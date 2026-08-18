Hạn chế ăn các loại thực phẩm này nếu không muốn thận hư

Thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp, chẳng hạn như súp, rau và đậu, thường được mua vì chi phí thấp và sự tiện lợi. Tuy nhiên, hầu hết các loại thực phẩm đóng hộp chứa lượng natri cao, vì muối được thêm vào như một chất bảo quản để tăng thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, do lượng natri được tìm thấy trong các sản phẩm đóng hộp, nên những người bị bệnh thận tránh hoặc hạn chế tiêu thụ chúng. Chọn các loại sản phẩm có chứa lượng natri thấp hơn hoặc những loại có nhãn "không thêm muối" thường là tốt nhất.

Ngoài ra, nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy rửa hoặc ngâm nước trước khi chế biến các loại thực phẩm đóng hộp, chẳng hạn như đậu đóng hộp và cá ngừ, có thể làm giảm hàm lượng natri từ 33-80%, tùy thuộc vào sản phẩm.

Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến từ lâu được cho là có liên quan đến các bệnh mãn tính và thường được xem là loại thực phẩm không lành mạnh do hàm lượng chất bảo quản và thiếu chất dinh dưỡng. Thịt chế biến sẵn là các loại thịt đã được ướp muối, sấy khô hoặc đóng hộp. Chẳng hạn như xúc xích, thịt xông khói, pepperoni, thịt bò. Thịt chế biến sẵn thường chứa một lượng lớn muối, chủ yếu là để cải thiện hương vị và bảo quản hương vị.

Thịt chế biến từ lâu được cho là có liên quan đến các bệnh mãn tính và thường được xem là loại thực phẩm không lành mạnh do hàm lượng chất bảo quản và thiếu chất dinh dưỡng.

Do đó, có thể khó giữ lượng natri hàng ngày mà bạn được phép tiêu thụ dưới mức 2.000 mg nếu bạn sử dụng thịt chế biến có sẵn thường xuyên trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài ra, thịt chế biến sẵn có hàm lượng protein cao.

Uống nước quá nhiều có thể gây hại cho thận

Uống nước hoặc dung nạp chất lỏng từ những loại thực phẩm khác quá nhiều có thể gây hại cho thận. Ở người bị bệnh thận hoặc chạy thận nhân tạo, chất lỏng dư thừa tích tụ trong cơ thể có thể làm: cơ thể sưng tấy và tăng cân giữa những lần lọc máu; khiến huyết áp thay đổi tiêu cực; tạo áp lực cho tim, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở tim; chất lỏng tích tụ trong phổi gây khó thở…

Mặt khác, nếu người chạy thận tiến hành thẩm phân máu khi cơ thể có quá nhiều dịch thì quá trình chữa trị có thể khiến người bệnh cảm thấy không khỏe. Cụ thể, người bệnh có thể bị chuột rút cơ hoặc đột ngột giảm huyết áp, dẫn đến tình trạng buồn nôn, chóng mặt.

Nước mắm, nước tương và các loại nước sốt

Theo Bệnh viện Tâm Anh, ước tính trong 1 ml nước mắm có 77 mg natri. Ước tính 15 ml nước tương chứa 1,024 mg natri. Nước sốt thịt nướng cũng khá mặn, ước tính 30 ml nước sốt thịt nướng chứa 395 mg natri. Thế nên, người bị bệnh thận nên hạn chế dùng các loại gia vị này.

Người bị bệnh thận nên hạn chế dùng các loại gia vị này.

Ước tính 245 g nước sốt cà chua có thể chứa 728 mg kali. Cà chua vốn có nhiều kali trong thành phần, nên cà chua hay nước sốt cà chua cần được hạn chế đưa vào chế độ ăn của người mắc bệnh thận.

Một phần natri trong nước sốt trộn salad có nguồn gốc từ muối. Một số thương hiệu nước sốt còn thêm chất phụ gia tạo hương vị có chứa natri, ví dụ như MSG và các chất tương tự, disodium guanylate và disodium inosinate. Ước tính 28 g nước sốt trộn salad có hàm lượng natri trung bình là 304 mg. Vì vậy, nước sốt trộn salad cũng được xếp vào nhóm các loại thực phẩm không tốt cho thận, đặc biệt là với người bị bệnh thận.

Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cho người bệnh thận hư

Giàu chất đạm (protein): Do mất nhiều protein qua nước tiểu, làm giảm protein máu, giảm áp lực keo gây phù, teo cơ, suy dinh dưỡng, do đó chế độ ăn phải bù đủ lượng đạm cho chuyển hoá của cơ thể và số lượng đạm mất qua nước tiểu, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều đạm vì có thể sẽ làm xơ hoá cầu thận dẫn đến suy thận.

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, lượng đạm trung bình 1 ngày = 1g/1kg/ngày lượng protein mất qua nước tiểu trong 24 giờ. Trong đó 2/3 là đạm động vật có giá trị sinh học cao từ thịt cá, tôm, cua, trứng, sữa. 1/3 là đạm thực vật từ gạo, mì, đậu, đỗ...

Trong trường hợp tiểu ít và có kali máu tăng thì phải hạn chế rau quả.

Chất béo: Nên giảm ăn chất béo (20-25g/ngày). Do rối loạn chuyển hoá lipid máu, tăng cholesterol, vì vậy không nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều cholesterol như óc, lòng, các loại phủ tạng động vật, bơ, mỡ, trứng; đặc biệt nên tránh quan niệm "ăn thận bổ thận" vì trong thận (bầu dục) có chứa nhiều cholesterol. Khi chế biến thức ăn nên hấp, luộc, hạn chế xào, rán, quay. Nên dùng các loại dầu thực vật như: dầu đậu tương, dầu hạt cải, dầu lạc, dầu vừng để thay thế mỡ.

Các vitamin, muối khoáng và nước: Lượng nước trong chế độ ăn và uống hằng ngày bằng lượng nước tiểu bài tiết ra 500ml. Ăn nhạt, bớt muối, mì chính: 1-2g muối/ngày. Ăn nhiều các loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin C, beta caroten, vitamin A, selenium (như các loại rau xanh, quả chín có màu đỏ và vàng: đu đủ, cà rốt, xoài, giá đỗ, cam...) vì các loại vi chất dinh dưỡng nêu trên có tác dụng chống ôxy hoá, chống tăng các gốc tự do - là những chất xơ hoá cầu thận, chống dẫn đến suy thận. Trong trường hợp tiểu ít và có kali máu tăng thì phải hạn chế rau quả.

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