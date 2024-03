Bí ẩn phía sau cuộc gọi yêu cầu chuyển hơn 200 triệu đồng

Trưa 15-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, thiếu tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Bà N.T.M.Đ may mắn được các cán bộ công an tuyên truyền nên không dính "bẫy" lừa đảo

Trước đó, vào ngày hôm qua (14-3), bà N.T.M.Đ. (SN 1947, ngụ thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh) bất ngờ nhận được điện thoại của một số đối tượng lạ giới thiệu là cán bộ công an, kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... thông báo bà có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy lớn.

Các đối tượng yêu cầu bà Đ. cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, số tiền gửi tại ngân hàng... Sau khi xác định được bà Đ. có tiền gửi tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền này (hơn 200 triệu đồng) vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp để cơ quan điều tra xác minh, nếu không vi phạm thì sẽ được trả lại tiền.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, bà Đ. đã ghi lại các thông tin mà các đối tượng tự giới thiệu rồi đưa đến trụ sở Công an xã Tùng Ảnh để trình báo vụ việc.

Tại đây, bà Đ. được các cán bộ Công an xã Tùng Ảnh giải thích đây là một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ công an, Viện Kiểm sát nhân dân...và yêu cầu bà không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, nhờ vậy bà Đ. Đã may mắn thoát khỏi "bẫy" của những đối tượng lừa đảo.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến nghị bà con nhân dân cần nâng cao cảnh giác, cẩn thận khi nghe các cuộc gọi lạ, tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng liên quan... cho người gọi đến.