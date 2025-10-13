Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia
Bị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) phối hợp Công an xã Đại Thanh vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị nhóm người mạo danh cán bộ công an lừa đảo, dẫn dụ di chuyển xuyên Việt, suýt bị đưa sang Campuchia.
Sáng 30/9, gia đình em N.V.V (SN 2007, đang học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi lạ từ người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển tiền để “chuộc con” vì V đang bị tạm giữ phục vụ điều tra. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, người thân của V đã trình báo Công an phường Phú Diễn.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, rà soát các tuyến di chuyển có thể liên quan.
Đến trưa 1/10, công an phát hiện V đang đi bộ trên đường 70, khu vực xã Đại Thanh. Thời điểm được tìm thấy, nam sinh có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ và không dám liên lạc với gia đình.
Tại cơ quan công an, V cho biết tối 29/9, em nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu “hợp tác điều tra vụ án rửa tiền”.
Tên này liên tục dọa dẫm, ép V phải giữ bí mật và di chuyển theo hướng dẫn. Tin là thật, V đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, sẽ bắt xe khách khách từ Hà Nội vào TP.HCM, rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.
Rất may, nhờ gia đình sớm trình báo và lực lượng công an vào cuộc kịp thời, vụ việc được ngăn chặn trước khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Công an TP Hà Nội cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào học sinh, sinh viên. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của những kẻ tự xưng công an, Viện kiểm sát hay Tòa án qua điện thoại, mạng xã hội.
Người dân khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.
Vừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, gã thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để “gọi cho bạn” rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.
Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng trong tài khoản từ người lạ, nhiều người dân ở TP Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả.
Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
GĐXH - Trong khi lực lượng chức năng đang căng mình giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10, nhóm 4 đối tượng tại Nghệ An lại lợi dụng người dân đi tránh lũ để trộm tài sản có giá trị.
Công an phường Thiên Lộc, Hà Nội vừa vận động Nguyễn Thị Liễu (SN 1957) trú tại xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng là đối tượng trốn truy nã hơn 35 năm ra đầu thú.
GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.
GĐXH - Nghi ngờ người hàng xóm gây ra cái chết bất thường của 3 con vịt trong đàn, Nguyễn Đình Bồng đã dùng dao tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế trên 1.200 tỷ đồng.
GĐXH - Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng vào năm 1995, Thủy bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sống chui lủi và che giấu thân phận dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.
