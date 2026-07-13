Bạn gái chấp nhận lời cầu hôn của Quang Tuấn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Trời cao nguyên xanh", Quang Tuấn đã cầu hôn Vân. Anh thổ lộ mong muốn được chia sẻ mọi buồn vui cùng cô, muốn được cùng cô chăm sóc mẹ, nấu bữa sáng và đưa cô cùng những đứa con tương lai đi du lịch.

Vân rất hài hước hỏi thêm về việc anh có chịu "chia sẻ cả lương" không. Khi Tuấn đồng ý, cô đã vui vẻ chấp nhận lời cầu hôn.

Vân chấp nhận lời cầu hôn của Tuấn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Tú và lãnh đạo phòng xuống IA-Krong đến thăm một người lớn tuổi trong bản. Ông kể lại việc những đối tượng Fulro đã tới xúi giục dân làng làm chuyện sai trái nhưng ông kiên quyết từ chối. Ông khẳng định mình đã già, không muốn sống chui lủi và sẽ không để bà con bị dụ dỗ làm điều sai.

Người dân chia sẻ không tham gia và tiếp tay cho các phần tử xấu. Ảnh VTV

Tuấn bất ngờ nhận được thông báo về IA-Krong nhận nhiệm vụ ở cơ sở. Anh cho rằng việc trực tiếp xuống cơ sở làm dân vận có thể sẽ bị chồng chéo chức năng với chính quyền và công an xã. Tuy nhiên, Trung tá Phạm Minh phân tích rằng chính quyền địa phương đôi lúc xử lý cứng nhắc, lực lượng an ninh nội địa cần phải bám sát, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, cấp trên quyết định đưa Quang Tuấn xuống địa bàn IA-Krong.

Trung tá Phạm Minh chia sẻ với Tuấn về lý do điều anh về cơ sở làm nhiệm vụ. Ảnh VTV

"Cậu là người nhanh nhạy, sẽ hiểu được tâm tư, mong muốn của bà con. Đây là nhiệm vụ. Cấp trên cũng đồng ý với anh là em phù hợp để đi IA-Krong lúc này", Phạm Minh nói.

Trung tá Phạm Minh cho biết, hiện có nhiều đối tượng xấu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Quang Tuấn được cử xuống phải làm tốt công tác dân vận, giải tỏa tâm lý chống đối của bà con.

Người dân cung cấp thông tin về những biến động mới trong nhóm tội phạm. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, A Briu - một người cung cấp tin cho Trung tá Phạm Minh thông tin về những biến động mới trong nhóm tội phạm. Minh đã yêu cầu A Briu phải trở về IA-Krong ngay trong đêm. Để che giấu tung tích, A Briu được dặn dò phải ghé chợ huyện mua phân bón và hạt giống để làm lý do hợp lý cho sự vắng mặt của mình. Hiện chưa nắm được kẻ cầm đầu là ai.

Tập 6 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng vào 21h ngày 13/7 trên VTV1.

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