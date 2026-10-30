Bí quyết đẩy lùi vận xui giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt

Nhà có thể mang lại năng lượng tích cực, chặn năng lượng tiêu cực, nhất là thời tiết giao mùa

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, một ngôi nhà giàu năng lượng tích cực là chốn nghỉ ngơi lý tưởng mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái sau ngày dài làm việc. Hơn nữa, không gian sạch sẽ, thoáng đãng giúp hạn chế sự xâm nhập và phát triển của các mầm mống gây hại cho sức khỏe.

Mặt khác, ánh sáng mặt trời có khả năng sản sinh Hormone thần kinh serotonin, khi chúng lan truyền khắp cơ thể, tạo nên cảm giác hạnh phúc, phấn chấn cho con người. Ngoài ra, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tự nhiên có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm, cải thiện sức khỏe và đẩy lùi lão hóa.

Để tận dụng hết năng suất tích cực của ánh sáng mặt trời, hãy mở rèm và cửa sổ để ánh sáng tự nhiên vào phòng. Làm sạch cửa sổ và loại bỏ các vật cản chặn ánh sáng cũng có thể giúp căn phòng sáng hơn và tích cực hơn.

Bên cạnh đó, nhà cửa bừa bộn sẽ gây ra căng thẳng và mang lại nhiều năng lượng tiêu cực. Ngoài việc khó chịu khi sống cùng, sự bừa bộn của ngôi nhà có thể gây nguy hại đến sức khỏe của gia chủ.

Một ngôi nhà giàu năng lượng tích cực là chốn nghỉ ngơi lý tưởng mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái sau ngày dài làm việc.

Bạn nên thường xuyên trưng thêm các loại hoa hoặc trồng những loại cây xanh nhỏ, để bàn làm việc. Cây xanh giúp tăng cường lưu thông và trao đổi khí, giúp không gian sống luôn mát mẻ và dễ chịu. Đặc biệt, đây chính là giải pháp tốt nhất mang lại nguồn năng lượng dương quý báu.

Cách giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, nếu phòng khách nhà bạn đang ngập tràn với những chiếc sofa phức tạp, những chiếc kệ lớn hay thậm chí là một chiếc bàn trà gần như chiếm toàn bộ không gian trong căn phòng, hãy lựa chọn những món đồ nội thất nhỏ hơn để tạo ra nhiều khoảng không gian trống hơn cho căn nhà của bạn, giúp tạo cảm giác rộng rãi, thoáng khí và hài hòa hơn cho tổng thể căn nhà.

Nếu bạn cảm thấy căn nhà mình đang quá ngột ngạt, những năng lượng tiêu cực đang tràn ngập trong căn phòng, hãy đặt ở mỗi ngách trong nhà một nhúm muối để hấp thụ chúng. Sau 48h đồng hồ, hãy dọn dẹp số muối vừa rải ra và đón nhận một nguồn năng lượng mới mẻ hơn và xua đi những xui xẻo mà bạn đang gặp phải thời gian gần đây.

Trong y học, muối cũng là một chất giúp cải thiện sức khỏe, kiểm soát các căn bệnh liên quan đến tim mạch và là một nguyên liệu làm đẹp không thể thiếu của các chị em.

Hãy lựa chọn những món đồ nội thất nhỏ để tạo ra nhiều khoảng không gian trống hơn cho căn nhà của bạn, giúp tạo cảm giác rộng rãi, thoáng khí và hài hòa hơn cho tổng thể căn nhà.

Hay một mùi thơm thoang thoảng trong căn phòng cũng giúp bạn thư thái hơn sau cả một ngày dài vất vả. Hương thơm từ tinh dầu không chỉ giúp bạn giảm lo lắng, căng thẳng mà còn giảm các triệu chứng như đổ mồ hôi tay hoặc tim đập nhanh.

Kết quả từ một nghiên cứu được công bố trên tờ Journal of Advanced Nursing cho thấy những bệnh nhân được điều trị bằng tinh dầu đã cải thiện tâm trạng đáng kể và cảm thấy tích cực hơn ngay sau khi điều trị.

Nhiều loại tinh dầu có chức năng giúp thư giãn nên cũng có thể rất hữu ích trong việc giúp bạn ngủ ngon. Ngoài ra, các loại tinh dầu có tính sát khuẩn sẽ giúp làm sạch vi khuẩn và nấm mốc trong không khí, cải thiện các vấn đề về hô hấp như nghẹt mũi, ho hoặc hắt hơi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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