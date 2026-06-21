'Bé' Xuân Nghi chính thức lên xe hoa, hạnh phúc viên mãn bên chồng kỹ sư Việt kiều

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi đã bày tỏ niềm hạnh phúc trong ngày vu quy bên người chồng là một kỹ sư Việt kiều. Nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động và trân trọng, tận hưởng từng khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình trong ngày trọng đại của mình.

Sau nhiều năm gắn bó và đồng hành, ca sĩ Xuân Nghi đã chính thức bước sang một chương mới của cuộc đời khi tổ chức hôn lễ cùng ông xã Nhật Minh vào ngày 20/6. Ngày vui của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm và những lời chúc phúc từ đông đảo khán giả cũng như bạn bè đồng nghiệp.

Trong lễ cưới, Xuân Nghi xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, khoe nhan sắc ngọt ngào và niềm hạnh phúc. Nụ cười luôn thường trực trên môi của nữ ca sĩ cho thấy niềm vui vỡ òa khi cô chính thức về chung một nhà với người bạn đời đã đồng hành suốt nhiều năm qua.

Xuân Nghi và chồng kỹ sư Việt kiều trong không khí trang nghiêm tại nhà thời - nơi tổ chức hôn lễ.

Buổi lễ được tổ chức trong không gian ấm cúng và trang trọng với sự hiện diện của gia đình hai bên cùng những người thân thiết. Trong khoảnh khắc thiêng liêng, cô dâu và chú rể trao nhau lời hẹn ước trăm năm, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu đẹp kéo dài hơn 4 năm.

Trước đó, Xuân Nghi cũng khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ những hình ảnh trong lễ gia tiên. Nữ ca sĩ diện áo dài truyền thống nền nã, không giấu được sự bồi hồi trong ngày chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Những khoảnh khắc bên gia đình được người hâm mộ dành nhiều lời khen bởi sự giản dị, gần gũi nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Được biết, ông xã của Xuân Nghi là kỹ sư công nghệ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cả hai vốn quen biết từ khi còn nhỏ, sau đó có cơ duyên gặp lại và phát triển mối quan hệ tình cảm. Chuyện tình của họ được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bền chặt, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Các khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng như Phạm Quỳnh Anh, Gil Lê, Xoài Non, Ngọc Thanh Tâm khoe ảnh dự tiệc cưới vào buổi tối 20/6.

Từng là một trong những ca sĩ nhí được yêu mến của làng giải trí Việt, Xuân Nghi nay đã trưởng thành, xây dựng sự nghiệp riêng và tìm được bến đỗ hạnh phúc. Hôn lễ ngày 20/6 không chỉ là dấu mốc đáng nhớ của nữ ca sĩ mà còn là niềm vui của những khán giả đã dõi theo cô suốt nhiều năm qua.

Bước vào cuộc sống mới, Xuân Nghi nhận được vô số lời chúc tốt đẹp. Người hâm mộ hy vọng nữ ca sĩ sẽ luôn giữ được nụ cười rạng rỡ, tiếp tục thành công trong sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người bạn đời của mình.

Xuân Nghi là ca sĩ, diễn viên được khán giả biết đến từ khi còn rất nhỏ với biệt danh "bé Xuân Nghi". Cô sinh năm 1994 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ những năm đầu thập niên 2000, Xuân Nghi nổi tiếng qua nhiều ca khúc thiếu nhi như: Con cò bé bé, Mẹ đi vắng, Bụi phấn và tham gia nhiều chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi.

Xuân Nghi là ca sĩ, diễn viên được khán giả biết đến từ khi còn rất nhỏ với biệt danh "bé Xuân Nghi". Cô sinh năm 1994 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ những năm đầu thập niên 2000, Xuân Nghi nổi tiếng qua nhiều ca khúc thiếu nhi như: Con cò bé bé, Mẹ đi vắng, Bụi phấn và tham gia nhiều chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi.

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