoài tràn đầy sức sống và vẻ đẹp đậm chất Á Đông.