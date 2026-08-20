Bí quyết ăn tỏi sống đúng cách: Liều lượng, thời điểm và cách ngâm tỏi trắng giòn, không xanh

Thành phần công hiệu của tỏi

Tỏi rất giàu chất dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho,...

Thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, thành phần công hiệu chính trong tỏi là hợp chất hữu cơ sulfur và glycosides. Ngoài ra, trong tỏi còn có hàm lượng cao germanium và selen. Đặc biệt, hàm lượng germanium trong tỏi cao hơn so với các dược liệu như nhân sâm, trà xanh, trà đỏ...

Tác dụng cơ bản của tỏi chủ yếu đến từ allicin. Trong tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất của nó là alliin. Khi tỏi được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích alliin hình thành allicin.

Tác dụng ăn tỏi sống hàng ngày, thời gian và cách ăn đúng

Tỏi là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, khoảng ba tép tỏi chứa khoảng ba miligam vitamin C. Để tăng cường hệ miễn dịch, hãy thêm một ít tỏi sống vào bữa ăn.

Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho,...

Ăn tỏi có thể mang lại lợi ích cho làn da nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống nấm của tỏi hỗ trợ trị mụn trứng cá, và các lợi ích chống viêm nói chung giúp cải thiện tuần hoàn tổng thể, bao gồm cả việc đưa chất dinh dưỡng đến làn da một cách hiệu quả hơn.

Bạn nên ăn một tép tỏi sống vào sáng sớm khi bụng còn trống, cho "hấp thu tốt nhất", ăn cùng bữa ăn như băm tỏi trộn vào nước chấm, rắc lên món ăn, trộn vào salad, ăn kèm bún phở. Tránh ăn ngay trước khi đi ngủ vì dễ gây ợ nóng khi nằm.

Nên băm nhuyễn tỏi, để trong không khí khoảng 10 - 15 phút mới ăn. Nguyên nhân là vì trong tỏi không có allicin tự do. Chỉ sau khi băm nhuyễn, dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra allicin. Nếu tỏi chưa băm nhuyễn đem đi nấu thì enzyme sẽ mất tác dụng, không phóng thích ra allicin. Vì vậy, nếu muốn thu được hiệu quả bảo vệ thì người dùng nên ăn tỏi băm nhuyễn.

Nếu ăn quá nhiều tỏi cùng lúc thì sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là với người bị viêm loét dạ dày, tá tràng.

Cách ngâm tỏi trắng giòn

Theo VOV, việc ngâm tỏi với giấm không chỉ giúp bảo quản mà còn tạo ra thứ gia vị ăn kèm tuyệt vời cho các món nước như bún, miến, phở... Tuy nhiên, tỏi ngâm giấm dễ bị chuyển màu xanh.

Việc ngâm tỏi với giấm không chỉ giúp bảo quản mà còn tạo ra thứ gia vị ăn kèm tuyệt vời cho các món nước như bún, miến, phở...

Muốn tránh tình trạng đó, khi ngâm tỏi bạn nhớ thêm một bước đặc biệt để tỏi được trắng giòn: Sau khi bóc vỏ, bạn thái dọc củ tỏi làm 3 hoặc làm đôi tùy kích thước, sau đó đem ngâm vào một bát ngập dấm. Bạn lấy màng bọc thực phẩm bọc bát tỏi lại, để trong tủ lạnh 1 tiếng.

Chỉ cần thêm một bước đơn giản như vậy, món tỏi ngâm giấm của bạn để cả tháng trời mà vẫn ngon giòn, không lo bị chuyển sang màu xanh. Sau đó, bạn tiếp tục thực hiện các bước khác để hoàn thành món ăn.

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