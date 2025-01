Gắp viên bi trong dạ dày bé trai 5 tuổi, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng

Cứu sống cụ bà 88 tuổi ở Hà Nội bị viêm ruột thừa cấp, bác sĩ chỉ ra các biểu hiện này cần đi khám ngay GĐXH - Cụ bà 88 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng quanh rốn lan dần xuống vùng hố chậu phải kèm khó thở, mệt mỏi…

Trong lúc chơi vô tình nuốt viên bi nhựa

Ngày 7/1, theo thông tin từ bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), các bác sĩ bệnh viện đã vừa tiến hành nội soi gắp một viên bi thủy tinh trong dạ dày cho bé trai 5 tuổi. Theo người nhà cho biết, trong lúc chơi vô tình nuốt viên bi nhựa, sau đó trẻ đau bụng và nấc nhiều.

Tại bệnh viện, trên hình ảnh CT.Scanner ổ bụng cho thấy dị vật dạng hình tròn trong hang vị dạ dày. Bệnh nhi được chỉ định và tiến hành nội soi gây mê để gắp dị vật đường tiêu hóa. Dị vật được gắp ra là một viên bi tròn thủy tinh màu xanh, đường kính 15mm. Hiện sức khỏe trẻ ổn định và đã được xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ chơi những vật có kích thước nhỏ, sắc, nhọn, dễ nuốt như: viên bi, nam châm, đồng xu, cúc áo, pin, nhẫn, tăm… để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nếu không may bị dị vật đường tiêu hóa, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hình ảnh dị vật trong dạ dày của bệnh nhi. Ảnh BVCC

Không chỉ riêng trường hợp nói trên, gần đây một số bệnh viện đã tiếp nhận các trường hợp trẻ bị hóc dị vật phải đến viện cấp cứu, đã có bé tử vong do thời gian ngừng tim, ngừng thở quá lâu. Cụ thể là trường hợp trươc đây, bé V.A (07 tuổi, ở Bắc Kạn) ngậm nắp bút vào miệng khi đang học trong lớp và vô tình bị nuốt đầu bút vào đường thở. Trẻ được nhà trường sơ cứu, sau đó chuyến đến trung tâm y tế địa phương và bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, do tổn thương não vì tình trạng thiếu oxy, trẻ xuất hiện nhiều cơn co giật liên tục, nên các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi được các bác sĩ điều trị tích cực bằng các biện pháp thở máy, bồi phụ khối lượng tuần hoàn, duy trì vận mạch, điều trị chống phù não, an thần tại các đơn vị cấp cứu và điều trị tích cực. Cùng với đó, trẻ đã được nội soi cấp cứu tại giường gắp dị vật đường thở. Rất đáng tiếc, dù đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị tích cực, nhưng do thời gian ngừng tim, ngừng thở quá lâu, tổn thương não không hồi phục, bệnh nhi đã tử vong sau 04 ngày điều trị.

Cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật

Khi trẻ bị hóc dị vật, người chăm sóc cần bình tĩnh thực hiện các biện pháp sau:

Nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, nói được, ho có hiệu quả, không ảnh hưởng đến các chức năng sống: Hãy khuyến khích trẻ ho, tiếp tục theo dõi, đánh giá và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cấp cứu.

Nếu trẻ tím tái, không khóc hoặc khóc yếu, ho không hiệu quả. Nhanh chóng gọi cấp cứu và thực hiện các thủ thuật sơ cứu.

Các cách phòng tránh tai nạn hóc dị vật cho trẻ:

Người lớn phải thường xuyên để mắt tới trẻ nhỏ, khi trông giữ trẻ người lớn không nên chủ quan, phải giám sát chặt chẽ. Để xa tầm với của trẻ nhỏ tất cả các vật dụng, đồ chơi có kích thước nhỏ, tròn, trơn hoặc đầu nhọn như: Đinh, ốc vít, bút, đồng xu, pin, kim, tăm…

Hướng dẫn cho trẻ không cho các vật và đồ chơi vào miệng ngậm, mút. Không ép trẻ ăn, uống khi đang khóc và không nên nô đùa trong khi ăn, đặc biệt khi trẻ có thức ăn trong miệng. Không cho trẻ ăn thức ăn dễ hóc như lạc, thạch, nhãn, hướng dương, chôm chôm,… Tập cho trẻ kỹ năng nhai kỹ, nuốt chậm.

