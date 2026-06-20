'Bé' Xuân Nghi rạng rỡ bên chồng kỹ sư Việt kiều trong lễ vu quy

Xuân Nghi là ca sĩ, diễn viên được khán giả biết đến từ khi còn rất nhỏ với biệt danh "bé Xuân Nghi". Cô sinh năm 1994 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ những năm đầu thập niên 2000, Xuân Nghi nổi tiếng qua nhiều ca khúc thiếu nhi như: Con cò bé bé, Mẹ đi vắng, Bụi phấn và tham gia nhiều chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi.