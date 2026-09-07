Cách bài trí không gian sống để đón cát khí, đưa vận may vào nhà trong tiết Bạch Lộ 2026

Xem ngày giờ tuần mới 7/9 -13/9: Những ngày đẹp để động thổ, xuất hành, khai trương mang lại nhiều may mắn và tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 7-13/9, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ để bạn có được lựa chọn ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành dưới đây.

Tiết Bạch Lộ là gì?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Bạch Lộ là tiết khí thứ 15 trong 24 tiết khí của năm, có nghĩa là "sương trắng", gắn với đặc điểm thời tiết khi nhiệt độ giảm, hơi nước dễ ngưng tụ thành những giọt sương vào sáng sớm.

Tiết này thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hoặc 8/9 và kết thúc vào khoảng ngày 22 hoặc 23/9 hằng năm.

Năm 2026, Bạch Lộ bắt đầu lúc 21h41 ngày 7/9/2026, sau đó chuyển sang tiết Thu Phân vào khoảng 7h05 ngày 23/9/2026.

Như vậy, Bạch Lộ năm nay kéo dài hơn 15 ngày, trải qua những ngày cuối tháng 7 âm lịch và phần lớn thời gian đầu tháng 8 âm lịch. Theo lịch âm dương, ngày 7/9/2026 là ngày 26 tháng 7 âm lịch.

Những lưu ý khi bài trí không gian sống trong tiết khí Bạch Lộ năm 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong tiết khí Bạch Lộ cách bài trí nhà cửa tương tự như tiết khí Thu Phân. Đây là lúc gia chủ có thể tổng vệ sinh, sắp xếp lại đồ đạc, trang hoàng không gian hoặc sửa chữa những vị trí cần thiết.

Tuy nhiên, bên cạnh việc làm mới không gian, gia chủ cũng nên lưu ý các phương vị được cho là có ảnh hưởng khác nhau trong năm Bính Ngọ 2026.

Phương vị phía Tây và Nam hạn chế gây động, giữ không gian yên tĩnh

Theo chuyên gia, do tiết Bạch Lộ năm 2026 năm Bính Ngọ diễn ra trong 3 ngày của tháng 7 âm và 12 ngày của tháng 8 âm lịch nên cần chú ý phía Tây. Khu vực phía Tây có sự hội tụ của một số yếu tố được phong thủy truyền thống coi là bất lợi. Vì vậy, gia chủ nên giữ không gian yên tĩnh, hạn chế đục phá, sửa chữa hoặc tạo ra những xáo trộn lớn tại khu vực này.

Với không gian như phòng làm việc, phòng ngủ hoặc phòng khách, chuyên gia gợi ý có thể đặt một mô hình trống đồng nhỏ trên mặt bàn. Khu vực sảnh chính, cửa ra vào hoặc nơi thường xuyên có người qua lại, có thể tham khảo cách treo chuông gió bằng đồng loại một tầng, 6 ống ở khu vực cửa để hóa giải.

Ngoài phía Tây, phía Nam cũng là khu vực được chuyên gia lưu ý. Năm 2026, khu vực này có Ngũ Hoàng và đồng thời liên quan đến Thái Tuế của năm Ngọ. Vì vậy, gia chủ được khuyên hạn chế khởi công, sửa chữa hoặc tạo ra những xáo trộn lớn tại khu vực phía Nam nếu không thực sự cần thiết.

Cách bài trí khu vực phía Nam có thể sử dụng cây xanh có sức sống, cây thủy sinh hoặc một số loại cây như hồng phát tài để tạo sự cân bằng về mặt ngũ hành. Chế hóa ngũ hoàng phải dụng vật phẩm có sinh khí chứ treo chuông gió hay đặt các linh thú bằng đồng tác dụng yếu hóa sát không đáng kể.

Phía Tây Nam tăng cường yếu tố màu nóng

Phía Tây Nam trong năm 2026 theo chuyên gia phong thủy có sao Thất Xích chiếu tới. Gia chủ có thể tham khảo cách sử dụng những gam màu như đỏ, hồng, cam để trang trí hoặc đặt đèn đá muối tại khu vực này. Mọi người cần trang trí hài hòa với tổng thể không gian, tránh bị nặng nề.

Phía Tây Bắc

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, phía Tây Bắc trong năm 2026 có Nhị Hắc được phong thủy coi là sao chủ bệnh tật. Khu vực này cần giữ sạch sẽ, thông thoáng và hạn chế để đồ đạc bừa bộn. Gia chủ có thể tham khảo việc treo chuông gió đồng một tầng, 6 ống.

Phía Đông Nam và phía Đông

Đông Nam là phương vị mang nhiều năng lượng tốt trong năm 2026 khi có cát tinh chiếu. Nếu cửa chính, bàn làm việc hoặc giường ngủ nằm tại khu vực này, có thể tận dụng không gian bằng cách giữ sạch sẽ, sáng thoáng và có sự sắp xếp hợp lý.

Để kích hoạt khu vực này, gia chủ sử dụng yếu tố Thổ, chẳng hạn một khối cầu đá tròn màu vàng hoặc nâu. Phía trên có thể bố trí một chiếc đồng hồ chất liệu nhựa và duy trì hoạt động thường xuyên.

Phía Đông cũng là phương vị có năng lượng tốt khi có sao Bát Bạch đáo tới. Để kích hoạt khu vực này, chuyên gia gợi ý dùng cây xanh như cây trầu bà trồng trong đất, cây uốn quanh 1 cái trụ dáng như rồng cuốn mới phát huy tác dụng.

Chuyên gia phong thủy khuyên là dù bài trí không gian sống như nào, điều quan trọng nhất vẫn cần giữ khu vực sinh hoạt sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng… giúp cho chất lượng không gian sống tốt hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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