Bệnh mụn rộp sinh dục dễ nhầm với mụn nhọt thông thường

Khoảng 90% trong số những người mắc bệnh mụn rộp sinh dục không có bất kỳ triệu chứng nào. Mụn rộp (miệng và sinh dục) có thể lây lan ngay cả khi không có triệu chứng hoặc vết loét . Mụn rộp là một tình trạng da rất dễ kiểm soát và không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, do nó không có triệu chứng nên rất dễ lây lan.

Herpes là gì?

Herpes là một bệnh nhiễm trùng do virus Herpes simplex (HSV) gây ra. Nó được đặc trưng bởi các nốt mụn nước trên môi hoặc bộ phận sinh dục. Các nốt mụn rộp này gây đau đớn và có thể gây ra nhiều biến chứng khác.

Có 2 type HSV:

HSV-1 gây ra mụn rộp miệng, thường ảnh hưởng đến miệng và vùng da xung quanh.

HSV-2 gây ra mụn rộp sinh dục, thường lây truyền qua đường tình dục . Mụn rộp sinh dục là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) phổ biến mà bất kỳ người có hoạt động tình dục nào cũng có thể mắc phải. Hầu hết những người nhiễm virus không có triệu chứng. Ngay cả khi không có dấu hiệu của bệnh, mụn rộp có thể lây lan cho bạn tình.

Mụn rộp miệng do virus Herpes simplex-1 (HSV-1) gây ra có thể lây lan từ miệng đến bộ phận sinh dục thông qua quan hệ tình dục bằng miệng. Do đó, một số trường hợp mắc bệnh mụn rộp sinh dục là do HSV-1.

Virus Herpes gây bệnh mụn rộp.

Bệnh mụn rộp sinh dục lây nhiễm như thế nào?

Herpes (miệng và bộ phận sinh dục) không thể lây lan qua những vật vô tri vô giác như thìa, ly, dao cạo râu, khăn tắm, ga trải giường, ... Herpes chỉ có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp da kề da với vùng nhiễm bệnh như hôn, quan hệ tình dục bằng miệng, cọ xát giữa bộ phận sinh dục với bộ phận sinh dục, quan hệ tình dục qua đường âm đạo và quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Sử dụng bao cao su không bảo vệ 100% khỏi lây nhiễm HPV cho bạn tình.

Triệu chứng bị mụn rộp sinh dục

Hầu hết những người bị mụn rộp sinh dục không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng rất nhẹ. Bệnh nhân có thể không nhận thấy các triệu chứng nhẹ hoặc có thể nhầm chúng với một tình trạng da khác, chẳng hạn mụn nhọt thông thường hoặc viêm chân lông. Bởi vì điều này, hầu hết những người bị mụn rộp không biết nó. Bệnh nhân phải đến gặp bác sĩ nếu họ nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào sau đây: Đau hoặc ngứa bất thường ở vùng sinh dục kèm theo các nốt mụn nhỏ li ti. Những nốt mụn này có thể bị vỡ ra và chảy nước hoặc chảy máu khiến tiết dịch sinh dục có mùi hôi. Nóng rát khi đi tiểu. Chảy máu bất thường giữa các kỳ kinh.

Mụn rộp thường xuất hiện dưới dạng một hoặc nhiều mụn nước trên hoặc xung quanh bộ phận sinh dục, trực tràng hoặc miệng. Các mụn nước vỡ ra và để lại vết loét đau đớn, có thể mất một tuần hoặc hơn để chữa lành. Những triệu chứng này đôi khi được gọi là "bùng phát". Khi bị đợt bùng phát, người bệnh cũng có thể có các triệu chứng khác như sốt, đau nhức cơ thể hoặc nổi hạch. Những dấu hiệu này thường bị nhầm với cảm cúm.

Những người trải qua đợt bùng phát Herpes ban đầu có thể bùng phát nhiều lần, đặc biệt nếu họ bị nhiễm virus herpes simplex-2 (HSV-2). Các đợt bùng phát lặp lại thường ngắn hơn và ít nghiêm trọng hơn đợt bùng phát đầu tiên. Mặc dù nhiễm trùng sẽ tồn tại trong cơ thể bạn trong suốt phần đời còn lại, nhưng số lượng các đợt bùng phát có thể giảm dần theo thời gian.

Mụn rộp thường xuất hiện dưới dạng một hoặc nhiều mụn nước ở miệng hoặc bộ phận sinh dục.

Bệnh mụn rộp gây ra các biến chứng gì?

Các biến chứng liên quan đến mụn rộp sinh dục có thể bao gồm:

Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác: Bị lở loét ở bộ phận sinh dục làm tăng nguy cơ lây truyền hoặc nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bao gồm cả AIDS.

Nhiễm trùng sơ sinh: Trẻ sinh ra từ người mẹ bị nhiễm bệnh có thể tiếp xúc với vi rút trong quá trình sinh nở. Điều này có thể dẫn đến tổn thương não , mù mắt hoặc tử vong cho trẻ sơ sinh .

Các vấn đề về bàng quang: Trong một số trường hợp, vết loét liên quan đến mụn rộp sinh dục có thể gây viêm quanh ống dẫn nước tiểu từ bàng quang của bạn ra thế giới bên ngoài (niệu đạo). Vết sưng có thể đóng niệu đạo trong vài ngày, cần phải đặt một ống thông để dẫn lưu bàng quang của bạn.

Viêm màng não: Trong một số trường hợp hiếm hoi, nhiễm HSV dẫn đến viêm màng và dịch não tủy xung quanh não và tủy sống của bạn.

Viêm trực tràng (viêm trực tràng): Mụn rộp sinh dục có thể dẫn đến viêm niêm mạc trực tràng, đặc biệt là ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Bệnh mụn rộp có chữa khỏi được không?

Không có cách chữa khỏi bệnh mụn rộp. Tuy nhiên, có những loại thuốc có thể ngăn ngừa hoặc rút ngắn các đợt bùng phát. Thuốc kháng virus như Valacyclovir có thể được dùng hàng ngày, có thể làm giảm sự lây lan của nhiễm trùng. Trong thời gian điều trị, một cá nhân bị bùng phát thường xuyên sẽ dùng một liều nhỏ thuốc chống HPV mỗi ngày. Người ta đã chứng minh rằng liệu pháp ức chế có thể làm giảm số lượng các đợt bùng phát hơn 90%. Bệnh nhân cần sử dụng liệu pháp ức chế trong một thời gian dài.

Nhiễm Herpes có liên quan đến HIV không?

Bệnh Herpes và hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV) do các loại virus khác nhau gây ra. Đây được coi là những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bệnh nhân bị nhiễm các loại virus này có nhiều khả năng truyền bệnh cho bạn tình của họ hơn. Những người mới được chẩn đoán mắc bệnh mụn rộp nên được xét nghiệm để xem có bị nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác hay không.