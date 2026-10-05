Bí quyết dùng điện an toàn cho nhà ở và cách phòng chống điện giật khi nhà bị ngập

Những biện pháp an toàn trong nhà ở khi sử dụng điện

Thông tin từ VTC News, một trong những nguyên tắc an toàn điện đầu tiên cần thực hiện là lưu ý lắp đặt mạch điện của các thiết bị đúng cách. Khi lắp đặt phải lắp cầu dao hay aptomat ở đầu dây cấp điện chính và các nhánh rẽ ở các tầng nhà.

Ngoài ra, cần lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt dòng điện khi có chạm chập, hoặc quá tải, ngăn ngừa phát hoả do điện. Thiết bị bảo vệ đóng cắt điện cần được lắp đặt trên dây pha (dây nóng), tốt nhất nên lắp đặt đồng thời cả dây pha và dây trung tính (dây nguội).

Lựa chọn các thiết bị đóng cắt bảo vệ phải phù hợp với công suất sử dụng, có nắp đậy che kín phần mang điện. Nên lắp thêm thiết bị chống rò điện để phòng tránh các sự cố điện nguy hiểm, đặc biệt là những vùng ngập nước.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện trong gia đình, vị trí đặt cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm điện phải là nơi cao ráo, đảm bảo thuận tiện khi sử dụng. Đối với những hộ gia đình có trẻ nhỏ hoặc nằm trong vùng có thể bị ngập nước, cần lưu ý đặt cao hơn nền và sàn nhà ít nhất 1,4 mét.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện trong gia đình, vị trí đặt cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm điện phải là nơi cao ráo, đảm bảo thuận tiện khi sử dụng.

Không vừa sử dụng vừa sạc điện thoại. Khi sạc xong cần rút ra để tránh cháy nổ, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Cách phòng chống điện giật khi nhà bị ngập

Ngay khi phát hiện nước bắt đầu tràn vào nhà, nếu điều kiện còn an toàn, hãy nhanh chóng ngắt cầu dao tổng hoặc aptomat chính. Nếu cầu dao đã nằm trong vùng ngập hoặc không thể tiếp cận an toàn, tuyệt đối không cố gắng lội nước để cắt điện. Trong trường hợp này, cần liên hệ ngay đơn vị điện lực hoặc lực lượng cứu hộ để được hỗ trợ.

Theo VOV, tuyệt đối không chạm vào thiết bị điện khi đang đứng trong nước. Một sai lầm phổ biến là cố rút phích cắm tủ lạnh, máy giặt, tivi hoặc các thiết bị điện khi nước đã tràn vào nhà. Nếu đang đứng trong nước hoặc tay ướt, việc chạm vào thiết bị điện có thể khiến dòng điện truyền qua cơ thể, gây tai nạn nghiêm trọng.

Chỉ kiểm tra hoặc di chuyển thiết bị sau khi đã chắc chắn nguồn điện được ngắt hoàn toàn. Nhiều gia đình sử dụng máy bơm để hút nước hoặc máy phát điện khi mất điện. Tuy nhiên, máy phát điện phải được đặt ở nơi khô ráo, thông thoáng, tránh để nước ngập hoặc đặt trong nhà kín vì có nguy cơ gây ngộ độc khí CO.

Đối với máy bơm điện, chỉ vận hành khi hệ thống điện đã được kiểm tra an toàn và không còn nguy cơ rò điện.

Nếu buộc phải di chuyển, người dân nên sử dụng ủng cao su hoặc các phương tiện bảo hộ cách điện phù hợp. Không đi chân trần hoặc mang dép mỏng trong vùng nước ngập vì rất khó nhận biết khu vực có điện rò.

Điện năng là năng lượng không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu sử dụng sai cách.

Sau khi nước rút, không nên bật điện ngay. Hệ thống dây dẫn, ổ cắm, cầu dao, aptomat và các thiết bị điện cần được kiểm tra kỹ bởi người có chuyên môn để bảo đảm đã khô hoàn toàn và không còn nguy cơ chập cháy. Những thiết bị từng bị ngâm trong nước như bình nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa… nên được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.

Cách dò tìm dây điện âm tường bị chập

Xác định vị trí cũng như tìm dây điện âm tường bị đứt sẽ giúp bạn đánh giá chính xác được tình trạng rò rỉ điện, từ đó có phương án khắc phục kịp thời, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng cũng như những sự cố tai nạn về điện.

Đầu tiên, bạn cần quan sát tổng thể xem vấn đề xảy ra ở khu vực nào trong hệ thống điện. Tiếp theo, dùng phương pháp loại trừ để khoanh vùng và thu hẹp sự cố lại. Tiếp đó, hãy sử dụng các thiết bị đo có chức năng đo dòng rò rỉ để kiểm tra điện âm tường ở khu vực đã khoanh.

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