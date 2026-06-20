Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy

Thứ bảy, 10:47 20/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi đã bày tỏ niềm hạnh phúc trong ngày vu quy bên người chồng là một kỹ sư Việt kiều. Nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động và trân trọng, tận hưởng từng khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình trong ngày trọng đại của mình.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 1.'Cô dâu tháng 6' Xuân Nghi khoe dáng thướt tha trước ngày trọng đại

GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi mới đây đã khoe nhan sắc rạng rỡ trong tà váy cưới thanh lịch và xinh đẹp. Vẻ ngoài cuốn hút của "cô dâu tháng 6" nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng - kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 1.

Ca sĩ Xuân Nghi vừa tổ chức lễ vu quy trong không khí ấm cúng, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân cùng bạn bè thân thiết vào ngày 19/6. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và xây dựng cuộc sống riêng tại nước ngoài, nữ ca sĩ đã chính thức đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành của mình.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng - kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 2.

Trong ngày trọng đại, Xuân Nghi diện áo dài cưới thanh lịch với tông màu trang nhã, khoe nhan sắc rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc. Không gian buổi lễ được trang trí tinh tế với hoa tươi và những gam màu nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh lãng mạn nhưng vẫn đậm nét truyền thống.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng - kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 3.

Những hình ảnh được chia sẻ từ lễ vu quy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến "bé" Xuân Nghi ngày nào nay đã trở thành cô dâu xinh đẹp.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng - kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 4.

Đồng nghiệp và bạn bè trong giới nghệ thuật cũng gửi nhiều lời chúc phúc, mong nữ ca sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng - kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 5.

Xuân Nghi được biết đến là một trong những ca sĩ nhí nổi bật của thế hệ 9X với nhiều ca khúc gắn liền tuổi thơ khán giả. Sau thời gian dài học tập và phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, cô vẫn nhận được sự yêu mến nhờ hình ảnh trẻ trung, năng động và cuộc sống tích cực.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng - kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 6.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng - kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 7.

Lễ vu quy không chỉ là ngày vui của riêng Xuân Nghi mà còn là dịp để người hâm mộ cùng chia sẻ niềm hạnh phúc, chúc cô có một hành trình mới ngập tràn yêu thương và những điều tốt đẹp.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng - kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 8.

Về thân thế chồng của Xuân Nghi, anh tên là Nhật Minh (Kenny Minh Vũ), một kỹ sư công nghệ Việt kiều Mỹ. Cả hai là bạn "thanh mai trúc mã" từ nhỏ do gia đình có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm.

Xuân Nghi là ca sĩ, diễn viên được khán giả biết đến từ khi còn rất nhỏ với biệt danh "bé Xuân Nghi". Cô sinh năm 1994 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ những năm đầu thập niên 2000, Xuân Nghi nổi tiếng qua nhiều ca khúc thiếu nhi như: Con cò bé bé, Mẹ đi vắng, Bụi phấn và tham gia nhiều chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi.

'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy - Ảnh 10.Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê

GĐXH - Mới đây, 'bé' Xuân Nghi đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết. Đặc biệt, Xoài Non và Gil Lê cũng có mặt để chung vui cùng cô trước ngày trọng đại.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'

Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.

Lương Thế Thành thay đổi thế nào sau vai 'người chồng đáng ghét nhất màn ảnh'?

Lương Thế Thành thay đổi thế nào sau vai 'người chồng đáng ghét nhất màn ảnh'?

Giải trí - 3 giờ trước

Sau vai Hoàng Dũng trong phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc", Lương Thế Thành trở lại màn ảnh rộng với hình ảnh hoàn toàn khác ở "Mesdames Thanh Sắc".

Chàng trai 18 tuổi với 700 kỷ vật khiến nhiều người nể phục

Chàng trai 18 tuổi với 700 kỷ vật khiến nhiều người nể phục

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với 700 kỷ vật chiến tranh, cậu học trò Mai Phú Hào (trường THPT An Biên, An Giang) khiến nhiều người nể phục bởi tình yêu lịch sử mãnh liệt.

Nghệ sĩ Thanh Phương: Để tuồng cất tiếng giữa thời cuộc

Nghệ sĩ Thanh Phương: Để tuồng cất tiếng giữa thời cuộc

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

GĐXH - Từ sân khấu truyền thống đến không gian nightlife, nghệ sĩ trẻ Thanh Phương đang mang tuồng bước vào nhịp sống đương thời, để nghệ thuật truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn có thể chạm tới người trẻ hôm nay.

Bất ngờ với giải thưởng tiền tỷ tại gameshow 'AI Thực chiến 2026'

Bất ngờ với giải thưởng tiền tỷ tại gameshow 'AI Thực chiến 2026'

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/6 tại Hà Nội, cuộc thi "AI Thực chiến 2026" chính thức được phát động, đánh dấu sự trở lại của sân chơi trí tuệ nhân tạo dành cho cộng đồng công nghệ Việt Nam. Năm nay, chương trình mở rộng quy mô tổ chức với hình thức gameshow truyền hình phát sóng trên sóng quốc gia.

Người đẹp quê Thanh Hóa thi Miss Grand Vietnam 2026: Là Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng, từng lọt top Hoa hậu Du lịch

Người đẹp quê Thanh Hóa thi Miss Grand Vietnam 2026: Là Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng, từng lọt top Hoa hậu Du lịch

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Dương Quỳnh - thí sinh Miss Grand Vietnam 2026, là Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng. Cô từng lọt Top 38 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 và khát khao tỏa sáng tại sân chơi nhan sắc.

Hoa hậu Bảo Ngọc có tin vui ở tuổi 25

Hoa hậu Bảo Ngọc có tin vui ở tuổi 25

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo tin vui, hành trình mới đúng sinh nhật: "25 tuổi bắt đầu bằng một dấu mốc thật đẹp".

Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt gây chú ý khi khoe ảnh hẹn hò. Ý Nhi đồng thời lên tiếng về tin đồn được cầu hôn.

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar đối đầu với ông trùm Facebook trong 'The Social Reckoning'

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar đối đầu với ông trùm Facebook trong 'The Social Reckoning'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 15 năm sau "The Social Network", biên kịch từng đoạt giải Oscar Aaron Sorkin chính thức đưa khán giả trở lại thế giới Facebook bằng "The Social Reckoning", do Sony phát hành.

Nhân dịp sinh nhật, NSND Thanh Lam nhắn gửi chồng: 'Cảm ơn anh vì món quà vô giá'

Nhân dịp sinh nhật, NSND Thanh Lam nhắn gửi chồng: 'Cảm ơn anh vì món quà vô giá'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nhân ngày sinh nhật, NSND Thanh Lam đã hạnh phúc bày tỏ những lời yêu thương và ý nghĩa dành cho người đặc biệt nhất của mình là chồng.

Xem nhiều

Nhân dịp sinh nhật, NSND Thanh Lam nhắn gửi chồng: 'Cảm ơn anh vì món quà vô giá'

Nhân dịp sinh nhật, NSND Thanh Lam nhắn gửi chồng: 'Cảm ơn anh vì món quà vô giá'

Giải trí

GĐXH - Nhân ngày sinh nhật, NSND Thanh Lam đã hạnh phúc bày tỏ những lời yêu thương và ý nghĩa dành cho người đặc biệt nhất của mình là chồng.

Đời thực viên mãn của một Á hậu làm BTV truyền hình VTV

Đời thực viên mãn của một Á hậu làm BTV truyền hình VTV

Giải trí
Hoa hậu Bảo Ngọc có tin vui ở tuổi 25

Hoa hậu Bảo Ngọc có tin vui ở tuổi 25

Giải trí
Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Thế giới showbiz
Brooklyn Beckham đáp trả

Brooklyn Beckham đáp trả

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top