'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy
GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi đã bày tỏ niềm hạnh phúc trong ngày vu quy bên người chồng là một kỹ sư Việt kiều. Nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động và trân trọng, tận hưởng từng khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình trong ngày trọng đại của mình.
Xuân Nghi là ca sĩ, diễn viên được khán giả biết đến từ khi còn rất nhỏ với biệt danh "bé Xuân Nghi". Cô sinh năm 1994 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ những năm đầu thập niên 2000, Xuân Nghi nổi tiếng qua nhiều ca khúc thiếu nhi như: Con cò bé bé, Mẹ đi vắng, Bụi phấn và tham gia nhiều chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi.
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