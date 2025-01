Bệnh sởi có dấu hiệu gia tăng dịp Tết, chăm sóc trẻ mắc bệnh tại nhà như thế nào?

Gắp viên bi trong dạ dày bé trai 5 tuổi, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng GĐXH - Trong lúc chơi trẻ vô tình nuốt viên bi nhựa, sau đó trẻ đau bụng và nấc nhiều nên được người nhà đưa đi viện cấp cứu.

Biểu hiện của bệnh sởi ở trẻ em

Những ngày gần đây, tình hình bệnh sởi đang có dấu hiệu gia tăng tại một số tỉnh, thành, đặc biệt vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2025. Nhiều bệnh nhi, đặc biệt là trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đầy đủ, đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng của bệnh sởi.

Bệnh sởi có khả năng lây lan cực nhanh và nhiều biến chứng nguy hiểm. Bất kỳ đối tượng nào không có miễn dịch đều có thể bị nhiễm bệnh. Các biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi như: Viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não tuỷ, viêm tim, viêm loét giác mạc, tiêu chảy,…

Theo ThS.ĐD Trần Thị Xuyến - Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương), sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc họ paramyxovirus gây ra. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, thường xảy ra vào mùa đông xuân. Bệnh lây qua đường hô hấp, dễ gây thành dịch. Bệnh thường gặp ở trẻ chưa được tiêm phòng sởi, hoặc tiêm phòng không đầy đủ.

Đối với giai đoạn khởi phát, trẻ thường có biểu hiện sốt cao, sốt liên tục từ 39 độ C. Kèm theo đó là biểu hiện viêm long: Chảy nước mắt, viêm kết mạc, mắt đỏ; Chảy nước mũi, hắt hơi; Ho, ho nhiều, khàn tiếng. Dấu hiệu Koplik: Xuất hiện trong ngày sốt thứ 2. Biểu hiện màu trắng/xám có quầng ban đỏ nổi gồ lên trên bề mặt niêm mạc má (phía trong miệng, ngang răng hàm trên).

Giai đoạn toàn phát: Xuất hiện ban; Thứ tự ban mọc: Sau tai, gáy, trán, mặt, thân mình, chân. Đặc điểm ban: không ngứa, màu đỏ tía, hình tròn, dạng rát sẩn, khi căng da thì mất.

Ở giai đoạn lui bệnh, ban nhạt màu dần rồi chuyển sang màu xám, bong vảy phấn sẫm màu, để lại vết thâm vằn da hổ và biến mất theo thứ tự như khi xuất hiện.

Trẻ bị sởi, bố mẹ cần đặc biệt chú ý chế độ chăm sóc tại nhà (ảnh minh họa).

Cách chăm sóc trẻ bị bệnh sởi tại nhà

Cách ly trẻ bị bệnh tại phòng riêng, phòng đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng mặt trời, mở cửa nơi có ánh nắng mặt trời vào khung giờ 10h - 16h hàng ngày. Vệ sinh phòng trẻ hàng ngày, vệ sinh bề mặt bàn tủ để vật dụng chăm sóc trẻ bằng dung dịch sát khuẩn bề mặt.

Theo dõi nhiệt độ của trẻ, dùng hạ sốt paracetamol khi trẻ sốt ≥ 38,5 độ C hoặc ≥ 38 độ C (với trẻ có tiền sử co giật) với liều từ 10-15mg/kg cách 4-6 giờ.

Vệ sinh mắt 3-5 lần/ ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý. Tra thuốc mắt theo chỉ định của bác sĩ (nếu có).

Xịt vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối biển 3-5 lần/ ngày. Nếu xuất tiết nhiều dịch mũi có thể dùng dụng cụ hút mũi cầm tay để hút cho trẻ.

Vệ sinh răng miệng, đánh tưa miệng 2-3 lần/ ngày bằng nước muối sinh lý. Tắm cho trẻ hàng ngày bằng nước ấm trong phòng tắm kín, tránh gió lùa. Không tự ý bôi các sản phẩm dưỡng da không rõ thành phần lên da trẻ.

Tăng cường dinh dưỡng: Tích cực bú mẹ với trẻ còn đang bú mẹ, cho trẻ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa và uống nhiều nước. Tích cực bổ sung các thực phẩm chứa nhiều Vitamin A như: lươn, trứng, cá, sữa, các loại rau quả có màu đỏ, vàng hoặc cam,… Uống thuốc theo đơn và tái khám theo hẹn của bác sĩ.

Lưu ý khi chăm sóc trẻ bị sởi, Người chăm sóc trẻ: Luôn luôn đeo khẩu trang trong quá trình chăm sóc trẻ. Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi pha sữa, cho trẻ ăn, vệ sinh mắt, mũi, miệng cho trẻ và sau khi thay bỉm,… Thời gian cách ly từ khi nghi ngờ mắc sởi cho đến ít nhất 4 ngày sau khi bắt đầu phát ban.

Tái khám lại ngay khi trẻ có các biểu hiện: Trẻ li bì, bú kém, ăn kém, bỏ bú; Trẻ nôn nhiều, tiêu chảy phân lỏng nhiều; Trẻ khó thở, thở nhanh; Trẻ ho tăng, ho liên tục; Trẻ sốt cao liên tục dùng hạ sốt không giảm sốt; Hết ban mà trẻ vẫn còn sốt; Trẻ co giật, hôn mê.

Phòng bệnh sởi chủ động bằng tiêm vắc xin cho trẻ

- Áp dụng lịch tiêm sởi 03 mũi:

Mũi thứ 1: Tiêm sởi đơn cho trẻ từ 9 tháng tuổi.

Mũi thứ 2: Tiêm vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) cho trẻ từ 12 tháng tuổi (cách mũi sởi đơn ít nhất 1 tháng).

Mũi thứ 3: Tiêm vắc xin MMR cách mũi 2 sau 3 năm hoặc lúc trẻ 4-6 tuổi.

Đối với vùng có dịch sởi hoặc vùng có nguy cơ cao về bệnh sởi, thực hiện tiêm liều vắc xin thứ nhất cho trẻ từ 6 tháng tuổi và tiêm liều tiếp theo theo khuyến cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Áp dụng lịch tiêm 02 mũi: Trẻ từ 12 tháng - 7 tuổi.

Mũi 1: tiêm vắc xin MMR cho trẻ từ 12 tháng tuổi. Mũi 2: Tiêm vắc xin MMR cách mũi 1 là 3 tháng. Thời gian tiêm các mũi sau của sởi phụ thuộc vào nước sản xuất và độ tuổi của trẻ.

