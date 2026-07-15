Thân thế người đóng 'mẹ ruột' Tăng Thanh Hà

Thứ tư, 20:00 15/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Nữ doanh nhân Võ Thị Xuân Trang gây chú ý khi đảm nhận vai bà Lê Thị Bình - mẹ ruột Nam Phương Hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng".

Thân thế người đóng 'mẹ ruột' Tăng Thanh Hà - Ảnh 1.Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' đóng vai Hoàng Thị Cúc trong 'Hoàng hậu cuối cùng'

GĐXH - Á hậu Lâm Bích Tuyền gây chú ý khi đảm nhận vai bà Hoàng Thị Cúc trong "Hoàng hậu cuối cùng". Cô nổi bật với lối sống ăn chay trường và sự nghiệp người mẫu thành công.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 1.

"Hoàng hậu cuối cùng" không chỉ gây bất ngờ với dàn chính: Tăng Thanh Hà (Nguyễn Hữu Thị Lan - Nam Phương Hoàng hậu), Ma Ran Đô (vua Bảo Đại),... mà gương mặt thú vị không kém là bà Võ Thị Xuân Trang đảm nhận vai bà Lê Thị Bình - thân mẫu của Nam Phương Hoàng hậu. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng không nhiều, nhưng nhân vật này được xem là mắt xích quan trọng góp phần nuôi dạy Nguyễn Hữu Thị Lan trở thành người phụ nữ nề nếp, thanh lịch trước khi trở thành vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 2.

Khác với nhiều diễn viên trong đoàn phim, bà Võ Thị Xuân Trang không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà được biết đến là doanh nhân, nhà giáo và diễn giả có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng, xây dựng hình ảnh và nghi thức giao tiếp quốc tế.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 3.

Trước khi sáng lập Học viện John Robert Powers Việt Nam, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Vietcombank và Fujifilm Việt Nam. Sau đó, bà trở thành một trong những người tiên phong đưa chương trình đào tạo phong thái, kỹ năng ứng xử quốc tế về Việt Nam.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 4.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục, Võ Thị Xuân Trang còn là gương mặt quen thuộc trên “ghế nóng” nhiều cuộc thi sắc đẹp. Với phong cách nhận xét điềm tĩnh nhưng kỹ lưỡng, bà được đánh giá là một trong những giám khảo có ảnh hưởng tại các sân chơi nhan sắc, đặc biệt là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 5.

Trong nhiều năm, bà trực tiếp đào tạo phong thái, nghi thức giao tiếp và kỹ năng ứng xử cho nhiều hoa hậu như Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, H‘Hen Niê, Nguyễn Trần Khánh Vân... trước khi họ tham dự các đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 6.

Theo chia sẻ, bà Võ Thị Xuân Trang chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên. Nhiều năm qua, đạo diễn Bảo Nhân thường đưa các diễn viên đến học tại John Robert Powers để rèn luyện phong thái, thần thái, cách đi đứng và nghi thức giao tiếp. Với dự án Hoàng hậu cuối cùng, bà tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp trong quá trình đào tạo Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô cùng một số diễn viên khác.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 7.

”Đây chỉ là vai diễn rất nhỏ, thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng lại là nhân vật có ý nghĩa đặc biệt trong câu chuyện. Với tôi, được góp một phần nhỏ vào bộ phim đã là niềm vinh dự và là một trải nghiệm đáng nhớ“, bà Xuân Trang bày tỏ.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 8.

Sau một buổi học, đạo diễn Bảo Nhân bất ngờ mời bà tham gia vai bà Lê Thị Bình. Ban đầu, nữ doanh nhân từ chối vì cho rằng bản thân ”không biết diễn“. Tuy nhiên, đạo diễn thuyết phục rằng điều đoàn phim cần chính là thần thái điềm tĩnh, sự đôn hậu và phong cách vốn có của bà, rất phù hợp với hình tượng mẹ của Nam Phương Hoàng hậu.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 9.

Không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý, Võ Thị Xuân Trang còn được nhiều người biết khi là mẹ của Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo) - beauty blogger, doanh nhân nổi tiếng, đồng thời là mẹ vợ của doanh nhân Phan Thành.

Thân thế bà Võ Thị Xuân Trang - mẹ ruột Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 10.

Dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bà luôn giữ hình ảnh kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư. 

 

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