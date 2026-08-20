Bí quyết ăn tỏi sống đúng cách: Liều lượng, thời điểm và cách ngâm tỏi trắng giòn, không xanh

| Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ăn tỏi sống mỗi ngày là thói quen của nhiều người nhằm tăng cường sức đề kháng. Thế nhưng, ăn tỏi sai cách hay sai thời điểm có thể gây tác dụng phụ không mong muốn.

Thành phần công hiệu của tỏi

Tỏi rất giàu chất dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho,...

Thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, thành phần công hiệu chính trong tỏi là hợp chất hữu cơ sulfur và glycosides. Ngoài ra, trong tỏi còn có hàm lượng cao germanium và selen. Đặc biệt, hàm lượng germanium trong tỏi cao hơn so với các dược liệu như nhân sâm, trà xanh, trà đỏ...

Tác dụng cơ bản của tỏi chủ yếu đến từ allicin. Trong tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất của nó là alliin. Khi tỏi được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích alliin hình thành allicin.

Tác dụng ăn tỏi sống hàng ngày, thời gian và cách ăn đúng

Tỏi là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, khoảng ba tép tỏi chứa khoảng ba miligam vitamin C. Để tăng cường hệ miễn dịch, hãy thêm một ít tỏi sống vào bữa ăn.

Bí quyết ăn tỏi sống đúng cách: Liều lượng, thời điểm và cách ngâm tỏi cần lưu ý gì - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho,...

Ăn tỏi có thể mang lại lợi ích cho làn da nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống nấm của tỏi hỗ trợ trị mụn trứng cá, và các lợi ích chống viêm nói chung giúp cải thiện tuần hoàn tổng thể, bao gồm cả việc đưa chất dinh dưỡng đến làn da một cách hiệu quả hơn.

Bạn nên ăn một tép tỏi sống vào sáng sớm khi bụng còn trống, cho "hấp thu tốt nhất", ăn cùng bữa ăn như băm tỏi trộn vào nước chấm, rắc lên món ăn, trộn vào salad, ăn kèm bún phở. Tránh ăn ngay trước khi đi ngủ vì dễ gây ợ nóng khi nằm.

Nên băm nhuyễn tỏi, để trong không khí khoảng 10 - 15 phút mới ăn. Nguyên nhân là vì trong tỏi không có allicin tự do. Chỉ sau khi băm nhuyễn, dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra allicin. Nếu tỏi chưa băm nhuyễn đem đi nấu thì enzyme sẽ mất tác dụng, không phóng thích ra allicin. Vì vậy, nếu muốn thu được hiệu quả bảo vệ thì người dùng nên ăn tỏi băm nhuyễn.

Nếu ăn quá nhiều tỏi cùng lúc thì sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là với người bị viêm loét dạ dày, tá tràng.

Cách ngâm tỏi trắng giòn

Theo VOV, việc ngâm tỏi với giấm không chỉ giúp bảo quản mà còn tạo ra thứ gia vị ăn kèm tuyệt vời cho các món nước như bún, miến, phở... Tuy nhiên, tỏi ngâm giấm dễ bị chuyển màu xanh.

Bí quyết ăn tỏi sống đúng cách: Liều lượng, thời điểm và cách ngâm tỏi cần lưu ý gì - Ảnh 2.

Việc ngâm tỏi với giấm không chỉ giúp bảo quản mà còn tạo ra thứ gia vị ăn kèm tuyệt vời cho các món nước như bún, miến, phở...

Muốn tránh tình trạng đó, khi ngâm tỏi bạn nhớ thêm một bước đặc biệt để tỏi được trắng giòn: Sau khi bóc vỏ, bạn thái dọc củ tỏi làm 3 hoặc làm đôi tùy kích thước, sau đó đem ngâm vào một bát ngập dấm. Bạn lấy màng bọc thực phẩm bọc bát tỏi lại, để trong tủ lạnh 1 tiếng.

Chỉ cần thêm một bước đơn giản như vậy, món tỏi ngâm giấm của bạn để cả tháng trời mà vẫn ngon giòn, không lo bị chuyển sang màu xanh. Sau đó, bạn tiếp tục thực hiện các bước khác để hoàn thành món ăn.

Bí quyết ăn tỏi sống đúng cách: Liều lượng, thời điểm và cách ngâm tỏi cần lưu ý - Ảnh 3.Hạn chế ăn các loại thực phẩm này nếu không muốn thận hư

GĐXH - Chế độ ăn uống hằng ngày có thể là "liều thuốc bổ" nhưng cũng có thể trở thành "kẻ thù" thầm lặng tàn phá chức năng thận.

Bí quyết ăn tỏi sống đúng cách: Liều lượng, thời điểm và cách ngâm tỏi cần lưu ý - Ảnh 4.Ăn gì để mỗi tối có giấc ngủ ngon?

GĐXH - Có một số loại thực phẩm được đánh giá cao về khả năng cải thiện giấc ngủ tự nhiên nhưng lại thường bị nhiều người bỏ qua. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Bí quyết ăn tỏi sống đúng cách: Liều lượng, thời điểm và cách ngâm tỏi cần lưu ý - Ảnh 5.3 cách hấp ức gà mọng nước, không bị khô, ngon nhức nách

GĐXH - Thịt gà là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nguyên liệu chính của nhiều món ăn hấp dẫn, đa dạng. Dưới đây là các công thức ức gà hấp thơm ngon, mềm mọng nước mà không bị khô, ăn hoài không ngán.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lễ hội 'Tự hào đặc sản Việt 2026': Lan tỏa Chương trình Sinh kế Cộng đồng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Lễ hội 'Tự hào đặc sản Việt 2026': Lan tỏa Chương trình Sinh kế Cộng đồng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Mẹo nấu nướng -

GĐXH - Không chỉ là điểm hẹn mua sắm kích cầu tiêu dùng chào mừng Quốc khánh 2/9 với hơn 200 đặc sản hội tụ, Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt 2026" còn mang ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc thông qua Chương trình Sinh kế Cộng đồng, góp phần kết nối vùng nguyên liệu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân tại các vùng khó khăn trên cả nước.

Chàng trai Hàn Quốc thừa nhận từng "coi thường" món ăn Việt, đến khi thử 3 món mắm thì đổi ý hoàn toàn

Chàng trai Hàn Quốc thừa nhận từng "coi thường" món ăn Việt, đến khi thử 3 món mắm thì đổi ý hoàn toàn

Ăn -

Từ thái độ e dè ban đầu, Jongrak bỗng chốc trở thành "fan cứng" của ẩm thực Việt Nam chỉ sau một lần trải nghiệm. Thậm chí, cách anh chàng người Hàn Quốc này tìm hiểu từng món, từ cách ăn đến cách kết hợp rau hay bún còn khiến nhiều người Việt cũng phải bất ngờ vì quá sành sỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.