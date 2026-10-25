Bệnh gan có nên ăn trứng gà?

Người bị viêm gan có nên ăn trứng gà?

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Khoa Nội Tiêu hóa, Gan - Mật - Tụy, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 chia sẻ trên VnExpress, thì trứng gà có cả lòng trắng và lòng đỏ với thành phần dinh dưỡng khác nhau. Lòng trắng chủ yếu cung cấp protein; lòng đỏ chứa protein, chất béo, choline cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Đây đều là những thành phần có giá trị trong một chế độ ăn cân đối.

Hiện không có khuyến cáo chung yêu cầu tất cả người mắc viêm gan phải giới hạn ở mức 2 - 3 quả trứng mỗi tuần. Người bệnh có thể ăn trứng với lượng phù hợp, tùy nhu cầu dinh dưỡng, tổng lượng chất béo và cholesterol trong khẩu phần, cũng như các bệnh lý đi kèm.

Chẳng hạn, người mắc gan nhiễm mỡ đồng thời có rối loạn mỡ máu cần quan tâm đến toàn bộ chế độ ăn, cân nặng và chất lượng chất béo tiêu thụ, thay vì chỉ tập trung vào trứng. Với người bị xơ gan hoặc bệnh gan tiến triển, nhu cầu dinh dưỡng cần được bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng đánh giá riêng. Không nên tự ý kiêng protein vì có thể làm tăng nguy cơ mất cơ và suy dinh dưỡng.

Ăn trứng thế nào để phù hợp với sức khỏe gan?

Khi chế biến, người bệnh có thể ưu tiên trứng luộc, hấp hoặc chế biến với lượng dầu vừa phải. Những cách này giúp kiểm soát lượng chất béo bổ sung tốt hơn so với các món chiên ngập dầu. Trứng cần được nấu chín kỹ, đặc biệt với người mắc bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan, do nguy cơ nhiễm trùng từ thực phẩm có thể nghiêm trọng hơn ở nhóm này.

Bên cạnh trứng, người bệnh nên duy trì khẩu phần đa dạng với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, các loại đậu và những nguồn protein phù hợp. Người mắc viêm gan do rượu cần ngừng uống rượu bia; những người có bệnh gan do nguyên nhân khác cũng nên trao đổi với bác sĩ về việc kiêng rượu bia và các biện pháp bảo vệ gan. Thông tin trên VTC News cho hay.

Điều quan trọng là xác định chính xác nguyên nhân và mức độ viêm gan, tuân thủ điều trị, tái khám theo lịch hẹn. Không có một thực phẩm riêng lẻ nào có thể thay thế việc điều trị bệnh gan.

Như vậy, trứng gà cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Với người mắc bệnh gan, dinh dưỡng đầy đủ có vai trò quan trọng trong việc duy trì thể trạng và hạn chế suy dinh dưỡng. Vì vậy, không phải cứ bị viêm gan là phải loại bỏ trứng khỏi thực đơn.

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