Bí mật nghỉ hưu hạnh phúc: Cụ ông làm đúng 3 điều khiến con cái tranh nhau phụng dưỡng

Ở tuổi 74, ông Lý (Nam Ninh, Trung Quốc) đang có cuộc sống mà nhiều người phải thốt lên ghen tỵ. Nhưng ít ai biết, để có được tuổi già đáng mơ ước ấy, ông đã chủ động làm đúng 3 việc quan trọng sau khi nghỉ hưu.

1. Dạy con cháu lòng hiếu thảo bằng chính tấm gương của mình

Ngay từ khi còn trẻ, ông Lý luôn coi trọng việc giáo dục con cái về lòng hiếu thảo và tình cảm gia đình.

Ông hiểu rằng, cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu của con cái, trẻ con có thể không nghe lời, nhưng sẽ luôn quan sát và bắt chước hành động của người lớn.

Vì vậy, ông không chỉ nói về chữ "hiếu" mà còn sống đúng với tinh thần ấy. Khi bố mẹ còn sống, ông luôn chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.

Chính những hành động đó đã gieo vào lòng con cháu bài học sâu sắc: muốn con hiếu thảo, cha mẹ phải làm gương trước.

Mỗi dịp tụ họp, ông Lý thường kể lại những câu chuyện về cách mình từng chăm sóc ông bà, đối xử với cha mẹ ra sao. Cứ như vậy, truyền thống hiếu thảo trở thành nét văn hóa gia đình, được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối.

Nhờ vậy, đến khi ông về già, con cháu đều yêu quý và kính trọng, xem việc chăm sóc cha là trách nhiệm và niềm tự hào.

Một trong những bí quyết giúp ông Lý được con cháu nể trọng chính là cách ông quản lý tiền bạc sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

2. Tự giác chăm sóc sức khỏe sau khi nghỉ hưu

Ông Lý luôn tâm niệm: "Sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc". Vì thế, sau khi nghỉ hưu, ông không buông thả bản thân mà bắt đầu lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe một cách khoa học.

Mỗi sáng, ông dậy sớm tập Thái Cực Quyền để rèn luyện thân thể. Buổi tối, ông tham gia khiêu vũ ở quảng trường cùng bạn bè, vừa vận động, vừa giao lưu, giúp tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Ông còn thích đọc sách, tìm hiểu kiến thức y học để biết cách ăn uống, tập luyện và chăm sóc bản thân phù hợp với tuổi già.

Không chỉ thể chất, đời sống tinh thần của ông cũng rất phong phú. Thỉnh thoảng, ông tổ chức du lịch cùng nhóm bạn đồng môn hoặc đưa cả gia đình đi chơi, tạo thêm kỷ niệm đáng nhớ.

Nhìn thấy bố luôn khỏe mạnh, yêu đời, các con ông càng yên tâm, thậm chí hàng tháng đều gửi thêm tiền chu cấp để ông "dư giả" tận hưởng cuộc sống.

3. Quản lý tài chính thông minh, không phụ thuộc con cái

Một trong những bí quyết giúp ông Lý được con cháu nể trọng chính là cách ông quản lý tiền bạc sau khi nghỉ hưu.

Trong suốt thời gian công tác, ông luôn có thói quen tiết kiệm, dành dụm một khoản để phòng thân. Nhưng ông không cất giữ tiền một cách thụ động.

Sau khi nghỉ hưu, ông bắt đầu học cách đầu tư an toàn, nghiên cứu những kênh sinh lời phù hợp với tuổi già. Nhờ vậy, tài sản của ông không những không vơi đi mà còn tăng lên theo thời gian.

Ông sử dụng khoản tiền ấy một cách khôn ngoan, vừa thưởng cho con cháu khi đạt thành tích học tập, vừa tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người khó khăn.

Hành động ấy khiến mọi người trong làng đều kính phục, con cháu càng thêm tự hào về người cha mẫu mực.

Nghỉ hưu hạnh phúc hay không là do chính mình

Nhờ ba việc làm trên, ông Lý không chỉ có cuộc sống sung túc, an yên mà còn nhận được tình yêu và sự kính trọng trọn vẹn từ các con.

Ba người con trai của ông luôn xem cha là "tài sản vô giá", tranh nhau đón ông về chăm sóc, gửi tiền phụ thêm mỗi tháng để ông có điều kiện du lịch, tận hưởng tuổi già.

Câu chuyện của ông Lý là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: "Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình sống mới."

Nếu biết chủ động chăm sóc sức khỏe, quản lý tài chính thông minh và gieo dạy lòng hiếu thảo, mỗi người đều có thể tận hưởng một tuổi hưu viên mãn, độc lập và hạnh phúc giống như cụ ông U75 đáng kính này.