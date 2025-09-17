Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu Robot AI tại Triển lãm thành tựu Y tế nổi bật ở tòa nhà Quốc hội

Tại sự kiện, TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đã giới thiệu về nhiều công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới đã có mặt tại Hệ thống Tâm Anh toàn quốc.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu về tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi - hiện là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng…

TƯT.PGS.TS.BS Triệu Triều Dương, Giám đốc Khối Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã nỗ lực đầu tư rất lớn những công nghệ y học tiên tiến bậc nhất, ngang tầm thế giới, với mục tiêu đột phá về công nghệ khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ an toàn cho người bệnh. Trong đó, nổi bật là các robot phẫu thuật chuyên sâu ở những lĩnh vực mà trước đây chưa phải là thế mạnh của Việt Nam như thần kinh - sọ não, tim mạch, thận tiết niệu, xương khớp, cột sống… cũng như các công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đã mang đến hiệu quả chẩn đoán và điều trị vượt trội cho người bệnh trong thời gian qua.

Điển hình, Robot phẫu thuật Da Vinci Xi có mặt tại Bệnh viện Tâm Anh hiện là thế hệ robot mới tại Đông Nam Á, xuất xứ Mỹ, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh như bệnh tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng... Theo TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, robot sở hữu 4 cánh tay linh hoạt, định vị chính xác các tổn thương, giúp bác sĩ thao tác chính xác vượt trội, hạn chế tối đa xâm lấn, người bệnh hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện.

TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, là robot mới có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. TTƯT.ThS.BS.CK2 Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, robot đã giúp các bác sĩ phẫu thuật thành công hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống, trượt đốt sống… Chi phí thấp hơn 30-40 lần so với mổ tại Mỹ cùng công nghệ, được áp dụng đầy đủ BHYT.

"Siêu robot" Artis Pheno khổng lồ nặng hơn 1.000 kg, cao 2,6 mét, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu về hiệu quả và an toàn. Robot này đặc biệt hữu ích trong những ca phẫu thuật khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Êkíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi.

Ngoài ra còn có "siêu máy chụp CT" Somatom Force VB30, cho kết quả chụp với hơn 100.000 lát cắt, độ dày lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 milimet, chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây. Máy ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, giúp gợi ý, chẩn đoán, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, mảng xơ vữa, cục máu đông, vị trí tắc hẹp mạch máu, bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, dị dạng mạch máu, các loại sỏi…

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo cấp cao chỉ đạo Bệnh viện Tâm Anh không ngừng nỗ lực, đầu tư phát triển công nghệ y tế tiếp cận thế giới để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt, nhưng yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, với khát vọng nâng tầm y tế Việt Nam, chia sẻ gánh nặng với y tế công và mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại ngay trong nước, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và đào tạo nhân lực, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương mình.

Nhân dịp này, Hệ sinh thái y tế hàng đầu Việt Nam gồm Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) - Hệ thống Tiêm chủng Vắc xin VNVC - Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO đã vinh dự giới thiệu những thành tựu nổi bật của hệ sinh thái trước các lãnh đạo cấp cao.

